Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ebe7df6a-1204-47d1-90bd-2086b9ed8bb7","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A közelmúltban megjelent elnöki memoárjában az egykori amerikai elnök a 2009-es influenzapandémia kezelésével kapcsolatos emlékeit is megosztja. Az alábbiakban az Egy ígéret földje című könyvből olvashatnak egy szerkesztett részletet.","shortLead":"A közelmúltban megjelent elnöki memoárjában az egykori amerikai elnök a 2009-es influenzapandémia kezelésével...","id":"20201222_Obama_es_a_H1N1pandemia_A_legfontosabb_eredmenyeinket_eszre_sem_veszik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ebe7df6a-1204-47d1-90bd-2086b9ed8bb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f030d03b-c6ec-4f63-bfbe-0a034faf6618","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20201222_Obama_es_a_H1N1pandemia_A_legfontosabb_eredmenyeinket_eszre_sem_veszik","timestamp":"2020. december. 22. 19:15","title":"Obama és a H1N1-pandémia: \"A legfontosabb eredményeinket észre sem veszik\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac0e01ae-4e43-489d-a55a-460b2e9c4741","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A MEOSZ kiáll az intézet önállósága mellett és az ott folyó orvosszakmai munka megerősítését szorgalmazza.","shortLead":"A MEOSZ kiáll az intézet önállósága mellett és az ott folyó orvosszakmai munka megerősítését szorgalmazza.","id":"20201222_Kasler_Mikloshoz_Mozgaskorlatozottak_szovetsege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac0e01ae-4e43-489d-a55a-460b2e9c4741&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8888654-4c0f-4790-8044-07d46991db94","keywords":null,"link":"/itthon/20201222_Kasler_Mikloshoz_Mozgaskorlatozottak_szovetsege","timestamp":"2020. december. 22. 20:28","title":"Kásler Miklóshoz fordult a mozgáskorlátozottak szövetsége a rehabilitációs intézet esetleges beolvasztása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e207976-cd08-4fcd-9316-96f05ffccc2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mérnökként dolgozó Ben Carter gondolt egyet, és összehozta azt, amit még előtte senki: ray tracing technológiát adott egy SNES-hez, hogy felturbózza a konzolra elérhető játékok kinézetét.","shortLead":"A mérnökként dolgozó Ben Carter gondolt egyet, és összehozta azt, amit még előtte senki: ray tracing technológiát adott...","id":"20201221_snes_ray_tracing_konzol_ben_carter_suprerrt_chip","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e207976-cd08-4fcd-9316-96f05ffccc2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d19246c-4e09-41b0-aec7-947b8bf34efc","keywords":null,"link":"/tudomany/20201221_snes_ray_tracing_konzol_ben_carter_suprerrt_chip","timestamp":"2020. december. 21. 09:38","title":"Videó: 30 éves Nintendóba is beletették a funkciót, ami a PlayStation 5-ben is újdonság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"930f4fb9-032e-4cc6-a7d7-9c4bb811ef1c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Zeneválogatással ünnepeljük a téli napéjegyenlőséget és a különös Jupiter–Szaturnusz-konstellációt. ","shortLead":"Zeneválogatással ünnepeljük a téli napéjegyenlőséget és a különös Jupiter–Szaturnusz-konstellációt. ","id":"20201221_Hallgasson_zeneket_bolygoegyuttallashoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=930f4fb9-032e-4cc6-a7d7-9c4bb811ef1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8281dc37-2d10-4cb7-ab2f-82ae72e2f2ce","keywords":null,"link":"/kultura/20201221_Hallgasson_zeneket_bolygoegyuttallashoz","timestamp":"2020. december. 21. 14:30","title":"Hallgasson zenéket bolygóegyüttálláshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fca47ad-19e8-4007-a60c-dca4adab809e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megérkezett az AvtoVAZ újdonsága, amely elölről enyhén a Toyota RAV4-re hasonlít.","shortLead":"Megérkezett az AvtoVAZ újdonsága, amely elölről enyhén a Toyota RAV4-re hasonlít.","id":"20201221_hivatalos_itt_az_uj_lada_niva","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3fca47ad-19e8-4007-a60c-dca4adab809e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e5587ce-8319-4096-a40b-4fd667dcfadf","keywords":null,"link":"/cegauto/20201221_hivatalos_itt_az_uj_lada_niva","timestamp":"2020. december. 21. 12:37","title":"Hivatalos: itt a megújult Lada Niva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e140982-9772-4c28-a486-5f88a5d8bd35","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt országos tisztifőorvos szerint hárommillió embert kellene beoltani.\r

","shortLead":"A volt országos tisztifőorvos szerint hárommillió embert kellene beoltani.\r

","id":"20201222_Falus_Ferenc_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e140982-9772-4c28-a486-5f88a5d8bd35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a085191d-1add-4c4d-9abc-6c1363e388b0","keywords":null,"link":"/itthon/20201222_Falus_Ferenc_koronavirus","timestamp":"2020. december. 22. 21:27","title":"Falus Ferenc szerint 3-4 hónap alatt lehet oltással elérni a nyájimmunitást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c23261c1-bdfc-4e40-9901-c57f73210e79","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"December 27-én, vasárnap 20.30-kor a Művész távmoziban idén, egyetlen egyszer, premier előtt látható lesz a Hét kis véletlen.



","shortLead":"December 27-én, vasárnap 20.30-kor a Művész távmoziban idén, egyetlen egyszer, premier előtt látható lesz a Hét kis...","id":"20201221_Ket_unnep_kozott_meg_lehet_nezni_az_uj_Gothar_Peterfilmet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c23261c1-bdfc-4e40-9901-c57f73210e79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"580f96a4-7eae-44f8-842e-0f9b04db9f4c","keywords":null,"link":"/kultura/20201221_Ket_unnep_kozott_meg_lehet_nezni_az_uj_Gothar_Peterfilmet","timestamp":"2020. december. 21. 10:02","title":"Két ünnep között meg lehet nézni az új Gothár Péter-filmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffd18d9a-4adb-4499-9f6a-ad200e79a5e1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 84 éves Kossuth-díjas író és a felesége is megfertőződtek.



","shortLead":"A 84 éves Kossuth-díjas író és a felesége is megfertőződtek.



","id":"20201221_Muller_Peter_elkapta_a_koronavirust","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ffd18d9a-4adb-4499-9f6a-ad200e79a5e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b0bb61d-222a-4f58-9a38-4af1fc924d59","keywords":null,"link":"/kultura/20201221_Muller_Peter_elkapta_a_koronavirust","timestamp":"2020. december. 21. 09:24","title":"Müller Péter elkapta a koronavírust: \"Istennél nagyobb dramaturg nincs\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]