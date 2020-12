Legalább két diplomata jelen volt azon a szexpartin, amit a gyülekezési törvényt megsértve tartottak egy brüsszeli melegbárban, de egyelőre csak a fideszes EP-képviselő, Szájer József neve szivárgott ki a sajtóban, ami nem feltétlenül az újságírók, mint inkább a szivárogtató hatóságok érdeme. Kérdés, hogy az ereszcsatornán menekülő Szájer lebukása valóban egy szemfüles járókelőnek köszönhető-e vagy a történet ennél bonyolultabb.

Bár csak spekuláció, de a lapunknak nyilatkozó nemzetbiztonsági szakértő szerint a Szájer-ügyben azt sem lehet teljességgel kizárni, hogy a péntek éjjeli rendőrségi razziát ne előzte meg valamilyen titkosszolgálati művelet - merthogy vannak erre utaló jelek is. Nem kell nagy dologra gondolni: egy egyszerű figyeléssel akár le is követhették Szájer mozgását, attól kezdve pedig már csak egy névtelen bejelentést kell tennie a rendőrségre, hogy a bulira a kijárási korlátozások alatt a hatóság felfigyeljen. Árulkodó például, hogy noha sajtóhírek szerint a zártkörű szexpartin több diplomata is jelen volt, Szájer volt az egyetlen, akinek a pozíciója kiszivárgott a belga sajtóban és így néhány óra alatt beazonosíthatóvá vált.

Figyelemreméltó az is, hogy az ereszcsatornán át menekülő Szájer a lelepleződése után írt közleményében maga írt arról, hogy a rendőrök kábítószert találtak, de egyben arra is utalt, hogy a drogot más valaki helyezte el a hátizsákjában. “A rendőrség szerint extasy tablettát találtak. Az nem az enyém, arról hogy ki és miképp helyezte el nincs tudomásom” - írta erről a politikus, de később az ügyészségi közleményből kiderült, hogy a drogot a hátizsákjában találták.

Mindez persze csak találgatás, de nem lenne életszerűtlen és példa nélküli, ha valamelyik tagállam titkosszolgálatának akciója állna Szájer leleplezésének hátterében, a cél pedig az uniós költségvetési vétót belengető Orbán-kormány, vagyis a “kereszténységet” és “az európai értékek védelmét” hangoztató Fidesz ideológiai hiteltelenítése lenne. De ugyanígy lehet mindez a véletlenek összjátéka, ebben az esetben pedig Szájer csak rosszkor volt rossz helyen. Ám ebben az esetben felmerül a kérdés, hogy a szexpartin résztvevő többi diplomata kilétét miért nem tudta felderíteni a nyilván rendőrségi forrásokból dolgozó belga sajtó? Belgiumból származó, de nem megerősített információnk szerint lengyel diplomaták és egy észt diplomata is jelen volt a szexpartin, kérdés, hogy az ő kilétük kiszivárog-e a közeljövőben a sajtóban vagy sem. Ha nem, akkor megerősödhet az a teória, hogy Szájer lelepleződése nem puszta véletlen.

© MTI / Mohai Balázs

© Túry Gergely

Bár csak spekuláció, de a lapunknak nyilatkozó nemzetbiztonsági szakértő szerint a Szájer-ügyben azt sem lehet teljességgel kizárni, hogy a péntek éjjeli rendőrségi razziát ne kísérte volna valamilyen titkosszolgálati művelet - merthogy vannak erre utaló jelek is. Nem kell nagy dologra gondolni: egy egyszerű figyeléssel akár le is követhették Szájer mozgását, attól kezdve pedig már csak egy névtelen bejelentést kell tenni a rendőrségre, hogy a bulira a kijárási korlátozások alatt a hatóság felfigyeljen. Árulkodó például, hogy noha sajtóhírek szerint a zártkörű, állítólagos szexpartin több diplomata is jelen volt, Szájer volt az egyetlen, akinek a pozíciója kiszivárgott a belga médiában és így néhány óra alatt beazonosíthatóvá vált, a többieké egyelőre nem. A buliról a belga sajtó egy melegbárban tartott szexpartiként írt, Szájer csak "házibuliról" tett említést a közleményében, az ügyészség pedig nem állította, hogy egy bárban buliztak volna az érintettek és szexpartit sem emlegetett, egy "lakásról" írt csupán, az utca megnevezésével.

Figyelemreméltó az is, hogy Szájer József azt írta, kábítószert nem fogyasztott, a rendőrségnek helyben felajánlotta, hogy készüljön hivatalos teszt, de végül nem tesztelték. A képviselő a közleményében szó szerint így fogalmaz:

A rendőrség szerint extasy tablettát találtak. Az nem az enyém, arról hogy ki és miképp helyezte el, nincs tudomásom. A rendőrségnek erről nyilatkozatot tettem. Sajnálom, hogy megsértettem a gyülekezésre vonatkozó szabályokat, ez felelőtlenség volt részemről, az ezért járó szankciókat vállalom.

Az ügyészség később kiadott közleményében viszont azt szerepel, hogy a drogot Szájer hátizsákjában találták. A kérdés, hogy ha a rendőrök a gyülekezési szabályok megsértése miatt igazoltatták Szájert, akkor miért kutatták át a hátizsákját.

© MTI / Beliczay László

Önmagában egyébként nem lenne életszerűtlen az a konteó, hogy valamelyik tagállam titkosszolgálatának akciója áll Szájer leleplezésének hátterében, ez a fajta leleplezés ugyanis benne van a titkosszolgálati munkák eszköztárában. Ez persze egyelőre egyszerű spekuláció, de a konteót erősíti, hogy lenne alapja: az uniós költségvetési vétót belengető Orbán-kormány, vagyis a “kereszténységet” és “az európai értékek védelmét” hangoztató Fidesz ideológiai hiteltelenítése egy ellenérdekelt tagállam titkosszolgálatának akár most az érdekében is állhat. De ugyanígy lehet mindez a véletlenek összjátéka, ebben az esetben pedig Szájer csak rosszkor volt rossz helyen, az őt lebuktató ismeretlen járókelő pedig jókor jó helyen. Ám ebben az esetben is felmerül a kérdés, hogy a bulin résztvevő többi diplomata kilétét miért nem tudta felderíteni a nyilvánvalóan rendőrségi, de legalábbis hatósági forrásokból dolgozó belga sajtó? Belgiumból származó, de nem megerősített információnk szerint lengyel diplomaták és egy észt diplomata is jelen volt a partin (bár később a belga ügyészség a lengyel szálat cáfolta egy lengyel újságírónak), így kérdés, hogy az ő kilétük kiszivárog-e a közeljövőben a sajtóban vagy sem. A sajtónak ebben most már nem lesz nehéz dolga, mert az ügyészség két olyan résztvevőnek a születési évét és a monogramját adta meg, akik a diplomáciai mentességükre hivatkoztak a razzia során. Ha viszont nem derül fény a kilétükre, akkor még inkább megerősödhet az a teória, hogy Szájer lelepleződése nem puszta véletlen műve.