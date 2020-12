Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f9b681f1-b0fb-4154-83e6-75ceb6b8323d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha már létezik ez az újfajta \"hagyomány\" a Mercedes sem akarta kihagyni.","shortLead":"Ha már létezik ez az újfajta \"hagyomány\" a Mercedes sem akarta kihagyni.","id":"20201210_karacsonyi_pulcsis_Mercedesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f9b681f1-b0fb-4154-83e6-75ceb6b8323d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"912ec12a-b83a-4f51-b3ff-968fde3b9716","keywords":null,"link":"/cegauto/20201210_karacsonyi_pulcsis_Mercedesek","timestamp":"2020. december. 11. 07:47","title":"Megjöttek a karácsonyi csúnya pulcsis Mercedesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38ad21c3-6edd-4c34-b970-ca824e1d6aa9","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ursula von der Leyen szerint fel kell készülnie az EU-nak arra is, ha nem sikerül megállapodni a kereskedelemről az Egyesült Királysággal.","shortLead":"Ursula von der Leyen szerint fel kell készülnie az EU-nak arra is, ha nem sikerül megállapodni a kereskedelemről...","id":"20201210_Brexit_Europai_Bizottsag_veszhelyzet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38ad21c3-6edd-4c34-b970-ca824e1d6aa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"987e78ce-72b2-401b-8d8f-ddebb22f4d5a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201210_Brexit_Europai_Bizottsag_veszhelyzet","timestamp":"2020. december. 10. 18:55","title":"Brexit: az Európai Bizottság vészhelyzeti intézkedéseket javasolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b779cc5-0f76-408b-90e1-c4dce32eab7e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A kétszeres világbajnok, négyszeres olimpia ezüst- és kétszeres bronzérmes egy számban sem jutott döntőbe Kaposváron.","shortLead":"A kétszeres világbajnok, négyszeres olimpia ezüst- és kétszeres bronzérmes egy számban sem jutott döntőbe Kaposváron.","id":"20201210_cseh_laszlo_uszo_ob","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b779cc5-0f76-408b-90e1-c4dce32eab7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdc5e656-7756-42d3-9284-0406e8e535c0","keywords":null,"link":"/sport/20201210_cseh_laszlo_uszo_ob","timestamp":"2020. december. 10. 18:05","title":"Cseh László otthagyta az úszó ob-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7222e556-60cb-44a7-8929-f2a25896f2cf","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Éjjel alkotott a brit street-art művész, délután pedig el is ismerte ezt.","shortLead":"Éjjel alkotott a brit street-art művész, délután pedig el is ismerte ezt.","id":"20201210_uj_banksy_bristol_hapci","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7222e556-60cb-44a7-8929-f2a25896f2cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e5ccff6-a1ab-4872-bf42-7f92b4ad50ba","keywords":null,"link":"/kultura/20201210_uj_banksy_bristol_hapci","timestamp":"2020. december. 10. 21:38","title":"Banksy egy repülő műfogsorral lepte meg a bristoliakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d81c283-550c-4e0f-8991-aa5b25397562","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"1,4 milliárd forintos közpénztámogatással indult az építkezés, idén tavasszal már 8 milliárd körül volt az összeg, és ez sem bizonyult elégnek. 2019-re kellett volna elkészülnie, most 2021 első felére teszik a munkálatok befejeztének időpontját.\r

