Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"84aa3a3c-5a97-4635-b158-71f463f1b30b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szólásszabadságra hivatkozott a bíróság az ítéletében.","shortLead":"A szólásszabadságra hivatkozott a bíróság az ítéletében.","id":"20201208_gyor_radnoti_akos_birosag_komment","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=84aa3a3c-5a97-4635-b158-71f463f1b30b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0592521-ba27-4477-be0c-2b5cf2a4f375","keywords":null,"link":"/itthon/20201208_gyor_radnoti_akos_birosag_komment","timestamp":"2020. december. 08. 11:30","title":"Felmentették másodfokon a győri alpogármestert Facebookon gyalázó férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4698734e-8bf0-40a3-bb84-7184574ab3fa","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A lengyel kormánypárt szerint a külföldi tulajdonban lévő független, kritikus sajtó idegen érdeket szolgál.","shortLead":"A lengyel kormánypárt szerint a külföldi tulajdonban lévő független, kritikus sajtó idegen érdeket szolgál.","id":"20201208_A_Fideszt_utanozzak_a_lengyelek_allami_olajceg_vette_at_a_videki_sajtot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4698734e-8bf0-40a3-bb84-7184574ab3fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feaaf389-6def-4b14-b4ca-2309f1b4319c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201208_A_Fideszt_utanozzak_a_lengyelek_allami_olajceg_vette_at_a_videki_sajtot","timestamp":"2020. december. 08. 11:24","title":"A Fideszt utánozzák a lengyelek: állami olajcég vette át a vidéki sajtót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f60884fd-969e-42d2-9216-1fc232a2c40f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 2012 és 2015 közötti román miniszterelnök bejelentette, hogy távozik a politikából, miután a pártja nem jutott be a parlamentbe. Nem most először tett ilyen bejelentést.","shortLead":"A 2012 és 2015 közötti román miniszterelnök bejelentette, hogy távozik a politikából, miután a pártja nem jutott be...","id":"20201207_Victor_Ponta_visszavonul_romania_valasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f60884fd-969e-42d2-9216-1fc232a2c40f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b94887b7-4a63-47f9-bccf-e4e9bebcbbe6","keywords":null,"link":"/vilag/20201207_Victor_Ponta_visszavonul_romania_valasztas","timestamp":"2020. december. 07. 06:50","title":"Visszavonul a politikától Victor Ponta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b8b86f6-2352-43d8-978e-3547e787224a","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A GVH rábólintott az ügyletre.","shortLead":"A GVH rábólintott az ügyletre.","id":"20201207_4ig_dtsm_gazdasagi_versenyhivatal_felvasarlas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b8b86f6-2352-43d8-978e-3547e787224a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26bc8511-cec8-412a-84fc-db9c38314180","keywords":null,"link":"/kkv/20201207_4ig_dtsm_gazdasagi_versenyhivatal_felvasarlas","timestamp":"2020. december. 07. 19:32","title":"Megszerezte a 4iG a DTSM-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d7347b0-b3fb-4f84-aabb-33b560f5a8f8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter szerint ez egy \"nagyvonalúan felkínált\" lehetőség.","shortLead":"A miniszter szerint ez egy \"nagyvonalúan felkínált\" lehetőség.","id":"20201207_kasler_miklos_orosz_vakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d7347b0-b3fb-4f84-aabb-33b560f5a8f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e75b0389-243a-4284-8a9f-ed81ed4cc8b8","keywords":null,"link":"/itthon/20201207_kasler_miklos_orosz_vakcina","timestamp":"2020. december. 07. 13:02","title":"Kásler: 3–5 ezer magyar vehet részt az orosz vakcina tesztelésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d734b0f1-1587-4a10-85a1-6d7a5d3bee44","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint szűk egy év múlva indulna útnak az a két autó a Hold felé, melyeket a Földről irányítva fog versenyeztetni két diákcsapat.","shortLead":"A tervek szerint szűk egy év múlva indulna útnak az a két autó a Hold felé, melyeket a Földről irányítva fog...","id":"20201207_spacex_hold_autoverseny_moon_mark_mission_2021","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d734b0f1-1587-4a10-85a1-6d7a5d3bee44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceb3d9b4-61f9-48ce-9563-3151f3ad0b29","keywords":null,"link":"/tudomany/20201207_spacex_hold_autoverseny_moon_mark_mission_2021","timestamp":"2020. december. 07. 10:03","title":"Autóversenyt rendeznek a Holdon, 2021-ben érkezhet meg a két autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2488ba3e-ac7a-4ace-a0f4-460801a7f7e4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A brazil elnök szerint nem lesz hiány vakcinából.","shortLead":"A brazil elnök szerint nem lesz hiány vakcinából.","id":"20201208_bolsonaro_koronavirus_oltas_brazilia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2488ba3e-ac7a-4ace-a0f4-460801a7f7e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f887186-00d4-44cc-8961-75ea805b5fe3","keywords":null,"link":"/vilag/20201208_bolsonaro_koronavirus_oltas_brazilia","timestamp":"2020. december. 08. 06:24","title":"Bolsonaro: Ingyen megkaphatja mindenki a koronavírus elleni oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dfafdbe-8e21-4b0b-a7d5-a65344eecacf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tömeges oltásra 2021 első negyedévében számíthatunk, csak és kizárólag engedéllyel rendelkező vakcinát adnak majd be Magyarországon. Az operatív törzs keddi sajtótájékoztatója.","shortLead":"A tömeges oltásra 2021 első negyedévében számíthatunk, csak és kizárólag engedéllyel rendelkező vakcinát adnak majd be...","id":"20201208_operativ_torzs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7dfafdbe-8e21-4b0b-a7d5-a65344eecacf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3443711c-e7e5-4ca0-8922-31109bac38b7","keywords":null,"link":"/itthon/20201208_operativ_torzs","timestamp":"2020. december. 08. 11:58","title":"Müller Cecília: Platót érhettünk el a járványban, de még nem lehet lazítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]