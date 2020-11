Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

","shortLead":"Ilyen az, amikor egy gyártó olyan autót készít, amely minden kompromisszumtól mentes, és lényegében semmilyen...","id":"20201126_elmenybomba_az_uj_ferrari_de_sem_kozutra_sem_versenyekre_nem_valo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35758567-540b-4467-b48c-19a623b3f815&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e04c5660-1b0a-4d32-aba7-782f8419620f","keywords":null,"link":"/cegauto/20201126_elmenybomba_az_uj_ferrari_de_sem_kozutra_sem_versenyekre_nem_valo","timestamp":"2020. november. 26. 09:21","title":"Élménybomba az új Ferrari, de sem közútra, sem versenyekre nem való","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c335260f-e552-4313-8a8e-526f9d681514","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szijjártó Péter az orosz egészségügyi miniszterrel közösen jelentette be, hogy a koronavírus-fertőzés ellen kifejlesztett orosz vakcinát és annak előállítását is személyesen nézhetik meg magyar kutatók. Ha mindenki elégedett, decembertől indulhat a szállítás, és hozhatják ide a gyártási technológiát is.","shortLead":"Szijjártó Péter az orosz egészségügyi miniszterrel közösen jelentette be, hogy a koronavírus-fertőzés ellen...","id":"20201127_orosz_vakcina_kutatok_szijjarto_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c335260f-e552-4313-8a8e-526f9d681514&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6dfab5d-5674-4657-bb05-d680cc28f328","keywords":null,"link":"/itthon/20201127_orosz_vakcina_kutatok_szijjarto_koronavirus","timestamp":"2020. november. 27. 13:07","title":"Magyar kutatók utaznak Oroszországba vakcinákat vizsgálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]