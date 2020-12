Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d24e5032-9c50-4c55-9c1a-bd2602c53c7e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Majdnem egy teljes hónapra van szükség ahhoz, hogy valaki a Pfizer első vakcinájának beadása után védetté váljon a koronavírus ellen.","shortLead":"Majdnem egy teljes hónapra van szükség ahhoz, hogy valaki a Pfizer első vakcinájának beadása után védetté váljon...","id":"20201208_koronavirus_vakcina_pfizer_biontech_vedooltas_hany_nap_alatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d24e5032-9c50-4c55-9c1a-bd2602c53c7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08fb389d-ada8-4b76-a9f1-b960f9832b64","keywords":null,"link":"/tudomany/20201208_koronavirus_vakcina_pfizer_biontech_vedooltas_hany_nap_alatt","timestamp":"2020. december. 08. 11:03","title":"Naptár: mire számíthat, aki beadatja magának a Pfizer 95%-os koronavírus-vakcináját?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baf81fee-c2b2-469e-be7a-99f321994b3b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"AirPods Studio néven várta a közönség, végül AirPods Max lett a neve az Apple fejhallgatójának, ami a prémium áráért cserébe prémium felépítést és élményt ígér.","shortLead":"AirPods Studio néven várta a közönség, végül AirPods Max lett a neve az Apple fejhallgatójának, ami a prémium áráért...","id":"20201208_apple_fejhallgato_apple_airpods_max_specifikacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=baf81fee-c2b2-469e-be7a-99f321994b3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f2bb134-3b27-4dff-a06d-f0d7a97461ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20201208_apple_fejhallgato_apple_airpods_max_specifikacio","timestamp":"2020. december. 08. 16:03","title":"És tényleg jött: bemutatta az Apple a saját fejlesztésű fejhallgatóját, itt az AirPods Max","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82634228-a674-4615-b40e-0ab52a5e8f98","c_author":"Dobos Emese","category":"360","description":"Márka és egyben közösség a fenntarthatóság jegyében lakberendezési tárgyakat és öltözékkiegészítőket készítő, hét éve indított kezdeményezés, a Vuuv Works. A koronavírus-járvány alatt még inkább divatba jött a koncepciója. ","shortLead":"Márka és egyben közösség a fenntarthatóság jegyében lakberendezési tárgyakat és öltözékkiegészítőket készítő, hét éve...","id":"202049__magyar_dizajn__kezmuves_divathullam__karbonlabnyom__vissza_az_alapokhoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82634228-a674-4615-b40e-0ab52a5e8f98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43f39918-bf26-46c0-85ef-326a05d3d554","keywords":null,"link":"/360/202049__magyar_dizajn__kezmuves_divathullam__karbonlabnyom__vissza_az_alapokhoz","timestamp":"2020. december. 08. 15:00","title":"Ennek a hazai kézművescsapatnak a fenntarthatóság nem üres frázis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1b34341-db5e-4693-8282-93de617aec85","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nyugat-nógrádi településen majdnem elmaradt a temetés, a kántor mentette a helyzetet.



","shortLead":"A nyugat-nógrádi településen majdnem elmaradt a temetés, a kántor mentette a helyzetet.



","id":"20201208_Korulnezett_a_temetesen_a_pap_tul_sok_embert_szamolt_meg_lelepett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1b34341-db5e-4693-8282-93de617aec85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3962d413-378f-490a-a50b-11c34d41c18d","keywords":null,"link":"/elet/20201208_Korulnezett_a_temetesen_a_pap_tul_sok_embert_szamolt_meg_lelepett","timestamp":"2020. december. 08. 10:59","title":"Körülnézett a temetésen a pap, túl sok embert számolt meg, lelépett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"611ab887-6beb-4723-87ad-4202c4223ff6","c_author":"Domány András","category":"kultura","description":"Új feladatokat határozott meg a kormány Káel Csaba kormánybiztos számára, amiből az következik, hogy egyszerre két miniszternek kell megfelelnie.","shortLead":"Új feladatokat határozott meg a kormány Káel Csaba kormánybiztos számára, amiből az következik, hogy egyszerre két...","id":"20201208_Ket_fonoke_lesz_a_filmkormanybiztosnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=611ab887-6beb-4723-87ad-4202c4223ff6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86538caa-1e9b-4580-aa31-15b0ed93cfd4","keywords":null,"link":"/kultura/20201208_Ket_fonoke_lesz_a_filmkormanybiztosnak","timestamp":"2020. december. 08. 11:55","title":"Két főnöke lesz a filmkormánybiztosnak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c08ea576-d0a4-44d9-9602-eb15df4be2a7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Seat Leon sportos testvérmodellje 245 lóerős plugin hibrid hajtásláncot vonultat fel.","shortLead":"A Seat Leon sportos testvérmodellje 245 lóerős plugin hibrid hajtásláncot vonultat fel.","id":"20201208_magyarorszagon_a_zold_rendszamos_es_sportos_cupra_leon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c08ea576-d0a4-44d9-9602-eb15df4be2a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5779ce65-7056-4f2d-aab0-515523a808d4","keywords":null,"link":"/cegauto/20201208_magyarorszagon_a_zold_rendszamos_es_sportos_cupra_leon","timestamp":"2020. december. 08. 12:11","title":"Magyarországon a zöld rendszámos és sportos Cupra Leon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc24e5d4-14ae-498f-a5ea-9f70fbf282ac","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ahogy sok más területen, a lakáshitelek és a személyi kölcsönök piacán is őrült év volt a 2020, mindenre rányomta bélyegét a koronavírus-járvány. Nézzük, mi olvasható ki az idei utolsó folyósítási adatokból, és mi várható 2021-ben.","shortLead":"Ahogy sok más területen, a lakáshitelek és a személyi kölcsönök piacán is őrült év volt a 2020, mindenre rányomta...","id":"20201210_A_hazai_hiteleknel_is_orult_ev_volt_a_2020as","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc24e5d4-14ae-498f-a5ea-9f70fbf282ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4bb9fc0-4252-4cc8-b3d3-7ce4b2f6c9fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201210_A_hazai_hiteleknel_is_orult_ev_volt_a_2020as","timestamp":"2020. december. 10. 07:38","title":"A hazai hiteleknél is őrült év volt a 2020-as","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2f6ead0-aee0-437f-8ea5-59109c667acd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Pfizer és a BioNTech által fejlesztett koronavírus elleni oltóanyagot mínusz 70 Celsius-fokon kell szállítani, ami komoly szervezést igényel. A Linde Gáz szerint szárazjéggel megoldható a szer tárolása.","shortLead":"A Pfizer és a BioNTech által fejlesztett koronavírus elleni oltóanyagot mínusz 70 Celsius-fokon kell szállítani, ami...","id":"20201209_covid_vakcina_hutes_minusz_70_fok_szarazjeg_linde_gaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d2f6ead0-aee0-437f-8ea5-59109c667acd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ea8cdac-9ced-4338-a4a1-72bc0ed2e992","keywords":null,"link":"/tudomany/20201209_covid_vakcina_hutes_minusz_70_fok_szarazjeg_linde_gaz","timestamp":"2020. december. 09. 18:33","title":"Egy magyar cég kitalálta, hogyan vigye az oltópontokra a Pfizer -70 fokon szállítható vakcináit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]