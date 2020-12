Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fa9a416a-4e15-41df-b374-41bc5f3c402c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Szívünk kamrája december 5-től egy hónapig várja látogatókat.","shortLead":"A Szívünk kamrája december 5-től egy hónapig várja látogatókat.","id":"20201204_Kardiologiai_intezet_latogatasi_tilalom_szivbeteg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa9a416a-4e15-41df-b374-41bc5f3c402c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6b03c8c-b591-4700-8fa2-442d2f34c0fa","keywords":null,"link":"/elet/20201204_Kardiologiai_intezet_latogatasi_tilalom_szivbeteg","timestamp":"2020. december. 04. 16:32","title":"Speciális szobát hoztak létre a Kardiológiai Intézetben, hogy a látogatási tilalom alatt is találkozhassanak a szívbetegek a hozzátartozóikkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30215c15-930a-43e9-b451-e271b1e61b3b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár már nincsen túl sok eredeti Apple-1 számítógép a világon, időről időre azonban előkerül egy-egy darab, elsősorban aukción és persze méregdrágán. Így lesz egy december 10-én is.","shortLead":"Bár már nincsen túl sok eredeti Apple-1 számítógép a világon, időről időre azonban előkerül egy-egy darab, elsősorban...","id":"20201203_apple_1_komputer_aukcio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30215c15-930a-43e9-b451-e271b1e61b3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7ba9c0c-1ed0-4433-b563-629ff0354c1e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201203_apple_1_komputer_aukcio","timestamp":"2020. december. 03. 11:03","title":"15 millió forint a kikiáltási ára egy Apple-1 komputernek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e64667e9-9946-4260-9ea5-64e161ab3cef","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Fontos követni, ami Magyarországon történik, mert az a környező országokban figyelmeztetést jelent, legyen szó akár a médiáról, akár a Színház- és Filmművészeti Egyetemről – mondja a Vígszínházba sokadszor visszatérő rendező, Michal Dočekal, aki a történelem meghamisításáról rendezett most előadást. Interjú.","shortLead":"Fontos követni, ami Magyarországon történik, mert az a környező országokban figyelmeztetést jelent, legyen szó akár...","id":"20201204_Michal_Docekal_interju_vigszinhaz_a_ko_pesti_szinhaz_eszenyi_eniko_rudolf_peter_szfe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e64667e9-9946-4260-9ea5-64e161ab3cef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e328e6ec-d8e5-417f-bc25-8788cf90328c","keywords":null,"link":"/kultura/20201204_Michal_Docekal_interju_vigszinhaz_a_ko_pesti_szinhaz_eszenyi_eniko_rudolf_peter_szfe","timestamp":"2020. december. 04. 20:00","title":"Harminc évvel ezelőtt egyáltalán nem számoltunk a posztdemokrácia megjelenésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b7ccd6d-e240-4ca7-8d40-0d737c004846","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A francia elnök is megkapta az illiberális jelzőt kritikusaitól, de visszautasítja azt.","shortLead":"A francia elnök is megkapta az illiberális jelzőt kritikusaitól, de visszautasítja azt.","id":"20201204_macron_mi_nem_magyarorszag_vagyunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b7ccd6d-e240-4ca7-8d40-0d737c004846&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9047aac-f965-465f-beeb-d4f85589960b","keywords":null,"link":"/itthon/20201204_macron_mi_nem_magyarorszag_vagyunk","timestamp":"2020. december. 04. 22:02","title":"Macron: Mi nem Magyarország vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"170701e9-30f5-433a-88f2-66c3eb2b21b3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az olasz kormány megpróbálja elejét venni, hogy sokan gyűljenek össze karácsonyozni, szilveszterezni.

","shortLead":"Az olasz kormány megpróbálja elejét venni, hogy sokan gyűljenek össze karácsonyozni, szilveszterezni.

","id":"20201203_koronavirus_jarvany_olaszorszag_karacsony_szilveszer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=170701e9-30f5-433a-88f2-66c3eb2b21b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dbab5e1-abe4-47de-8abc-79c0dd93dbbd","keywords":null,"link":"/vilag/20201203_koronavirus_jarvany_olaszorszag_karacsony_szilveszer","timestamp":"2020. december. 03. 12:11","title":"Bekeményítenek Olaszországban: tartományok között sem lehet majd utazni az ünnepekkor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"295fae31-361e-4a0d-ada8-0a3abbdf8531","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Éppen olyan szórakoztató, mint harminc évvel ezelőtt. ","shortLead":"Éppen olyan szórakoztató, mint harminc évvel ezelőtt. ","id":"20201203_Catherine_OHara_Reszkessetek_betorok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=295fae31-361e-4a0d-ada8-0a3abbdf8531&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2743d951-d004-4d8d-bf42-a6885c34836c","keywords":null,"link":"/elet/20201203_Catherine_OHara_Reszkessetek_betorok","timestamp":"2020. december. 03. 10:42","title":"Catherine O'Hara újraalkotta a Reszkessetek betörők! ájulós jelenetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"549910a6-f0e2-4458-920b-b408e9f1310a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minden évben listába szedi a kiemelkedőnek számító (de nem csak iPhone-os) alkalmazásait az Apple. A 2020-as kiadás több okból is érdekes.","shortLead":"Minden évben listába szedi a kiemelkedőnek számító (de nem csak iPhone-os) alkalmazásait az Apple. A 2020-as kiadás...","id":"20201203_apple_alkalmazasok_legjobb_ios_appok_2020_mac_szoftverek_karanten_home_office","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=549910a6-f0e2-4458-920b-b408e9f1310a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd5f3b56-1b7b-4e6f-aa55-42c5124e8353","keywords":null,"link":"/tudomany/20201203_apple_alkalmazasok_legjobb_ios_appok_2020_mac_szoftverek_karanten_home_office","timestamp":"2020. december. 03. 15:03","title":"Az Apple idei legjobb alkalmazásai a karanténidőszak körül forognak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22b38b21-c588-4731-b30d-738e7c439781","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A ceglédi vasútvonalon rámolhattak ki több szerelvényt is.","shortLead":"A ceglédi vasútvonalon rámolhattak ki több szerelvényt is.","id":"20201203_tehervonat_cegled_fosztogatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22b38b21-c588-4731-b30d-738e7c439781&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7d66fd1-e14d-4eea-8238-b01164d86b1b","keywords":null,"link":"/itthon/20201203_tehervonat_cegled_fosztogatas","timestamp":"2020. december. 03. 11:52","title":"Több karton kötszer, 400 pár női cipő – ezeket mind tehervonatokból lophatta el két férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]