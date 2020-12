Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"07cf48ab-c59e-440c-9195-8614d2361bc1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy jelöletlen kamionban vitték át a Pfizer oltóanyagát Belgiumból. Az oxfordi vakcinát várhatóan már karácsony előtt engedélyezhetik.","shortLead":"Egy jelöletlen kamionban vitték át a Pfizer oltóanyagát Belgiumból. Az oxfordi vakcinát várhatóan már karácsony előtt...","id":"20201204_vakcina_Egyesult_Kiralysag_oltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07cf48ab-c59e-440c-9195-8614d2361bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b077c17-5981-4c00-b65d-01f18178f52f","keywords":null,"link":"/vilag/20201204_vakcina_Egyesult_Kiralysag_oltas","timestamp":"2020. december. 04. 05:36","title":"Megérkezett az első vakcinaszállítmány az Egyesült Királyságba, a jövő héten kezdődhet az oltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bc17388-97dd-4447-867d-e396bf4be83d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Súlyan szennyező lignittel fűteni, azonban az önkormányzatok mégis szociális alapon ezt osztják a lakosságnak. Mindeközben a Sajó völgyében már veszélyes a levegő.","shortLead":"Súlyan szennyező lignittel fűteni, azonban az önkormányzatok mégis szociális alapon ezt osztják a lakosságnak...","id":"20201203_sajo_volgy_szenlobbi_baz_megye_legszennyezettseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9bc17388-97dd-4447-867d-e396bf4be83d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1325c6c7-1fbd-49fc-9c3e-7b3401c4bb53","keywords":null,"link":"/zhvg/20201203_sajo_volgy_szenlobbi_baz_megye_legszennyezettseg","timestamp":"2020. december. 03. 15:05","title":"A Sajó-völgyében továbbra is lignittel fűtenek, pedig már megint veszélyes a levegő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25266a10-2f32-4f1e-aac4-929aa4a1e831","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha mégis személyesen megyünk boltba, vigyünk kézfertőtlenítőt – tanácsolta az országos tiszti főorvos.","shortLead":"Ha mégis személyesen megyünk boltba, vigyünk kézfertőtlenítőt – tanácsolta az országos tiszti főorvos.","id":"20201204_Muller_Javaslom_az_internetes_vasarlasnak_a_meggondolasi_lehetoseget","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25266a10-2f32-4f1e-aac4-929aa4a1e831&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c69d7758-8d0e-4701-b679-f1af9c0a77c3","keywords":null,"link":"/itthon/20201204_Muller_Javaslom_az_internetes_vasarlasnak_a_meggondolasi_lehetoseget","timestamp":"2020. december. 04. 12:31","title":"Müller Cecília a netes vásárlásra buzdít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06882ba8-3686-4aef-b86f-b81ee36d74f4","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az 1879 óta használt autoklávot válthatja ki egy találmány, amely áram nélkül is működik.","shortLead":"Az 1879 óta használt autoklávot válthatja ki egy találmány, amely áram nélkül is működik.","id":"202049_arammentes_autoklav_tukrok_trukkje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=06882ba8-3686-4aef-b86f-b81ee36d74f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"361cddd2-5cd9-4c28-866a-85512f258232","keywords":null,"link":"/360/202049_arammentes_autoklav_tukrok_trukkje","timestamp":"2020. december. 05. 13:40","title":"Hogyan lehet olcsón, áram nélkül fertőtleníteni a sebészeti eszközöket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c13b146c-0476-4afa-b47b-faddac62b846","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ennyit folyósítottak ugyanis a 120 ezer igénylőnek tavaly július óta.","shortLead":"Ennyit folyósítottak ugyanis a 120 ezer igénylőnek tavaly július óta.","id":"20201204_novak_katalin_babavaro_tamogatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c13b146c-0476-4afa-b47b-faddac62b846&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"535bb6c8-c0cc-4071-b4ed-07bf865c9039","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201204_novak_katalin_babavaro_tamogatas","timestamp":"2020. december. 04. 14:40","title":"Novák Katalin szerint 1000 milliárd forint került már a családokhoz a babaváróval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b16df4e4-caf1-4fc9-992a-34a5cba1b27c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"További 100 ezer dollárt is felajánlott a divatmárka, ha legalább ugyanennyi összegyűlik az adománygyűjtő programján. ","shortLead":"További 100 ezer dollárt is felajánlott a divatmárka, ha legalább ugyanennyi összegyűlik az adománygyűjtő programján. ","id":"20201204_gucci_felmillio_dollar_unicef_koronavirus_vakcina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b16df4e4-caf1-4fc9-992a-34a5cba1b27c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4607ac5d-9339-4719-88e0-ec4e7848a6b8","keywords":null,"link":"/kkv/20201204_gucci_felmillio_dollar_unicef_koronavirus_vakcina","timestamp":"2020. december. 04. 15:27","title":"A Gucci félmillió dollárt ad koronavírus elleni oltásokra az UNICEF-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1bb86fc-b1e7-45ed-b356-8b4f394e6e51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A többség drogos szexorgiára tippel, és a képmutatás dühíti fel.","shortLead":"A többség drogos szexorgiára tippel, és a képmutatás dühíti fel.","id":"20201204_Alig_nehanyan_hisznek_abban_hogy_Szajer_hazibuliban_jart","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1bb86fc-b1e7-45ed-b356-8b4f394e6e51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f96e78c-24b4-49d9-ab5a-85af8aa2560e","keywords":null,"link":"/itthon/20201204_Alig_nehanyan_hisznek_abban_hogy_Szajer_hazibuliban_jart","timestamp":"2020. december. 04. 14:36","title":"Alig néhányan hisznek abban, hogy Szájer \"házibuliban\" járt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f71bd1a-b972-4f40-9c16-c93e4f525475","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ennek a közel 5 évtizedes múltra visszatekintő Porschénak a mai plugin hibridekhez hasonlóan mindkét oldalt található egy-egy tanksapka fedele.","shortLead":"Ennek a közel 5 évtizedes múltra visszatekintő Porschénak a mai plugin hibridekhez hasonlóan mindkét oldalt található...","id":"20201205_budapesten_talalkoztunk_a_regi_es_ritka_porscheval_amin_ket_tanksapka_fedel_van","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f71bd1a-b972-4f40-9c16-c93e4f525475&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68dfcc55-6380-496a-bd85-8b6034232cf8","keywords":null,"link":"/cegauto/20201205_budapesten_talalkoztunk_a_regi_es_ritka_porscheval_amin_ket_tanksapka_fedel_van","timestamp":"2020. december. 05. 06:41","title":"Budapesten találkoztunk a régi és ritka Porschéval, amin két tanksapka fedél van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]