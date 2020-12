Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"54eff747-52ee-4968-a95d-d57843febf39","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A meghirdetett korszakváltás nem lesz könnyű, de összejöhet a 6 ellenzéki pártnak másfél év múlva a választásokon – írja a Deusche Welle.","shortLead":"A meghirdetett korszakváltás nem lesz könnyű, de összejöhet a 6 ellenzéki pártnak másfél év múlva a választásokon –...","id":"20201224_Deutsche_Welle_Legyozheti_Orbant_a_magyar_ellenzek_2022ben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54eff747-52ee-4968-a95d-d57843febf39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"432ac58c-d93b-44b8-8716-80463e82fc48","keywords":null,"link":"/360/20201224_Deutsche_Welle_Legyozheti_Orbant_a_magyar_ellenzek_2022ben","timestamp":"2020. december. 24. 09:15","title":"DW: Orbán mintha elvesztette volna szimatát, van esélye az ellenzéknek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d4298e5-a8b3-44a7-8a7c-a0e1865e6d4e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kutatók által vizsgált fertőzött anyák vérében vagy méhlepényében sem találták meg a vírust.","shortLead":"A kutatók által vizsgált fertőzött anyák vérében vagy méhlepényében sem találták meg a vírust.","id":"20201223_Varandos_anya_magzat_virus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d4298e5-a8b3-44a7-8a7c-a0e1865e6d4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cf9a254-3349-4f38-bced-93e047da9df9","keywords":null,"link":"/tudomany/20201223_Varandos_anya_magzat_virus","timestamp":"2020. december. 23. 21:11","title":"A várandós anya nem adja tovább a magzatnak a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a7c46f3-528d-47e7-bfd9-8ae0dc41e535","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagy a valószínűsége, hogy az innovációban mindig is jeleskedő – csak azt mobilpiaci sikerre átfordítani nemigen tudó – LG dobhatja piacra az első csúsztatható kijelzős telefont. Van, aki már néhány specifikációját is tudni véli.","shortLead":"Nagy a valószínűsége, hogy az innovációban mindig is jeleskedő – csak azt mobilpiaci sikerre átfordítani nemigen tudó –...","id":"20201224_lg_rollable_kihuzhato_kijelzos_telefon_specifikacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a7c46f3-528d-47e7-bfd9-8ae0dc41e535&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5eccd87-e830-4f6a-9abc-5fcaaaffea09","keywords":null,"link":"/tudomany/20201224_lg_rollable_kihuzhato_kijelzos_telefon_specifikacio","timestamp":"2020. december. 24. 14:03","title":"Egyedülálló telefont adhat ki az LG, csúsztatható kijelzője lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64a57807-e753-4940-8627-2df5f10513df","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz gyártó alapvetően automata váltós modellnek tervezte a típust, de limitált mennyiségben kéziváltóval is szerelte.","shortLead":"Az olasz gyártó alapvetően automata váltós modellnek tervezte a típust, de limitált mennyiségben kéziváltóval is...","id":"20201224_nagyon_ritka_kezivaltos_4_szemelyes_ferrari_612_scaglietti_varja_uj_gazdajat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64a57807-e753-4940-8627-2df5f10513df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28a84873-7c18-4af0-96d9-8b5dd58cb43e","keywords":null,"link":"/cegauto/20201224_nagyon_ritka_kezivaltos_4_szemelyes_ferrari_612_scaglietti_varja_uj_gazdajat","timestamp":"2020. december. 24. 06:41","title":"Nagyon ritka kéziváltós, 4 személyes Ferrari várja új gazdáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ede6e5b-79ac-41fb-af85-fe89d1e9263e","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A bíboros szerint fontos, hogy a papok ne adják magamutogatásra, bohóckodásra a fejüket a közösségi médiában, hanem az egyház küldetéséhez hűen használják ezt a fórumot is.","shortLead":"A bíboros szerint fontos, hogy a papok ne adják magamutogatásra, bohóckodásra a fejüket a közösségi médiában, hanem...","id":"20201224_Erdo_Peter_karacsony","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ede6e5b-79ac-41fb-af85-fe89d1e9263e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cd39053-1057-46e0-aa32-dfb95d9190c0","keywords":null,"link":"/kultura/20201224_Erdo_Peter_karacsony","timestamp":"2020. december. 24. 08:15","title":"Erdő Péter: Ha sikerül végre megtalálni a vírus ellenszerét, az is a teremtő Isten ajándéka lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb7a8409-b880-4fc1-81a5-e87c96ed4ab9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Galambos Dénes kinevezését december 31-ei hatállyal vonta vissza a kormányfő.","shortLead":"Galambos Dénes kinevezését december 31-ei hatállyal vonta vissza a kormányfő.","id":"20201225_orban_viktor_miniszterelnoki_biztos_galambos_denes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb7a8409-b880-4fc1-81a5-e87c96ed4ab9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4803b72-ea0c-4b2b-9f27-f85a3d1f4b12","keywords":null,"link":"/itthon/20201225_orban_viktor_miniszterelnoki_biztos_galambos_denes","timestamp":"2020. december. 25. 10:45","title":"Orbán indoklás nélkül visszahívta az egyik miniszterelnöki biztosát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80921eb4-39e1-4289-9583-3ee1403462ca","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Paul Manafortot korábban hét és fél évre ítélték az Egyesült Államok elleni összeesküvésért, hamis tanúzásért és az igazságszolgáltatás akadályoztatásának megkísérléséért. ","shortLead":"Paul Manafortot korábban hét és fél évre ítélték az Egyesült Államok elleni összeesküvésért, hamis tanúzásért és...","id":"20201224_Kampanymenedzserenek_is_megkegyelmezett_Trump","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80921eb4-39e1-4289-9583-3ee1403462ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a192ba78-7b4e-493c-8ae9-eadbdb2b1875","keywords":null,"link":"/vilag/20201224_Kampanymenedzserenek_is_megkegyelmezett_Trump","timestamp":"2020. december. 24. 07:51","title":"Összeesküvésért elítélt kampánymenedzsere is kegyelmet kapott Trumptól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ed1f972-2736-4fa7-be01-64eaad1db259","c_author":"HVG","category":"360","description":"Mintha a koronavírus intelligens lenne, és állandóan harcmodort változtatna ellenünk – mondta egy magyar orvos novemberben. Bár biológiai értelemben a kijelentés képtelenség, jól tükrözi a 2020-as járvány nehezen magyarázható fordulatait. ","shortLead":"Mintha a koronavírus intelligens lenne, és állandóan harcmodort változtatna ellenünk – mondta egy magyar orvos...","id":"202051_jarvany_beleoszult_magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ed1f972-2736-4fa7-be01-64eaad1db259&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24d00c08-d61b-4141-a669-429f433afd08","keywords":null,"link":"/360/202051_jarvany_beleoszult_magyarorszag","timestamp":"2020. december. 24. 13:45","title":"Nem vált be a kormány idei taktikája a vírus ellen – 2020 Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]