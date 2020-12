Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"75001022-0ed0-4021-9276-cc7cbb794972","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"Az 1982-es focivébé olasz legendája 64 éves volt.","shortLead":"Az 1982-es focivébé olasz legendája 64 éves volt.","id":"20201210_Elhunyt_Paolo_Rossi_az_olasz_foci_csillaga","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75001022-0ed0-4021-9276-cc7cbb794972&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56ae461c-9e77-41f1-b5e2-f44a7b550840","keywords":null,"link":"/sport/20201210_Elhunyt_Paolo_Rossi_az_olasz_foci_csillaga","timestamp":"2020. december. 10. 06:59","title":"Elhunyt Paolo Rossi, az olasz foci csillaga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf692799-6c39-4840-b87d-2e87f9243108","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Nincs még egy válogatott, amely képes lett volna akkorát előrelépni, mint a magyar.","shortLead":"Nincs még egy válogatott, amely képes lett volna akkorát előrelépni, mint a magyar.","id":"20201210_fifa_magyar_valogatott_vilagranglista","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf692799-6c39-4840-b87d-2e87f9243108&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"585346aa-33e2-48f9-b290-211161da9160","keywords":null,"link":"/sport/20201210_fifa_magyar_valogatott_vilagranglista","timestamp":"2020. december. 10. 17:44","title":"A magyar válogatott szerezte idén a legtöbb pontot a FIFA világranglistáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43b7f7fd-5495-46bd-8b0a-8aa96e4ada2a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Első szólóalbumát jelenteti meg az énekesnő, akinek nem csak a hangja, a története is különleges.","shortLead":"Első szólóalbumát jelenteti meg az énekesnő, akinek nem csak a hangja, a története is különleges.","id":"202050_cd__orientalis_hangzas_fatma_said_el_nour","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43b7f7fd-5495-46bd-8b0a-8aa96e4ada2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e26a579d-2429-43a0-b373-b0888e18c61a","keywords":null,"link":"/360/202050_cd__orientalis_hangzas_fatma_said_el_nour","timestamp":"2020. december. 11. 15:30","title":"Stílusokat és kultúrákat kapcsol össze Fatma Said csodás nagylemeze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dc8701a-6415-49c8-9633-73fc1b0956d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Posta péntektől kezdi kiküldeni a 60 évnél idősebbeknek a koronavírus elleni oltás regisztrációs lapját.","shortLead":"A Magyar Posta péntektől kezdi kiküldeni a 60 évnél idősebbeknek a koronavírus elleni oltás regisztrációs lapját.","id":"20201210_operativ_torzs_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9dc8701a-6415-49c8-9633-73fc1b0956d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b19cf71-8ffd-4714-9509-ec932826124d","keywords":null,"link":"/itthon/20201210_operativ_torzs_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19","timestamp":"2020. december. 10. 14:36","title":"Operatív törzs: Budapesten a XI. kerületből jelentették a legtöbb új fertőzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34485de5-d620-40a5-a2c8-b961a31ba3f8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A jelzálog nem akadálya az igénylésnek a miniszter közlése szerint.","shortLead":"A jelzálog nem akadálya az igénylésnek a miniszter közlése szerint.","id":"20201210_novak_katalin_tb_otthonteremtes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=34485de5-d620-40a5-a2c8-b961a31ba3f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1f5c7fd-8260-4d81-b5a3-ed444650fa98","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201210_novak_katalin_tb_otthonteremtes","timestamp":"2020. december. 10. 12:32","title":"Novák: Alap tb-vel nem kérhető az otthonfelújítási támogatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed0af1c0-91cb-4819-a1fd-088407b00496","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Teljes súlyával a nyakára esett, miközben hátraszaltót akart csinálni.","shortLead":"Teljes súlyával a nyakára esett, miközben hátraszaltót akart csinálni.","id":"20201210_baleset_omsz_tiktok_video_12_eves_gyerek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed0af1c0-91cb-4819-a1fd-088407b00496&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eac9d22-d162-4bcc-9b4d-4caa7e94ced2","keywords":null,"link":"/elet/20201210_baleset_omsz_tiktok_video_12_eves_gyerek","timestamp":"2020. december. 10. 18:27","title":"Egy menő TikTok-videót akart, majdnem a nyakát törte miatta egy 12 éves lány Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7222e556-60cb-44a7-8929-f2a25896f2cf","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Éjjel alkotott a brit street-art művész, délután pedig el is ismerte ezt.","shortLead":"Éjjel alkotott a brit street-art művész, délután pedig el is ismerte ezt.","id":"20201210_uj_banksy_bristol_hapci","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7222e556-60cb-44a7-8929-f2a25896f2cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e5ccff6-a1ab-4872-bf42-7f92b4ad50ba","keywords":null,"link":"/kultura/20201210_uj_banksy_bristol_hapci","timestamp":"2020. december. 10. 21:38","title":"Banksy egy repülő műfogsorral lepte meg a bristoliakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"368e19d2-4a01-4c94-a9aa-3c1f5c6d65a7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Minimalista karácsonyi installációk hozzák zavarba az internetet.","shortLead":"Minimalista karácsonyi installációk hozzák zavarba az internetet.","id":"20201211_Ilyen_amikor_Marie_Kondo_tesz_rendet_a_betlehemben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=368e19d2-4a01-4c94-a9aa-3c1f5c6d65a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63f49619-7130-4cf7-9b48-a4c512f593bd","keywords":null,"link":"/kultura/20201211_Ilyen_amikor_Marie_Kondo_tesz_rendet_a_betlehemben","timestamp":"2020. december. 11. 09:10","title":"Ilyen, amikor Marie Kondo tesz rendet a betlehemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]