Menczer: hamarosan megérkezhet egy kínai gyártó vakcinájának dokumentációja

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"07cf48ab-c59e-440c-9195-8614d2361bc1","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Nagy-Britanniára december 31-ig még teljes egészében vonatkoznak az uniós jogszabályok, az előrehozott tömeges oltást saját hatáskörben engedélyezték, amit minden uniós tagállam, így Magyarország is megtehet. ","shortLead":"Nagy-Britanniára december 31-ig még teljes egészében vonatkoznak az uniós jogszabályok, az előrehozott tömeges oltást...","id":"20201204_Orban_oltas_koronavirus_brexit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07cf48ab-c59e-440c-9195-8614d2361bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baa3e594-69d8-43db-82ff-5a42e912c00b","keywords":null,"link":"/itthon/20201204_Orban_oltas_koronavirus_brexit","timestamp":"2020. december. 04. 17:37","title":"Orbán téved, nem azért oltanak előbb a britek, mert kiléptek az EU-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c693070-9ca8-4b7b-8435-feabc152fb31","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"M. Richárd ellen szabálysértés miatt tett feljelentést a rendőrség. ","shortLead":"M. Richárd ellen szabálysértés miatt tett feljelentést a rendőrség. ","id":"20201204_M_Richard_olyan_helyen_edzett_ahol_nem_lett_volna_szabad","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c693070-9ca8-4b7b-8435-feabc152fb31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72b3ce67-4032-4348-a463-caca39d410a0","keywords":null,"link":"/itthon/20201204_M_Richard_olyan_helyen_edzett_ahol_nem_lett_volna_szabad","timestamp":"2020. december. 04. 12:06","title":"M. Richárd olyan helyen edzett, ahol nem lett volna szabad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"886bfd6a-4067-44e5-9c31-d22d58e78b1a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Közveszéllyel fenyegetés bűntettével vádolt az ügyészség egy férfit, aki álhírt terjesztett a koronavírusról.","shortLead":"Közveszéllyel fenyegetés bűntettével vádolt az ügyészség egy férfit, aki álhírt terjesztett a koronavírusról.","id":"20201203_alhir_penzbuntetes_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=886bfd6a-4067-44e5-9c31-d22d58e78b1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc9182d9-e295-405f-8eaa-3e5e1385f446","keywords":null,"link":"/itthon/20201203_alhir_penzbuntetes_koronavirus","timestamp":"2020. december. 03. 17:35","title":"Álhírt terjesztett a koronavírusról, 705 ezer forintra büntették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40725010-266a-4338-b123-80dbca3c6afc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német konszern előreláthatólag nem lesz képes teljesíteni az uniós szén-dioxid-kibocsátási határértékeket idén, és valószínűleg jövőre sem, aminek milliárdos szankció lehet a következménye.","shortLead":"A német konszern előreláthatólag nem lesz képes teljesíteni az uniós szén-dioxid-kibocsátási határértékeket idén, és...","id":"20201204_Egyre_elesebb_a_helyzet_hogy_milliardeuros_birsagba_fut_bele_a_Volkswagen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40725010-266a-4338-b123-80dbca3c6afc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2079926-14fa-423d-9e0a-d5a58f17a256","keywords":null,"link":"/cegauto/20201204_Egyre_elesebb_a_helyzet_hogy_milliardeuros_birsagba_fut_bele_a_Volkswagen","timestamp":"2020. december. 04. 17:02","title":"A Volkswagennél már készülnek: jöhet a milliárdos bírság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98f4e5e1-f29c-42d9-9ebc-b41f523a7dd8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai űrkutatási hivatal (NASA) egy dollárt, vagyis 294 forintot fizet egy coloradói cégnek, hogy az egy kis adag kőzetmintát gyűjtsön be neki a Hold felszínéről.","shortLead":"Az amerikai űrkutatási hivatal (NASA) egy dollárt, vagyis 294 forintot fizet egy coloradói cégnek, hogy az egy kis adag...","id":"20201204_kozetminta_hold_nasa_regolit_lunar_outpost","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98f4e5e1-f29c-42d9-9ebc-b41f523a7dd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8aa6928-62e0-460b-a6f5-7b14f50eeefb","keywords":null,"link":"/tudomany/20201204_kozetminta_hold_nasa_regolit_lunar_outpost","timestamp":"2020. december. 04. 16:03","title":"294 forintot fizet a NASA egy cégnek egy Földön kívül végzett munkáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afae36b6-20fb-4447-8ccb-135696687734","c_author":"Parászka Boróka","category":"360","description":"Bár rekordot dönt a koronavírus-fertőzések száma, a korlátozások ellenére is megtartják a vasárnapra kitűzött választásokat Romániában. Az RMDSZ a parlamenti bejutásért küzd.","shortLead":"Bár rekordot dönt a koronavírus-fertőzések száma, a korlátozások ellenére is megtartják a vasárnapra kitűzött...","id":"202049__romania__parlamenti_valasztas__rmdszszamitasok__isten_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=afae36b6-20fb-4447-8ccb-135696687734&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1c698a9-9e30-4022-b5ef-ae8aa8a58ffa","keywords":null,"link":"/360/202049__romania__parlamenti_valasztas__rmdszszamitasok__isten_jarvany","timestamp":"2020. december. 05. 11:00","title":"A román állam és egyház összeveszett, az RMDSZ reménykedik a választás előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3d679de-125b-407a-8616-75829a091bfb","c_author":"Fekete-Győr András","category":"360","description":"A Momentum elnökének véleménycikke az ellenzéki együttműködésről, a jelöltek átvilágításáról és a szivarfüstös ellenzéki szobákról. ","shortLead":"A Momentum elnökének véleménycikke az ellenzéki együttműködésről, a jelöltek átvilágításáról és a szivarfüstös...","id":"20201204_FeketeGyor_Csak_a_teljes_elovalasztassal_megtisztitott_ellenzek_nyerhet_2022ben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3d679de-125b-407a-8616-75829a091bfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0583de7b-c87d-4750-90bd-7af3007cbf44","keywords":null,"link":"/360/20201204_FeketeGyor_Csak_a_teljes_elovalasztassal_megtisztitott_ellenzek_nyerhet_2022ben","timestamp":"2020. december. 04. 16:00","title":"Fekete-Győr András: Csak a teljes előválasztással megtisztított ellenzék nyerhet 2022-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"549910a6-f0e2-4458-920b-b408e9f1310a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minden évben listába szedi a kiemelkedőnek számító (de nem csak iPhone-os) alkalmazásait az Apple. A 2020-as kiadás több okból is érdekes.","shortLead":"Minden évben listába szedi a kiemelkedőnek számító (de nem csak iPhone-os) alkalmazásait az Apple. A 2020-as kiadás...","id":"20201203_apple_alkalmazasok_legjobb_ios_appok_2020_mac_szoftverek_karanten_home_office","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=549910a6-f0e2-4458-920b-b408e9f1310a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd5f3b56-1b7b-4e6f-aa55-42c5124e8353","keywords":null,"link":"/tudomany/20201203_apple_alkalmazasok_legjobb_ios_appok_2020_mac_szoftverek_karanten_home_office","timestamp":"2020. december. 03. 15:03","title":"Az Apple idei legjobb alkalmazásai a karanténidőszak körül forognak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]