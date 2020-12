Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"25322b79-4c1a-4f98-90cd-4c32af822db8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Koszos, poros, pókhálós helyen, a higiénikus kézmosás lehetősége nélkül dolgoztak egy étteremben, de az ellenőrök lejárt alapanyagokat is találtak.","shortLead":"Koszos, poros, pókhálós helyen, a higiénikus kézmosás lehetősége nélkül dolgoztak egy étteremben, de az ellenőrök...","id":"20201217_nebih_etterem_higienia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25322b79-4c1a-4f98-90cd-4c32af822db8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ebb57d3-c092-44a8-8c90-8c900607f2d9","keywords":null,"link":"/kkv/20201217_nebih_etterem_higienia","timestamp":"2020. december. 17. 10:59","title":"A konyha állapota láttán azonnal felfüggesztette egy étterem tevékenységét a Nébih – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e516ed6c-5ae3-41aa-a3a4-28f17863dc1e","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A magyar zeneipar a tavalyi rekorddöntés után idén, a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzetben várhatóan értéke 60 százalékát elveszíti, az élőzenei piac összeomlott - állapítja meg a ProArt Zeneipari Jelentése.","shortLead":"A magyar zeneipar a tavalyi rekorddöntés után idén, a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzetben várhatóan értéke 60...","id":"20201217_A_magyar_elozenei_piac_osszeomlott__allitja_egy_zeneipari_jelentes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e516ed6c-5ae3-41aa-a3a4-28f17863dc1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee8fbbb8-7d00-400d-b6d5-1f4f715ee1c5","keywords":null,"link":"/kultura/20201217_A_magyar_elozenei_piac_osszeomlott__allitja_egy_zeneipari_jelentes","timestamp":"2020. december. 17. 09:34","title":"A magyar élőzenei piac összeomlott - állítja egy zeneipari jelentés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceddbe21-effa-4fc7-bf1a-ca854fc68b48","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A mentőszolgálat szerint az autós a mentősök vagy akár a szállított beteg életét is veszélyeztethette.\r

","shortLead":"A mentőszolgálat szerint az autós a mentősök vagy akár a szállított beteg életét is veszélyeztethette.\r

","id":"20201215_Szirenazo_mento_BMW_Budapest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ceddbe21-effa-4fc7-bf1a-ca854fc68b48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36b4a935-38ee-4645-b25d-41c2ab3f612e","keywords":null,"link":"/cegauto/20201215_Szirenazo_mento_BMW_Budapest","timestamp":"2020. december. 15. 21:05","title":"Szirénázó mentő mögött próbált kijutni a dugóból egy BMW-s Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d05e0eb-25c5-405b-a4e5-bca596abe341","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapest 6. szánú választókörzetében indít jelöltet a C8, Csordás Anett lesz az.","shortLead":"Budapest 6. szánú választókörzetében indít jelöltet a C8, Csordás Anett lesz az.","id":"20201217_piko_andras_csordas_anett_elovalasztas_c8","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d05e0eb-25c5-405b-a4e5-bca596abe341&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04bb7963-3cea-4f8b-aa31-8225f6aef243","keywords":null,"link":"/itthon/20201217_piko_andras_csordas_anett_elovalasztas_c8","timestamp":"2020. december. 17. 18:01","title":"Pikó Andrásék az otthonápolási kampány főszervezőjét indítják az előválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"508119c3-1b4b-46da-8c04-ff4015b87222","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bár nincs kimondva, a törvény azután született, hogy Los Angelesben őrizetbe vették Mexikó korábbi védelmi miniszterét.","shortLead":"Bár nincs kimondva, a törvény azután született, hogy Los Angelesben őrizetbe vették Mexikó korábbi védelmi miniszterét.","id":"20201216_Mexiko_kulfoldi_szervezetek_usa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=508119c3-1b4b-46da-8c04-ff4015b87222&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63457e4b-06f0-46e2-bca9-1f1c5aca4799","keywords":null,"link":"/vilag/20201216_Mexiko_kulfoldi_szervezetek_usa","timestamp":"2020. december. 16. 06:21","title":"Mexikó odaszúrt az Egyesült Államoknak, korlátozza a külföldi szervezetek tevékenységét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9206bd9f-2205-4289-afd0-81477178a098","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"Szegfűszeg és kapor is kell hozzá – két összetevő, amit nem mindenkinek jutna eszébe ugyanabba az ételbe rakni. Szalay Kristóf egészségügyi mérnök sem gondolt erre, amíg meg nem ismerkedett a borscs receptjével. És amikor ezt a példát hozza fel, már maga is sejti, hogy cikkünk ezzel fog kezdődni. Innentől már csak bonyolultabb lesz, hiszen a Turbine azzal foglalkozik, hogy emberi sejteket szimuláljon számítógépben, és így jusson el a mostaninál több és jobb rákgyógyszerhez. ","shortLead":"Szegfűszeg és kapor is kell hozzá – két összetevő, amit nem mindenkinek jutna eszébe ugyanabba az ételbe rakni. Szalay...","id":"20201216_turbine_rakgyogyszer_kutatas_fejlesztes_mesterseges_intelligencia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9206bd9f-2205-4289-afd0-81477178a098&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fad88fe1-bdbc-4d10-8709-867077baa393","keywords":null,"link":"/tudomany/20201216_turbine_rakgyogyszer_kutatas_fejlesztes_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2020. december. 16. 20:00","title":"Mikor lesz ebből rákgyógyszer? A magyar Turbine felforgatná a kutatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7632360-4cd1-49b8-b0e1-cc8eb2b61f5d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"II. Efrém Ignác szír ortodox pátriárka vette át a kulcsot a pártálam egykori vezetőjének rezidenciájához.","shortLead":"II. Efrém Ignác szír ortodox pátriárka vette át a kulcsot a pártálam egykori vezetőjének rezidenciájához.","id":"20201216_orban_viktor_kadarvilla_keresztenyek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7632360-4cd1-49b8-b0e1-cc8eb2b61f5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fec2a743-5e62-492e-b6e9-56398248f4c1","keywords":null,"link":"/itthon/20201216_orban_viktor_kadarvilla_keresztenyek","timestamp":"2020. december. 16. 11:19","title":"Átadta Orbán a közel-keleti keresztényeknek a Kádár-villa kulcsát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11808376-32ea-4678-a2f6-62d4c20542fd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A francia elnök hét napra karanténba vonult.","shortLead":"A francia elnök hét napra karanténba vonult.","id":"20201217_koronavirus_fertozes_emmanuel_macron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11808376-32ea-4678-a2f6-62d4c20542fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1e44691-feb7-41ce-b118-2727b441a754","keywords":null,"link":"/vilag/20201217_koronavirus_fertozes_emmanuel_macron","timestamp":"2020. december. 17. 10:56","title":"Koronavírusos Emmanuel Macron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]