[{"available":true,"c_guid":"70e1aa49-b99a-44f7-9b17-03c6cfc21abd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Deb Haaland az új-mexikói Laguna Pueblo törzshöz tartozik, 2018-ban került be az amerikai kongresszusba.\r

\r

","shortLead":"Deb Haaland az új-mexikói Laguna Pueblo törzshöz tartozik, 2018-ban került be az amerikai kongresszusba.\r

\r

","id":"20201218_Indian_miniszter_USA_Biden","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70e1aa49-b99a-44f7-9b17-03c6cfc21abd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ece0330-9c28-497b-90bd-f3a6ba0eb324","keywords":null,"link":"/vilag/20201218_Indian_miniszter_USA_Biden","timestamp":"2020. december. 18. 08:03","title":"Először lehet indián származású minisztere az amerikai kormánynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99e91108-3a09-464f-b42c-d4a1d181d54a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nő leszedte a rendszámtáblákat, az egyik kocsit meg is rugdosta.","shortLead":"A nő leszedte a rendszámtáblákat, az egyik kocsit meg is rugdosta.","id":"20201217_ugyintezes_onkormanyzat_auto_rendszamtabla","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99e91108-3a09-464f-b42c-d4a1d181d54a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba9e075d-100f-44b0-b32c-efa5edd88920","keywords":null,"link":"/elet/20201217_ugyintezes_onkormanyzat_auto_rendszamtabla","timestamp":"2020. december. 17. 11:59","title":"Felhúzta magát az ügyintézésen, az önkormányzati dolgozók autóin állt bosszút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc5cec65-5824-48e5-b74e-6d6c71c7fc38","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google sokak által használt fordítója kissé elfogult, ha az orosz nyelvről van szó.","shortLead":"A Google sokak által használt fordítója kissé elfogult, ha az orosz nyelvről van szó.","id":"20201218_google_fordito_oroszok_orosz_elnok_vlagyimir_putyin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc5cec65-5824-48e5-b74e-6d6c71c7fc38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32fb98de-f48f-4655-965c-9e2c47740ff8","keywords":null,"link":"/tudomany/20201218_google_fordito_oroszok_orosz_elnok_vlagyimir_putyin","timestamp":"2020. december. 18. 17:03","title":"A Google fordítója kissé oroszbarát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53b410f3-ad38-47d6-8378-e484430eb66e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hogy kicsit jobban teljenek az ünnepek egy ilyen nehéz év után – üzente a DK elnöke. ","shortLead":"Hogy kicsit jobban teljenek az ünnepek egy ilyen nehéz év után – üzente a DK elnöke. ","id":"20201219_Gyurcsany_karacsonyi_zenelistaval_tamad","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53b410f3-ad38-47d6-8378-e484430eb66e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"610c6563-15f3-4987-9975-c5f58640d111","keywords":null,"link":"/itthon/20201219_Gyurcsany_karacsonyi_zenelistaval_tamad","timestamp":"2020. december. 19. 10:30","title":"Gyurcsány karácsonyi zenelistával támad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5d9db20-f9c1-4dce-88d7-792ddc45c017","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Sok cég sikeresen áll át arra, hogyan működhet a járvány alatt, és a nyugati vásárlások is segítik a magyar gazdaságot, de vállalatok tömegei már nem bírják a bevételkiesést, az embereknek egyre kevesebb pénzük van a fogyasztásra, bértámogatási program nélkül a munkanélküliség is nőhet, a kormány pedig nem arra költ, amire költenie kellene – olvasható a Kopint-Tárki elemzésében.","shortLead":"Sok cég sikeresen áll át arra, hogyan működhet a járvány alatt, és a nyugati vásárlások is segítik a magyar gazdaságot...","id":"20201217_Kopint_Tarki_elorejelzes_prognozis_recesszio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5d9db20-f9c1-4dce-88d7-792ddc45c017&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3993285a-d09a-443e-8c42-410fb128f82c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201217_Kopint_Tarki_elorejelzes_prognozis_recesszio","timestamp":"2020. december. 17. 12:01","title":"Kopint-Tárki: Nem az ipar leállása rengetheti meg a magyar gazdaságot, hanem az, hogy nem tudunk miből vásárolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"836d23d5-d9db-4c6c-87c4-deee5b964e63","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Két, a menekültügyet érintő állásfoglalást fogadott el nagy többséggel az Európai Parlament. Az egyik az úgynevezett dublini rendszer működésével, a másik pedig az illegális bevándorlók visszaküldésével kapcsolatos irányelvről szól. A szavazás után a Fidesz nekitámadt a DK-nak és a Momentumnak.","shortLead":"Két, a menekültügyet érintő állásfoglalást fogadott el nagy többséggel az Európai Parlament. Az egyik az úgynevezett...","id":"20201217_Megint_kiakadt_a_menekultekre_a_Fidesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=836d23d5-d9db-4c6c-87c4-deee5b964e63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2119a0a3-e277-4c80-9fe1-f0cc368ff1f2","keywords":null,"link":"/eurologus/20201217_Megint_kiakadt_a_menekultekre_a_Fidesz","timestamp":"2020. december. 17. 18:46","title":"Megint kiakadt a menekültekre és az ellenzékre a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3597263e-745f-4fe5-9a46-40773eb4a252","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szeptemberben szűnt meg minden olyan adás, amit ezeken a csatornákon lehetett hallgatni. ","shortLead":"Szeptemberben szűnt meg minden olyan adás, amit ezeken a csatornákon lehetett hallgatni. ","id":"20201218_Hetfotol_kotelezo_a_digitalis_radio_az_uj_autokban_igaz_hogy_szeptemberben_megszunt_a_sugarzas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3597263e-745f-4fe5-9a46-40773eb4a252&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73f07e7b-0e27-4b6f-80ac-0131ef0206c3","keywords":null,"link":"/cegauto/20201218_Hetfotol_kotelezo_a_digitalis_radio_az_uj_autokban_igaz_hogy_szeptemberben_megszunt_a_sugarzas","timestamp":"2020. december. 18. 12:54","title":"Hétfőtől kötelező a digitális rádió az új autókban, igaz Magyarországon megszűnt a sugárzás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a3ad056-3e95-476a-9a6a-c9591971d272","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Már promóciós videót is feltöltöttek a focistáról, aki a 17-es mezt kapja új csapatában.","shortLead":"Már promóciós videót is feltöltöttek a focistáról, aki a 17-es mezt kapja új csapatában.","id":"20201217_rb_leipzig_szoboszlai_dominik_bundesliga","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a3ad056-3e95-476a-9a6a-c9591971d272&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5eb680e2-6fef-4053-94c3-bc59d739200c","keywords":null,"link":"/sport/20201217_rb_leipzig_szoboszlai_dominik_bundesliga","timestamp":"2020. december. 17. 15:45","title":"Hivatalos: Lipcsébe igazol Szoboszlai Dominik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]