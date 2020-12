Bár a gyerekeknél ritka a koronavírus-betegség súlyos formája, de kialakulhat a sokszervi gyulladásos betegség, ami a fertőzés aktív fázisa után néhány héttel jelenik meg. Ez egy kifejezetten súlyos, intenzív terápiát, időnként még lélegeztetést is igénylő állapot – mondta Velkey György, a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója az InfoRádió Aréna című műsorában.

Velkey elmondta, most is van egy ilyen betegük, aki már sokkal jobban van, de az elmúlt napokban küzdeni kellett az életéért. Nem egyedi az eset, a többi nagyobb intenzív osztályon is elő-előfordul.

"Ez ellen védekezni nem lehet, tünetmentesen zajlik le a koronavírus-betegség, csak utólag tudjuk kimutatni, hogy ez volt az ok, ugyanakkor egyszer csak előjön egy súlyos tünetegyüttes, aminek a jele otthon annyi, hogy a gyerek bágyadtabb, elesettebb, esetleg hűvösebbek a végtagjai. Ilyenkor fontos, hogy időben kórházba kerüljön a gyerek. Tehát az az ismeret, hogy a koronavírus a gyerekeknél teljesen ártalmatlan, nem teljesen pontos" – mondta.

A Bethesdában egyébként az általános gyerekellátást végzik, a fővárosban a fő koronavírus-ellátóhely a Heim Pál kórház. Velkey azt is elmondta, hogy tavasszal a Bethesdának is ágyakat kellett elkülöníteni a Covid-ellátásra, és ezek jórészt üresen álltak, ez beszűkítette a többi ellátásukat. "Most nagyon józan döntés volt, hogy a Bethesda végezze az általános gyerekellátást, és a rendszernek más elemeiben is ez a rendezőelv."

Az ellátott esetek jellege is változott a járvány miatt. Összességében csökkent például a balesetek száma, az otthoni gyerekbalesetek száma viszont nőtt. A főigazgató elmondta, szinte ügyeletenként előfordul, hogy a szekrény ráborul a gyerekre, vagy asztalról, székről leesik a kisgyerek, és gyakoriak az égési sérülések, forrázások.

Velkey szerint a távolságtartás miatt a szokásos egyéb fertőző betegségek is ritkábbak. Eddig november táján felszaporodtak ezek a tünetek, és a rengeteg szövődmény, tüdőgyulladástól kezdve mellhártyagyulladáson át az orrmelléküreg-gyulladásig április elejéig tette zsúfolttá a kórházat, ezeknek a száma csökkent. "Ez nem azt jelenti, hogy nincs dolgunk, de összességében ez az életformaváltás mutatja a hatását – mondta.

