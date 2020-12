Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1e78fcbe-2709-4f3b-940f-a5afda221fe2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A SpaceX 12 500 méteres magasságba küldte volna fel a Starship nevű űrhajóját, ám a Raptor hajtómű hibát jelzett, így az utolsó pillanatban lefújták a tesztet.","shortLead":"A SpaceX 12 500 méteres magasságba küldte volna fel a Starship nevű űrhajóját, ám a Raptor hajtómű hibát jelzett...","id":"20201209_spacex_starship_urhajo_csillaghajo_raptor_hajtomu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e78fcbe-2709-4f3b-940f-a5afda221fe2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62bafec2-e852-4652-96a7-382d30ac8cb4","keywords":null,"link":"/tudomany/20201209_spacex_starship_urhajo_csillaghajo_raptor_hajtomu","timestamp":"2020. december. 09. 11:33","title":"Videó: egyetlen másodperccel indítás előtt állította le a SpaceX a Starship tesztrepülését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dee23ce-a4b8-480c-a11b-9ca456a1a19f","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Donald Trump álláspontjának kritika nélküli támogatásával az elnökválasztás után alaposan megnövelte nézettségét a Newsmax amerikai konzervatív hírtévé, amely akár Trump új bázisa is lehet a Fehér Házból való távozás után. \r

","shortLead":"Donald Trump álláspontjának kritika nélküli támogatásával az elnökválasztás után alaposan megnövelte nézettségét...","id":"202049__newsmax__trump_uj_kedvence__megugrott_nezettseg__elnoki_figyelem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1dee23ce-a4b8-480c-a11b-9ca456a1a19f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95c483c2-e081-4765-b329-03e85654a30b","keywords":null,"link":"/360/202049__newsmax__trump_uj_kedvence__megugrott_nezettseg__elnoki_figyelem","timestamp":"2020. december. 08. 17:00","title":"Trump új kedvenc hírtévéjében még mindig ő nyerte az elnökválasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb44b33a-ea97-41c9-9e39-515779c92b26","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"“A vétóval zsarolás elbukott” – írta a Twitteren az Európai Néppárt (EPP) elnöke.","shortLead":"“A vétóval zsarolás elbukott” – írta a Twitteren az Európai Néppárt (EPP) elnöke.","id":"20201209_donald_tusk_neppart_magyar_lengyel_veto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb44b33a-ea97-41c9-9e39-515779c92b26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"976b92c8-b8c8-4bcd-9e14-6fbf5d91f4e5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201209_donald_tusk_neppart_magyar_lengyel_veto","timestamp":"2020. december. 09. 19:08","title":"Donald Tusk már kész tényként kezeli a magyar-lengyel vétó bukását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd77a920-dfc9-4ec0-b8fc-489a10ff120a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az idősek vásárlási idősávjával együtt erről is egyeztetnek az Idősügyi Tanáccsal, sőt az is felvetődött, hogy december 24-én zárva maradjanak a boltok. ","shortLead":"Az idősek vásárlási idősávjával együtt erről is egyeztetnek az Idősügyi Tanáccsal, sőt az is felvetődött, hogy december...","id":"20201210_letszamkorlatot_bolt_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd77a920-dfc9-4ec0-b8fc-489a10ff120a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00b3471a-c0de-4d0b-a36c-d9eb900dfd7f","keywords":null,"link":"/itthon/20201210_letszamkorlatot_bolt_kormany","timestamp":"2020. december. 10. 12:11","title":"Nem zárja ki a kormány, hogy létszámkorlátot vezessenek be a boltokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a30ff50-0efb-4177-8b3a-7c0b704cc165","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Pfizer és a BioNTech vakcinájáról kiderült, hogy a két oltás között is elkezd hatni, az Oxfordi Egyetem és az AstraZeneca pedig minden korábbinál részletes tesztadatokat tett közzé a 90 százalékban hatékony vakcinájukról.","shortLead":"A Pfizer és a BioNTech vakcinájáról kiderült, hogy a két oltás között is elkezd hatni, az Oxfordi Egyetem és...","id":"20201208_koronavirus_vakcina_teszteredmenyek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a30ff50-0efb-4177-8b3a-7c0b704cc165&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac5d5878-e89a-4e0f-ae84-703218c37e5d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201208_koronavirus_vakcina_teszteredmenyek","timestamp":"2020. december. 08. 19:01","title":"Két koronavírus-vakcináról is biztató teszteredmények érkeztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"918da789-4a34-417a-862c-9426a477335e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azt írják, már számtalan alkalommal bebizonyosodott: a vírusfertőzések terjedése csak vakcinákkal csökkenthető.","shortLead":"Azt írják, már számtalan alkalommal bebizonyosodott: a vírusfertőzések terjedése csak vakcinákkal csökkenthető.","id":"20201209_pecs_virologus_virologia_vakcina_koronavirus_virusfertozes_vedooltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=918da789-4a34-417a-862c-9426a477335e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e07f3c8e-e88c-45c6-adee-4b4c70a18c0e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201209_pecs_virologus_virologia_vakcina_koronavirus_virusfertozes_vedooltas","timestamp":"2020. december. 09. 16:20","title":"Pécsi virológusok összeszedték, mit érdemes tudni a Covid-vakcinákról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1fbb9b8-fe1d-42d1-bb06-58dbeca2901d","c_author":"Hont András","category":"360","description":"Szájerezés és demeterszilárdizmus Brüsszel árnyékában. Vélemény.","shortLead":"Szájerezés és demeterszilárdizmus Brüsszel árnyékában. Vélemény.","id":"202050_leereszkedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1fbb9b8-fe1d-42d1-bb06-58dbeca2901d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72999459-f874-4419-b5a0-63bb058557ea","keywords":null,"link":"/360/202050_leereszkedes","timestamp":"2020. december. 10. 15:00","title":"Hont András: Leereszkedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75bb8841-8687-479b-88a7-d54813a024d5","c_author":"HVG","category":"360","description":"Úgy tűnik, a koronavírus-járvány kezelése döntötte el a romániai választási kampányt. A szélsőjobb nagyot nyert, az RMDSZ bejutott a parlamentbe, de utóbbi nehéz négyéves ciklus elé néz.","shortLead":"Úgy tűnik, a koronavírus-járvány kezelése döntötte el a romániai választási kampányt. A szélsőjobb nagyot nyert...","id":"20201209_Felborult_papirforma_a_szelsojobb_eloretort_a_romaniai_valasztasokon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75bb8841-8687-479b-88a7-d54813a024d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9735971-cf80-451e-accc-bf2b8da98e9f","keywords":null,"link":"/360/20201209_Felborult_papirforma_a_szelsojobb_eloretort_a_romaniai_valasztasokon","timestamp":"2020. december. 09. 14:00","title":"Borult a papírforma: előretörtek a szocdemek és a szélsőjobb Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]