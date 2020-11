Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"20869414-5797-4e15-a3db-52fc49e6c34f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kitérnek arra is, hogy mikor jön el az a pont, amikor egy betegnek már mentőt kell hívnia, illetve mit vigyen magával az, aki kórházba megy.","shortLead":"Kitérnek arra is, hogy mikor jön el az a pont, amikor egy betegnek már mentőt kell hívnia, illetve mit vigyen magával...","id":"20201129_semmelweis_egyetem_koronavirus_letoltheto_betegtajekoztato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20869414-5797-4e15-a3db-52fc49e6c34f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cda6dfd-f596-4f8f-a39d-a83d252c7a29","keywords":null,"link":"/itthon/20201129_semmelweis_egyetem_koronavirus_letoltheto_betegtajekoztato","timestamp":"2020. november. 29. 14:13","title":"Koronavírusosoknak írtak letölthető betegtájékoztatót a Semmelweis Egyetem orvosai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8de62d96-309a-4286-80ee-17b6aeb91e1a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Több mint 160 aláíróval indult el az a petíció, amelyik szerint a miniszteri biztos, a Petőfi Irodalmi Múzeum igazgatója méltatlan és alkalmatlan arra, hogy a magyar kultúra, a közélet bármilyen területét irányítsa. ","shortLead":"Több mint 160 aláíróval indult el az a petíció, amelyik szerint a miniszteri biztos, a Petőfi Irodalmi Múzeum...","id":"20201129_demeter_szilard_mondjon_le_peticio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8de62d96-309a-4286-80ee-17b6aeb91e1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bc1c95f-26c5-4897-8a43-b3c514b0b5cd","keywords":null,"link":"/kultura/20201129_demeter_szilard_mondjon_le_peticio","timestamp":"2020. november. 29. 17:45","title":"Demeter Szilárd lemondását követeli száznál is több magyar értelmiségi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ab95f9e-88f4-4707-9452-cccaa97d919b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Illetve lassan nem mi megyünk Drive-inbe, hanem az jön hozzánk.","shortLead":"Illetve lassan nem mi megyünk Drive-inbe, hanem az jön hozzánk.","id":"20201129_Onjaro_bufekocsik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ab95f9e-88f4-4707-9452-cccaa97d919b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0795e59a-43ac-4241-a8e8-e2ce6b38e920","keywords":null,"link":"/cegauto/20201129_Onjaro_bufekocsik","timestamp":"2020. november. 29. 10:19","title":"Önjáró büfékocsi a streetfood jövője? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d45c556-8051-4238-838c-5fd15ce49ca2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikai elemző Demeter Szilárd legújabb botránya kapcsán elemezte a korábbi politikus megnyilvánulását.","shortLead":"A politikai elemző Demeter Szilárd legújabb botránya kapcsán elemezte a korábbi politikus megnyilvánulását.","id":"20201129_Torok_Gabor_marmar_miniszterelnokjeloltnek_latja_Bajnai_Gordont","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d45c556-8051-4238-838c-5fd15ce49ca2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a506e10a-dbf6-4b90-8c95-fd2f3d18c7b5","keywords":null,"link":"/itthon/20201129_Torok_Gabor_marmar_miniszterelnokjeloltnek_latja_Bajnai_Gordont","timestamp":"2020. november. 29. 14:40","title":"Török Gábor már-már miniszterelnök-jelöltnek látja Bajnai Gordont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ab5974f-6a58-4d08-ab55-80829df96465","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A gyerek anyukája még márciusban gyógyult ki a fertőzésből. Egyelőre nem tisztázott, hogy elkaphatja-e a betegséget egy terhes nőtől a születendő gyereke, a szingapúri eset ebben a kérdésben lehet az orvosok segítségére.","shortLead":"A gyerek anyukája még márciusban gyógyult ki a fertőzésből. Egyelőre nem tisztázott, hogy elkaphatja-e a betegséget...","id":"20201129_koronavirus_antitest_ujszulott_terhesseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ab5974f-6a58-4d08-ab55-80829df96465&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5637a3de-747e-4553-840a-b16401cc8ac2","keywords":null,"link":"/tudomany/20201129_koronavirus_antitest_ujszulott_terhesseg","timestamp":"2020. november. 29. 11:49","title":"Koronavírus elleni antitestet mutattak ki egy egészséges újszülött szervezetében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d80d222-17f2-4e54-8f01-75c60b66d176","c_author":"HVG","category":"360","description":"Fellendíteni látszik a plasztikai sebészek és a kozmetikusok forgalmát, hogy a koronavírus miatt tömegessé váltak a videokonferenciák. ","shortLead":"Fellendíteni látszik a plasztikai sebészek és a kozmetikusok forgalmát, hogy a koronavírus miatt tömegessé váltak...","id":"202048_csunyit_avideokonferencia_szembe_kell_neznivele","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d80d222-17f2-4e54-8f01-75c60b66d176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e948bf9-b9f3-4d53-aa6f-520100af5bc0","keywords":null,"link":"/360/202048_csunyit_avideokonferencia_szembe_kell_neznivele","timestamp":"2020. november. 29. 13:45","title":"Kevesnek áll jól a videóhívás, egyre többen mennek plasztikai sebészhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d681f4f-9319-40d9-9627-ce30f26cd8a8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Ukrán Biztonsági Szolgálat emberei jelentek meg a szövetség intézményeinél és Brenzovics László (képünkön) lakásán is. Állítólag hazaárulásra, szeparatizmusra utaló bizonyítékokat kerestek.\r

","shortLead":"Az Ukrán Biztonsági Szolgálat emberei jelentek meg a szövetség intézményeinél és Brenzovics László (képünkön) lakásán...","id":"20201130_karpatalja_razzia_Karpataljai_Magyar_Kulturalis_Szovetseg_ukran_biztonsagi_szolgalat_ungvar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d681f4f-9319-40d9-9627-ce30f26cd8a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"224aa504-4287-4f12-ba83-e62f4b6e90de","keywords":null,"link":"/vilag/20201130_karpatalja_razzia_Karpataljai_Magyar_Kulturalis_Szovetseg_ukran_biztonsagi_szolgalat_ungvar","timestamp":"2020. november. 30. 18:10","title":"Fegyveres razzia volt a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetségnél Ungváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5da5a6b4-92fa-49b0-9736-d672ff9f240a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"2021 második felétől egy bécsi biztosítótársaságába olvadva folytatja munkáját az Aegon.","shortLead":"2021 második felétől egy bécsi biztosítótársaságába olvadva folytatja munkáját az Aegon.","id":"20201130_aegon_magyarorszag_biztositas_biztosito","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5da5a6b4-92fa-49b0-9736-d672ff9f240a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba24f3ca-bf53-4ec0-9729-be223386a2da","keywords":null,"link":"/kkv/20201130_aegon_magyarorszag_biztositas_biztosito","timestamp":"2020. november. 30. 09:06","title":"Aegon: Csak a név változik, az ügyfeleknek nincs teendőjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]