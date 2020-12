Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f4dabdbf-0aa1-47b9-b98a-01b46690a615","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy autó kigyulladt a tömeges karambolban, leállították a forgalmat, Érdnél lehet elhagyni az autópályát.","shortLead":"Egy autó kigyulladt a tömeges karambolban, leállították a forgalmat, Érdnél lehet elhagyni az autópályát.","id":"20201228_autopalya_baleset_budaors","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f4dabdbf-0aa1-47b9-b98a-01b46690a615&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3a148c1-ed9d-4341-978d-6960e28ca37a","keywords":null,"link":"/cegauto/20201228_autopalya_baleset_budaors","timestamp":"2020. december. 28. 13:45","title":"Négy autó ütközött az M1–M7 közös szakaszán Budaörsnél, leterelik a forgalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8b4db7e-8579-4edc-864d-9daa09001691","c_author":"Michelin","category":"brandcontent","description":"Sokan igyekeznek spórolni a téli gumin, ez azonban nemcsak az autónak nem tesz jót, de potenciálisan életveszélyes is lehet.","shortLead":"Sokan igyekeznek spórolni a téli gumin, ez azonban nemcsak az autónak nem tesz jót, de potenciálisan életveszélyes is...","id":"20201117_Miert_nem_erdemes_elhanyagolni_a_teli_gumicseret","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f8b4db7e-8579-4edc-864d-9daa09001691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1136f249-52ec-4f1a-9631-73783c6f41ae","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201117_Miert_nem_erdemes_elhanyagolni_a_teli_gumicseret","timestamp":"2020. december. 29. 14:30","title":"Miért nem érdemes elhanyagolni a téli gumicserét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"457c89d2-b124-440b-883b-c800efd18e7e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Arról a géptípusról van szó, amelyet korábban hónapokra a földre parancsoltak.","shortLead":"Arról a géptípusról van szó, amelyet korábban hónapokra a földre parancsoltak.","id":"20201228_boeing_737_max_air_canada_motorhiba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=457c89d2-b124-440b-883b-c800efd18e7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cf83472-f43c-4180-aae0-1918c272b5ef","keywords":null,"link":"/tudomany/20201228_boeing_737_max_air_canada_motorhiba","timestamp":"2020. december. 28. 12:30","title":"Megint probléma támadt egy Boeing 737 MAX-szal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7321802c-1a10-4d79-a458-92a24b29696f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Karikó Katalin, a BioNTech magyar alelnöke kutatótársával dolgozta ki a legígéretesebb koronavírus-vakcinák alapját.","shortLead":"Karikó Katalin, a BioNTech magyar alelnöke kutatótársával dolgozta ki a legígéretesebb koronavírus-vakcinák alapját.","id":"20201228_kariko_katalin_richard_dawkins_evoluciobiologus_nobel_dij_koronavirus_vakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7321802c-1a10-4d79-a458-92a24b29696f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3933c20c-f93a-4ec9-98d3-1ef2241f7536","keywords":null,"link":"/tudomany/20201228_kariko_katalin_richard_dawkins_evoluciobiologus_nobel_dij_koronavirus_vakcina","timestamp":"2020. december. 28. 09:33","title":"A világhírű evolúcióbiológus szerint Karikó Katalin Nobel-díjat érdemel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5acca90e-3749-43cf-bef4-5840efa9d013","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Öt iskolás fiút gyanúsítanak a rablások elkövetésével.","shortLead":"Öt iskolás fiút gyanúsítanak a rablások elkövetésével.","id":"20201228_gellerthegy_rablas_iskolas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5acca90e-3749-43cf-bef4-5840efa9d013&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56d3a4cf-7600-4bbb-b3c0-d307663ef2a2","keywords":null,"link":"/itthon/20201228_gellerthegy_rablas_iskolas","timestamp":"2020. december. 28. 13:18","title":"Egy év után befejezték a nyomozást a gellérthegyi rablások ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58b0cd6f-32d4-4a9f-a6bc-46350c22262f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az első adagot pontosan három hete adták be neki.","shortLead":"Az első adagot pontosan három hete adták be neki.","id":"20201229_margaret_keenan_pfizer_vakcina_oltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58b0cd6f-32d4-4a9f-a6bc-46350c22262f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f756707-203a-41ff-b255-6251ee4c4cf5","keywords":null,"link":"/tudomany/20201229_margaret_keenan_pfizer_vakcina_oltas","timestamp":"2020. december. 29. 19:02","title":"Megkapta a második oltását is az az idős nő, aki először kapta meg a Pfizer vakcináját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07cf48ab-c59e-440c-9195-8614d2361bc1","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Összesen 4,4 millió adagot szállítanak hozzánk 2020–21 során, de csak az állami oltóközpontokba. Magánellátókhoz, gyógyszertárakba nem fog kerülni. ","shortLead":"Összesen 4,4 millió adagot szállítanak hozzánk 2020–21 során, de csak az állami oltóközpontokba. Magánellátókhoz...","id":"20201228_pfizer_koronavirusvakcina_oltas_szallitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07cf48ab-c59e-440c-9195-8614d2361bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0fa1851-9684-47b5-9c51-f86643121366","keywords":null,"link":"/kkv/20201228_pfizer_koronavirusvakcina_oltas_szallitas","timestamp":"2020. december. 28. 19:43","title":"Pfizer: Még idén 80 ezer adag vakcina érkezik Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"128abd1c-bc49-4dcb-8955-fb40dce5de91","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik villamos kisiklott. ","shortLead":"Az egyik villamos kisiklott. ","id":"20201228_villamos_baleset_kozvagohid","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=128abd1c-bc49-4dcb-8955-fb40dce5de91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43fbcd52-6b75-456e-81bb-b6138e251769","keywords":null,"link":"/itthon/20201228_villamos_baleset_kozvagohid","timestamp":"2020. december. 28. 08:35","title":"Összeütközött két villamos a Közvágóhídnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]