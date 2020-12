Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"146afe8d-1177-44ba-bc36-5bfe8f8d867e","c_author":"Telekom","category":"brandchannel","description":"Manapság az emberek többsége, különös tekintette a legfiatalabb generációra, az okostelefonjával a kezében tölti a napját: ezen intézünk mindent a munkától kezdve a szórakozásig, és olykor, pláne a pandémia idején, még a szociális életünket is az appokon keresztülműködtetjük. Miért pont az egészségünk lenne kivétel? Appok, okoseszközök: hogyan digitalizálódik az egészségügy?","shortLead":"Manapság az emberek többsége, különös tekintette a legfiatalabb generációra, az okostelefonjával a kezében tölti...","id":"magyartelekomnyrt_20201201_A_digitalis_vilag_reformalja_meg_az_egeszsegugyet_Telekom_okosegeszseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=146afe8d-1177-44ba-bc36-5bfe8f8d867e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fab9743-0831-402b-8bdc-791dac33fed6","keywords":null,"link":"/brandchannel/magyartelekomnyrt_20201201_A_digitalis_vilag_reformalja_meg_az_egeszsegugyet_Telekom_okosegeszseg","timestamp":"2020. december. 17. 08:30","title":"Így figyelhet saját és szerettei egészségére!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Magyar Telekom Nyrt.","c_partnerlogo":"d9e78c48-b511-48f9-9860-c14879dee238","c_partnertag":"magyartelekom"},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A háttérben az Eclipse-ügy is felsejlik. Már börtönben ül, akit a férfi megölésével gyanúsítanak. ","shortLead":"A háttérben az Eclipse-ügy is felsejlik. Már börtönben ül, akit a férfi megölésével gyanúsítanak. ","id":"20201218_eltunt_ferfi_11_ev_megtalaltak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"babe74cf-ae72-4bb4-976c-8b53c252e0f7","keywords":null,"link":"/itthon/20201218_eltunt_ferfi_11_ev_megtalaltak","timestamp":"2020. december. 18. 06:22","title":"11 év után találhatták meg egy eltűnt focista holttestét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1656f210-b36a-4558-b10f-6bd0fd031534","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"\"Hol van a rendelésem??? A chat se működik az oldalon, emailre nem reagálnak!!! Telefont nem veszik fel!!!! Azt hittem, hogy legalább ez a cég megbízható!!! Pénzem persze oda!\" – tömegével sorakoznak a panaszok a kozmetikai termékeket forgalmazó Clinique Magyarország Facebook-oldalára.","shortLead":"\"Hol van a rendelésem??? A chat se működik az oldalon, emailre nem reagálnak!!! Telefont nem veszik fel!!!! Azt hittem...","id":"20201217_clinique_kozmetikai_marka_facebook_oldal_panaszok_hozzaszolasok_black_friday","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1656f210-b36a-4558-b10f-6bd0fd031534&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"887ed304-3469-4432-af24-b3aa882f63af","keywords":null,"link":"/tudomany/20201217_clinique_kozmetikai_marka_facebook_oldal_panaszok_hozzaszolasok_black_friday","timestamp":"2020. december. 17. 10:03","title":"Tombolnak a vásárlók a Clinique kozmetikai márka magyar Facebook-oldalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c335260f-e552-4313-8a8e-526f9d681514","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Három svéd tulajdonban lévő vállalat magyarországi beruházásait támogatják az összeggel.","shortLead":"Három svéd tulajdonban lévő vállalat magyarországi beruházásait támogatják az összeggel.","id":"20201218_magyar_kormany_tamogatas_sved_vallalatok_szijjarto_peter_munkahelyek_vedelme_autoliv_haldex_hungary_dometic_zrt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c335260f-e552-4313-8a8e-526f9d681514&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f57fc442-ead9-4cf6-bc56-91b56d538d00","keywords":null,"link":"/kkv/20201218_magyar_kormany_tamogatas_sved_vallalatok_szijjarto_peter_munkahelyek_vedelme_autoliv_haldex_hungary_dometic_zrt","timestamp":"2020. december. 18. 17:28","title":"A kormány 1,8 milliárd forintból \"véd meg\" 7500 munkahelyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d05e0eb-25c5-405b-a4e5-bca596abe341","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapest 6. szánú választókörzetében indít jelöltet a C8, Csordás Anett lesz az.","shortLead":"Budapest 6. szánú választókörzetében indít jelöltet a C8, Csordás Anett lesz az.","id":"20201217_piko_andras_csordas_anett_elovalasztas_c8","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d05e0eb-25c5-405b-a4e5-bca596abe341&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04bb7963-3cea-4f8b-aa31-8225f6aef243","keywords":null,"link":"/itthon/20201217_piko_andras_csordas_anett_elovalasztas_c8","timestamp":"2020. december. 17. 18:01","title":"Pikó Andrásék az otthonápolási kampány főszervezőjét indítják az előválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4efb8ef8-5b27-4fa6-b77f-7785ce24a31a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselő a Facebookon reagált.","shortLead":"A képviselő a Facebookon reagált.","id":"20201216_Deutsch_a_jogfosztas_utan_En_szeretem_a_Neppartot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4efb8ef8-5b27-4fa6-b77f-7785ce24a31a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"428c381d-9a37-4c2b-9042-57d26934e7a9","keywords":null,"link":"/itthon/20201216_Deutsch_a_jogfosztas_utan_En_szeretem_a_Neppartot","timestamp":"2020. december. 16. 22:44","title":"Deutsch a jogfosztás után: Én szeretem a Néppártot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dda55873-6f8a-492b-adf3-910d6b0ff438","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A virológus és molekuláris biológus Boldogkői Zsolt szerint az oltásellenesség pont olyan, mintha valaki azzal érvelne, hogy a biztonsági öv miatt halnak meg az autósok.","shortLead":"A virológus és molekuláris biológus Boldogkői Zsolt szerint az oltásellenesség pont olyan, mintha valaki azzal érvelne...","id":"20201217_boldogkoi_zsolt_koronavirus_vedooltas_vakcina_virustagadok_oltasellenesek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dda55873-6f8a-492b-adf3-910d6b0ff438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65a83f3a-300a-4fb5-aba5-1bfc969626a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20201217_boldogkoi_zsolt_koronavirus_vedooltas_vakcina_virustagadok_oltasellenesek","timestamp":"2020. december. 17. 09:33","title":"A \"gyilkos biztonsági öv\" parádés példájával üzent az oltáselleneseknek Boldogkői Zsolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e20a26df-4e4e-45ec-b0e7-eaa5573fb82c","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Nem csak karácsonykor fontos, hogy ne árasszon el mindent a csomagolási hulladék.","shortLead":"Nem csak karácsonykor fontos, hogy ne árasszon el mindent a csomagolási hulladék.","id":"202051__csomagolasmatek__kartontakarekossag__dobozolas__csomo_megoldas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e20a26df-4e4e-45ec-b0e7-eaa5573fb82c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39a19867-75db-4251-9eff-9c71efc02ba8","keywords":null,"link":"/360/202051__csomagolasmatek__kartontakarekossag__dobozolas__csomo_megoldas","timestamp":"2020. december. 17. 15:00","title":"Környezettudatos karácsony: még nem késő gondoskodni a furosikiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]