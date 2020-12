Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0e57d769-1126-4a6e-8a02-2fd21ce2432c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csak az élelmiszerboltok, a gyógyszertárak, a bankok és a posták lehetnek nyitva.","shortLead":"Csak az élelmiszerboltok, a gyógyszertárak, a bankok és a posták lehetnek nyitva.","id":"20201224_szlovenia_horvatorszag_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e57d769-1126-4a6e-8a02-2fd21ce2432c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbabaead-d609-4143-ac10-98e6705a1d9b","keywords":null,"link":"/vilag/20201224_szlovenia_horvatorszag_koronavirus","timestamp":"2020. december. 24. 20:57","title":"Szlovéniában másfél hétre bezártak a nem létfontosságú cikkeket árusító üzletek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb640722-9f05-4232-814e-b850f6db876d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szuperritka francia sportkompaktnak az állapotának megfelelően alaposan megkérik az árát. ","shortLead":"A szuperritka francia sportkompaktnak az állapotának megfelelően alaposan megkérik az árát. ","id":"20201225_idokapszula_ime_egy_1800_kilometert_futott_18_eves_renault_clio_v6","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb640722-9f05-4232-814e-b850f6db876d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fe63059-e2fd-4b70-a71a-bd4c60effb05","keywords":null,"link":"/cegauto/20201225_idokapszula_ime_egy_1800_kilometert_futott_18_eves_renault_clio_v6","timestamp":"2020. december. 25. 06:41","title":"Időkapszula: íme egy 1800 kilométert futott 18 éves középmotoros Renault Clio V6","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"473d5749-bd08-4438-8f1f-582fc72459fa","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A libák, kacsák és csirkék, tenyésztésével és feldolgozásával foglalkozó Tranzit csoport fejlesztése szerves folytatása a közelmúltban befejezett 15 milliárdos projektnek.\r

\r

","shortLead":"A libák, kacsák és csirkék, tenyésztésével és feldolgozásával foglalkozó Tranzit csoport fejlesztése szerves folytatása...","id":"20201226_Huszmilliardos_fejlesztes_a_Tranzit_csoportnal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=473d5749-bd08-4438-8f1f-582fc72459fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"404d4c87-4fa9-4c20-becd-0f9894061a13","keywords":null,"link":"/kkv/20201226_Huszmilliardos_fejlesztes_a_Tranzit_csoportnal","timestamp":"2020. december. 26. 08:49","title":"Húszmilliárdos fejlesztés a Tranzit csoportnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21a7f51b-afb4-4d50-b8d5-17acfbf60afa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A világon 79 815 527 ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 1 750 262, a gyógyultaké 45 002 559 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem közép-európai idő szerint szombat reggeli adatai szerint.\r

\r

","shortLead":"A világon 79 815 527 ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 1 750 262, a gyógyultaké...","id":"20201226_Kozel_80_millio_fertozott_van_vilagszerte_egy_budapestnyi_ember_meghalt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21a7f51b-afb4-4d50-b8d5-17acfbf60afa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a289b1ec-371b-4879-906c-2974165f9253","keywords":null,"link":"/vilag/20201226_Kozel_80_millio_fertozott_van_vilagszerte_egy_budapestnyi_ember_meghalt","timestamp":"2020. december. 26. 08:10","title":"Közel 80 millió fertőzött van világszerte, egy budapestnyi ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bdc3228-863d-4d83-9d31-a6a57c9df2aa","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szombaton jött meg az első szállítmány vakcina, már el is kezdték adni az egészségügyi dolgozóknak. Az első oltást Szlávik János adta be kollégájának.","shortLead":"Szombaton jött meg az első szállítmány vakcina, már el is kezdték adni az egészségügyi dolgozóknak. Az első oltást...","id":"20201226_Beoltottak_az_elso_magyart_a_Pfizervakcinaval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8bdc3228-863d-4d83-9d31-a6a57c9df2aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09aa0636-e814-4409-8ee6-7115703f76a9","keywords":null,"link":"/itthon/20201226_Beoltottak_az_elso_magyart_a_Pfizervakcinaval","timestamp":"2020. december. 26. 11:47","title":"Beoltották az első magyart a Pfizer-vakcinával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c0436af-0c92-430e-aff7-299fef676472","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Meglódul a gyártók fantáziája, ha arról van szó, hogyan lehetne a méretek megtartása mellett növelni az okostelefonok kijelzőjét. A Samsung is csatlakozott azokhoz, akik a rugalmasan nyújtható megjelenítőkben látják a jövőt.","shortLead":"Meglódul a gyártók fantáziája, ha arról van szó, hogyan lehetne a méretek megtartása mellett növelni az okostelefonok...","id":"20201224_samsung_galaxy_z_roll_nyujthato_telefon_koncepcio_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c0436af-0c92-430e-aff7-299fef676472&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3401b0c-9ada-4f91-be4f-38c2859d843c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201224_samsung_galaxy_z_roll_nyujthato_telefon_koncepcio_video","timestamp":"2020. december. 24. 18:03","title":"Videó: ilyen lehet majd a Samsung nyújtható telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Maglódnál ütközött össze két autó.","shortLead":"Maglódnál ütközött össze két autó.","id":"20201224_Halalos_baleset_tortent_az_M0ason","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae1aef60-e74e-4a4a-bf5b-e19fa050d845","keywords":null,"link":"/cegauto/20201224_Halalos_baleset_tortent_az_M0ason","timestamp":"2020. december. 24. 18:27","title":"Halálos baleset történt az M0-áson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc72654d-9fe4-42b0-89eb-d0e066d264de","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kásás Tamás minden idők egyik legsikeresebb és legismertebb magyar sportolója. Hogy ért fel a csúcsra ez a jóképű, két méter magas, szőke vízilabda-zseni? A hullámvölgyekkel tarkított sztorinak nem minden eleme oly meseszerű mint hinnénk. Öt részben mutatjuk be \"Kása\" pályafutását az M. Kiss Csabával közösen, visszavonulása után írt könyv alapján.","shortLead":"Kásás Tamás minden idők egyik legsikeresebb és legismertebb magyar sportolója. Hogy ért fel a csúcsra ez a jóképű, két...","id":"20201225_A_megnyugtato_keksarga_kozeg_es_Ausztralia__Kasas_Tamas_eletutja_1_resz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc72654d-9fe4-42b0-89eb-d0e066d264de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70264d88-85e0-4fa1-a5fa-e491862f954f","keywords":null,"link":"/360/20201225_A_megnyugtato_keksarga_kozeg_es_Ausztralia__Kasas_Tamas_eletutja_1_resz","timestamp":"2020. december. 25. 19:00","title":"A megnyugtató kék-sárga közeg és Ausztrália - Kásás Tamás életútja, 1. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]