[{"available":true,"c_guid":"7a3ad056-3e95-476a-9a6a-c9591971d272","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Már promóciós videót is feltöltöttek a focistáról, aki a 17-es mezt kapja új csapatában.","shortLead":"Már promóciós videót is feltöltöttek a focistáról, aki a 17-es mezt kapja új csapatában.","id":"20201217_rb_leipzig_szoboszlai_dominik_bundesliga","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a3ad056-3e95-476a-9a6a-c9591971d272&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5eb680e2-6fef-4053-94c3-bc59d739200c","keywords":null,"link":"/sport/20201217_rb_leipzig_szoboszlai_dominik_bundesliga","timestamp":"2020. december. 17. 15:45","title":"Hivatalos: Lipcsébe igazol Szoboszlai Dominik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"423a8d88-6c37-48c1-8a14-45365ea8835a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Állítólag a vaságyék-technika egy 300 éves gyakorlat, és bár nézni is fájdalmas, nem befolyásolja a termékenységet sem.","shortLead":"Állítólag a vaságyék-technika egy 300 éves gyakorlat, és bár nézni is fájdalmas, nem befolyásolja a termékenységet sem.","id":"20201217_Hatalmas_faoszloppal_dongeti_az_agyekat_egy_kungfu_mester","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=423a8d88-6c37-48c1-8a14-45365ea8835a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32926e84-139f-4e15-918a-e48e911583eb","keywords":null,"link":"/elet/20201217_Hatalmas_faoszloppal_dongeti_az_agyekat_egy_kungfu_mester","timestamp":"2020. december. 17. 10:26","title":"Hatalmas faoszloppal döngeti az ágyékát egy kungfumester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7b1b808-9fc4-4daf-9fff-3b6291d8672c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nyílt levelet írt a Színház-és Filmművészeti Egyetem polgársága, amelyben a Vidnyánszky Attila által vezetett kuratóriumtól az érdemi tárgyalások azonnali megkezdését kérik. ","shortLead":"Nyílt levelet írt a Színház-és Filmművészeti Egyetem polgársága, amelyben a Vidnyánszky Attila által vezetett...","id":"20201217_SZFE_kuratorium_felszolitas_targyalas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7b1b808-9fc4-4daf-9fff-3b6291d8672c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbeb648f-b005-47c3-9dc4-156086e3f147","keywords":null,"link":"/kultura/20201217_SZFE_kuratorium_felszolitas_targyalas","timestamp":"2020. december. 17. 16:28","title":"Az SZFE oktatói, hallgatói és dolgozói közösen szólítják fel a kuratóriumot a tárgyalásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d231644e-2f74-49e4-a35b-d97cce8b0f69","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Drozdy Győzőt 1993-ban az első magyar munkavállalóként szerződtették le a Pannon GSM alapítói. A később Telenor névre váltó operátor meghatározó szakembereként 1993 óta formálta a hazai mobiltávközlés fejlődését. A szolgáltató újabb, jövőre esedékes átnevezéskor már nem lesz a fedélzeten, a vállalati kapcsolatokért felelős vezérigazgató-helyettes most visszavonul.","shortLead":"Drozdy Győzőt 1993-ban az első magyar munkavállalóként szerződtették le a Pannon GSM alapítói. A később Telenor névre...","id":"20201216_visszavonul_drozdy_gyozo_telenor_vezerigazgato_helyettes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d231644e-2f74-49e4-a35b-d97cce8b0f69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ece3d7d-bb69-4ec9-86d6-88fa2c0bdf70","keywords":null,"link":"/tudomany/20201216_visszavonul_drozdy_gyozo_telenor_vezerigazgato_helyettes","timestamp":"2020. december. 16. 12:33","title":"27 év után visszavonul Drozdy Győző, a magyar mobiltávközlés ikonikus alakja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"807a5654-d8c1-4d26-9356-874c24a5eca7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dömötör Csaba jelentette be a számokat.","shortLead":"Dömötör Csaba jelentette be a számokat.","id":"20201216_vakcinainfo_regisztracio_domotor_csaba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=807a5654-d8c1-4d26-9356-874c24a5eca7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e42e775-55e7-482b-a1fd-5e7effc86d75","keywords":null,"link":"/itthon/20201216_vakcinainfo_regisztracio_domotor_csaba","timestamp":"2020. december. 16. 09:53","title":"200 ezren regisztráltak egy hét alatt oltásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ccf5b15-5c50-4ec2-87cd-52866b7c46e8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az állami és egyházi fenntartású otthonok 40 százalékában érte a lakókat bántalmazás.","shortLead":"Az állami és egyházi fenntartású otthonok 40 százalékában érte a lakókat bántalmazás.","id":"20201216_ujzeland_bentlakasos_bantalmazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ccf5b15-5c50-4ec2-87cd-52866b7c46e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5ad7bbb-1ee0-4e04-8978-a70fd6f70174","keywords":null,"link":"/vilag/20201216_ujzeland_bentlakasos_bantalmazas","timestamp":"2020. december. 16. 06:48","title":"Százezreket bántalmaztak Új-Zéland bentlakásos otthonaiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7321802c-1a10-4d79-a458-92a24b29696f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai hírcsatorna Karikó Katalin egész életútját bemutatja, kiemelve, hogy a szakembert és társát többen is Nobel-díjra esélyesnek tartják. Az általuk kidolgozott eljárást használva készülnek ugyanis a legígéretesebb koronavírus-vakcinák.","shortLead":"Az amerikai hírcsatorna Karikó Katalin egész életútját bemutatja, kiemelve, hogy a szakembert és társát többen is...","id":"20201217_kariko_katalin_vakcinafejlesztes_biokemikus_koronavirus_cnn","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7321802c-1a10-4d79-a458-92a24b29696f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddf3f7c1-c49c-409b-ad04-b3d4c0538aa0","keywords":null,"link":"/tudomany/20201217_kariko_katalin_vakcinafejlesztes_biokemikus_koronavirus_cnn","timestamp":"2020. december. 17. 16:39","title":"Karikó Katalinról, a koronavírus-vakcinák alapját kidolgozó magyar tudósról áradozik a CNN","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a609529-f82a-4059-a1fa-8635e3a787a4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az eddiginél sokkal szigorúbb digitális szabályokat vezethetnek be Európában.","shortLead":"Az eddiginél sokkal szigorúbb digitális szabályokat vezethetnek be Európában.","id":"20201215_EU_techcegek_szabalyok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a609529-f82a-4059-a1fa-8635e3a787a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5726b782-d293-4f02-a089-4d0b0038f037","keywords":null,"link":"/kkv/20201215_EU_techcegek_szabalyok","timestamp":"2020. december. 15. 20:49","title":"Megregulázná az EU a legnagyobb techcégeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]