[{"available":true,"c_guid":"070613e9-5a25-4f11-9071-86295f3394a6","c_author":"Fekő Ádám","category":"elet","description":"Az Isten hozott Csecsenföldön „csak” a valóságot mutatja be dokumentumfilmben, de az önmagában is elég megdöbbentő.","shortLead":"Az Isten hozott Csecsenföldön „csak” a valóságot mutatja be dokumentumfilmben, de az önmagában is elég megdöbbentő.","id":"20201126_isten_hozott_csecsenfoldon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=070613e9-5a25-4f11-9071-86295f3394a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4041f54d-9ff5-4f5e-8d59-b72af837afc4","keywords":null,"link":"/elet/20201126_isten_hozott_csecsenfoldon","timestamp":"2020. november. 26. 20:00","title":"A csecsenföldi melegek üldözése mutat rá igazán, hogyan gondolkodik a putyini Oroszország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c05cdb9-788d-43e8-8c62-ca14422874ec","c_author":"Allianz","category":"brandcontent","description":"Egy vállalkozás vezetése nagy körültekintést igényel, de gyakran még a legnagyobb elővigyázatosság sem elegendő ahhoz, hogy kivédjük a céget fenyegető különféle veszélyeket. A stabil üzletmenet érdekében kiváltképp érdemes biztosításokkal védekezni, ezzel is a lehető legalacsonyabbra csökkentve a napi működésből eredő váratlan helyzetek negatív hatásait. A magyar kis- és közepes vállalkozások azonban gyakran rendkívül alulbiztosítottak, legnagyobb részük csak a szükséges, kötelezően előírt (akár banki, akár szabályozó hatósági, vagy köztestületi) biztosítási előírásokra szóló fedezetek megvásárlására költ. Fenyegető veszélyek azonban vannak bőven. Nézzük, melyek a vállalkozásokra leselkedő legnagyobb potenciális veszélyforrások!","shortLead":"Egy vállalkozás vezetése nagy körültekintést igényel, de gyakran még a legnagyobb elővigyázatosság sem elegendő ahhoz...","id":"allianz_20201127_10_dolog_vallakozas_biztositas_veszhelyzet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c05cdb9-788d-43e8-8c62-ca14422874ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3556bd71-f517-490a-b587-7f4499ea1e21","keywords":null,"link":"/brandcontent/allianz_20201127_10_dolog_vallakozas_biztositas_veszhelyzet","timestamp":"2020. november. 27. 11:30","title":"10 dolog, amire érdemes felkészülni, ha vállalkozása van!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"746da427-6709-4d4c-a786-aebee49811ed","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai szankciók ellenére is úgy tűnik, hogy a Huawei tartja magát szokásos menetrendjéhez, és a jövő év első negyedében bemutathatja P sorozatának 50-es számjelű tagjait.","shortLead":"Az amerikai szankciók ellenére is úgy tűnik, hogy a Huawei tartja magát szokásos menetrendjéhez, és a jövő év első...","id":"20201127_huawei_p50_2021_megjelenes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=746da427-6709-4d4c-a786-aebee49811ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b622b77-c456-4f47-9de4-0743ebcb77e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20201127_huawei_p50_2021_megjelenes","timestamp":"2020. november. 27. 11:03","title":"Már csőben van a Huawei P50 – nagy kérdés, mi lesz rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efde60fb-f0fb-494a-bcf2-4305bdfe9769","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat a télimádók figyelmébe ajánlotta új Facebook-bejegyzését.","shortLead":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat a télimádók figyelmébe ajánlotta új Facebook-bejegyzését.","id":"20201127_havazas_tel_meteorologia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=efde60fb-f0fb-494a-bcf2-4305bdfe9769&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfce3223-5ded-4ba8-9a6e-acb3fc97308b","keywords":null,"link":"/itthon/20201127_havazas_tel_meteorologia","timestamp":"2020. november. 27. 16:40","title":"Kisebb havazás jön a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cb19cf2-73e9-4d0d-98fe-79cbda5405e0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Andrew Cuomo szerint a testület határozata csak egy \"közlemény\", aminek nem lesz gyakorlati hatása.","shortLead":"Andrew Cuomo szerint a testület határozata csak egy \"közlemény\", aminek nem lesz gyakorlati hatása.","id":"20201127_Az_amerikai_legfelsobb_birosag_felfuggesztette_rendelet_templomok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6cb19cf2-73e9-4d0d-98fe-79cbda5405e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01c681e4-fac7-4db6-9f5d-bd4fb56e3b41","keywords":null,"link":"/vilag/20201127_Az_amerikai_legfelsobb_birosag_felfuggesztette_rendelet_templomok","timestamp":"2020. november. 27. 05:55","title":"Az amerikai legfelsőbb bíróság felfüggesztette a New York-i kormányzó rendeletét a templomok korlátozott látogathatóságáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a063e976-cdd8-4d56-97d2-76d070666d77","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zenész 69 éves volt, koronavírus-fertőzéssel küzdött. ","shortLead":"A zenész 69 éves volt, koronavírus-fertőzéssel küzdött. ","id":"20201127_Meghalt_Balazs_Feco","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a063e976-cdd8-4d56-97d2-76d070666d77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c70d0501-edaf-40b3-8c91-1285cd281fed","keywords":null,"link":"/elet/20201127_Meghalt_Balazs_Feco","timestamp":"2020. november. 27. 10:19","title":"Meghalt Balázs Fecó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b90e82b-0fda-4424-9060-8ec3bc5b5701","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aáry-Tamás Lajos vizsgálata szerint az egyetem polgársága igazolta, hogy az oktatás az intézmény falain belül rendben zajlik, így a fenntartónak semmilyen alapja nincsen a tanév akadályoztatására - írták péntek esti közleményükben a Színház-és Filmművészeti Egyetem hallgatói.","shortLead":"Aáry-Tamás Lajos vizsgálata szerint az egyetem polgársága igazolta, hogy az oktatás az intézmény falain belül rendben...","id":"20201127_oktatasi_ombudsman_biztos_szfe_szinmuveszeti_tanitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b90e82b-0fda-4424-9060-8ec3bc5b5701&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a055b19f-2c66-4255-a86a-cad2e9ea6513","keywords":null,"link":"/itthon/20201127_oktatasi_ombudsman_biztos_szfe_szinmuveszeti_tanitas","timestamp":"2020. november. 27. 19:57","title":"Az oktatási ombudsman szerint jogsértő, hogy az SZFE hallgatóit a tanév felfüggesztésével fenyegetik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f498a871-50c0-4b8e-8ac9-3ad747037308","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök kétezerrel mondott nagyobbat egy hivatalos számnál, éppúgy, mint a belügyminiszter egy héttel ezelőtt.","shortLead":"A miniszterelnök kétezerrel mondott nagyobbat egy hivatalos számnál, éppúgy, mint a belügyminiszter egy héttel ezelőtt.","id":"20201127_Orban_Viktor_operativ_torzs_korhazak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f498a871-50c0-4b8e-8ac9-3ad747037308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b0ef048-433c-41b3-aaee-04eee6db72e0","keywords":null,"link":"/itthon/20201127_Orban_Viktor_operativ_torzs_korhazak","timestamp":"2020. november. 27. 10:26","title":"Orbán Viktor kétezerrel több kórházban ápoltról beszélt, mint amennyit az operatív törzs mond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]