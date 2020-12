Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"71a7dbae-10f1-43d2-aab1-25254c20ec5f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft szeptember óta teszteli azt az új funkciót, aminek köszönhetően már gépelnünk sem kell majd ahhoz, hogy rákeressünk valamire az operációs rendszeren belül.","shortLead":"A Microsoft szeptember óta teszteli azt az új funkciót, aminek köszönhetően már gépelnünk sem kell majd ahhoz...","id":"20201229_microsoft_windows_10_hangalapu_kereses","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=71a7dbae-10f1-43d2-aab1-25254c20ec5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80a2163d-3210-4fb6-b4fa-907992690fb0","keywords":null,"link":"/tudomany/20201229_microsoft_windows_10_hangalapu_kereses","timestamp":"2020. december. 29. 19:03","title":"A hangunkkal is kereshetünk majd a Windows 10-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdf29c02-2363-4072-91e2-e4c7461f30d1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A praktikus családi autóként is használható modell bőven 3 másodperc alatt tudja le a 0–100-as sprintet. ","shortLead":"A praktikus családi autóként is használható modell bőven 3 másodperc alatt tudja le a 0–100-as sprintet. ","id":"20201229_igy_gyorsul_az_1001_loeros_audi_rs6_kombi__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fdf29c02-2363-4072-91e2-e4c7461f30d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb79f403-4d32-4fe8-bcb6-7df1d5df99e5","keywords":null,"link":"/cegauto/20201229_igy_gyorsul_az_1001_loeros_audi_rs6_kombi__video","timestamp":"2020. december. 29. 07:59","title":"Így gyorsul az 1001 lóerős Audi RS6 kombi – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82d9be40-961f-4db5-aeda-37b411845ef5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Bár idén bizonyos fajta tűzijátékok eleve forgalomba sem kerülhetnek szilveszterkor, azért készült egy tájékoztató azoknak, akik nem akarják elengedni a durrogtatást.","shortLead":"Bár idén bizonyos fajta tűzijátékok eleve forgalomba sem kerülhetnek szilveszterkor, azért készült egy tájékoztató...","id":"20201230_tuzijatek_szilveszter_szabalyok_2020","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82d9be40-961f-4db5-aeda-37b411845ef5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a9417ea-fa22-4e0d-8743-092cf7c1f76b","keywords":null,"link":"/itthon/20201230_tuzijatek_szilveszter_szabalyok_2020","timestamp":"2020. december. 30. 14:54","title":"Társasház kertjében lehet petárdázni, az erkélyünkről nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81c15a53-d2eb-4945-b072-d13f3839ffba","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Némi csúszással induló első járatuk Athén és Abu-Dzabi között repül majd január 15-től.","shortLead":"Némi csúszással induló első járatuk Athén és Abu-Dzabi között repül majd január 15-től.","id":"20201229_tenyleg_elindul_a_wizz_air_abu_dhabi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81c15a53-d2eb-4945-b072-d13f3839ffba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48874106-223e-4f3e-a49b-b851eb735884","keywords":null,"link":"/kkv/20201229_tenyleg_elindul_a_wizz_air_abu_dhabi","timestamp":"2020. december. 29. 14:42","title":"Az év elején tényleg elindul a Wizz Air Abu Dhabi első járata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef164200-9b69-4b04-ba6f-38cb73deb504","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Fából készítene Föld körüli pályán használható műholdat a Kiotói Egyetem és egy japán cég, a Sumitomo Forestry.","shortLead":"Fából készítene Föld körüli pályán használható műholdat a Kiotói Egyetem és egy japán cég, a Sumitomo Forestry.","id":"20201229_muhold_fa_japan_sumitomo_forestry","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef164200-9b69-4b04-ba6f-38cb73deb504&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3303d5a-5f93-4ce7-8ec5-a4b0de88b7ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20201229_muhold_fa_japan_sumitomo_forestry","timestamp":"2020. december. 29. 10:57","title":"Már dolgoznak az első fából készült műholdon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92b22db8-bb3d-45bf-ae0a-a003defa6b99","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Vatikánban ideológiai harc folyik és a pénzügyekkel sincs minden rendben. Ősszel háború indult Karabahban, polgárháború Etiópiában, Franciaországban lefejeztek egy tanárt, mert a Mohamed-karikatúrákról tanított. Év végi összefoglaló.\r

","shortLead":"A Vatikánban ideológiai harc folyik és a pénzügyekkel sincs minden rendben. Ősszel háború indult Karabahban...","id":"202051_julius_12_duda_ismetel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92b22db8-bb3d-45bf-ae0a-a003defa6b99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad4e6ca9-5561-4010-b6af-2581e72d9a71","keywords":null,"link":"/360/202051_julius_12_duda_ismetel","timestamp":"2020. december. 29. 15:00","title":"Varsóban előhúzták az abortuszkártyát, a pápa a melegekről beszél – Világ 2020, 3. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58b0cd6f-32d4-4a9f-a6bc-46350c22262f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az első adagot pontosan három hete adták be neki.","shortLead":"Az első adagot pontosan három hete adták be neki.","id":"20201229_margaret_keenan_pfizer_vakcina_oltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58b0cd6f-32d4-4a9f-a6bc-46350c22262f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f756707-203a-41ff-b255-6251ee4c4cf5","keywords":null,"link":"/tudomany/20201229_margaret_keenan_pfizer_vakcina_oltas","timestamp":"2020. december. 29. 19:02","title":"Megkapta a második oltását is az az idős nő, aki először kapta meg a Pfizer vakcináját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d3495b2-2638-43b5-b7e0-470b6eab5c6b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Keddig 2461 egészségügyi dolgozó kapta meg a koronavírus elleni védőoltást, az ingyenes szűrést pedig szakképzési intézmények dolgozóira is kiterjeszti a kormány.","shortLead":"Keddig 2461 egészségügyi dolgozó kapta meg a koronavírus elleni védőoltást, az ingyenes szűrést pedig szakképzési...","id":"20201229_operativ_torzs_maruzsa_zoltannal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d3495b2-2638-43b5-b7e0-470b6eab5c6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04725cd4-0ab7-4074-ab8a-0d42dd74d310","keywords":null,"link":"/itthon/20201229_operativ_torzs_maruzsa_zoltannal","timestamp":"2020. december. 29. 12:55","title":"Operatív törzs: Minden iskolát kitakarítanak a téli szünet végére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]