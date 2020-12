Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c22d1ca9-0095-4e35-b852-96dab52f9f44","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államok leendő elnöke további egyezményekről is tárgyalásokat nyitna, például az iráni rakétaprogramot érintőről.","shortLead":"Az Egyesült Államok leendő elnöke további egyezményekről is tárgyalásokat nyitna, például az iráni rakétaprogramot...","id":"20201203_joe_biden_amerikai_elnok_irani_atomprogram_atomalku","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c22d1ca9-0095-4e35-b852-96dab52f9f44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd6d2a5b-c044-4b42-8d32-1c8a027f3915","keywords":null,"link":"/vilag/20201203_joe_biden_amerikai_elnok_irani_atomprogram_atomalku","timestamp":"2020. december. 03. 05:37","title":"Vissza akar térni Biden az Iránnal kötött atomalkuhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bdd02d6-c6ed-40f0-ae2d-fe21fa8e9005","c_author":"HVG","category":"360","description":"Mészáros Lőrinc két cége majdnem hatszor annyi uniós pénzt nyert el egy pályázaton, mint amennyit Csányi új agrárvállalkozása.","shortLead":"Mészáros Lőrinc két cége majdnem hatszor annyi uniós pénzt nyert el egy pályázaton, mint amennyit Csányi új...","id":"202049_nagykondai_ontozesi_csanyilemaradt_meszaros_mogott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1bdd02d6-c6ed-40f0-ae2d-fe21fa8e9005&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"218a15a7-85c6-45dc-a9ca-3c67c122342a","keywords":null,"link":"/360/202049_nagykondai_ontozesi_csanyilemaradt_meszaros_mogott","timestamp":"2020. december. 03. 14:00","title":"A gigászok csatájában Csányi alulmaradt Mészárossal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2092a762-95b3-42b8-a7ab-5bbe32007cf7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"22 millió adag Covid-19 elleni védőoltást vásárol Portugália, hogy néhány szakaszban milliókat tegyen védetté. 