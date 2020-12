Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ba05ea28-dc84-4df9-a9e1-352627145eb5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Este nyolc órától megerősítik a rendőri jelenlétet a franciaországi városok központjaiban, hogy elejét vegyék a kijárási korlátozások ellenére esetlegesen megtartandó szilveszteri buliknak. ","shortLead":"Este nyolc órától megerősítik a rendőri jelenlétet a franciaországi városok központjaiban, hogy elejét vegyék...","id":"20201231_Szazezer_rendor_kivezenylesevel_keszul_Franciaorszag_a_szilveszter_estere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba05ea28-dc84-4df9-a9e1-352627145eb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e922fa9c-3ab6-4faa-93b4-98ae638eca86","keywords":null,"link":"/vilag/20201231_Szazezer_rendor_kivezenylesevel_keszul_Franciaorszag_a_szilveszter_estere","timestamp":"2020. december. 31. 09:02","title":"Százezer rendőr kivezénylésével készül Franciaország a szilveszter estére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c96c0d8e-5436-4246-9723-5de90c17868c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Arun, a kiselefánt továbbra sem tud elszakadni kedvenc labdájától.\r

","shortLead":"Arun, a kiselefánt továbbra sem tud elszakadni kedvenc labdájától.\r

","id":"20201230_allatkert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c96c0d8e-5436-4246-9723-5de90c17868c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e7792a1-274b-434d-9fe1-8d8997521dfd","keywords":null,"link":"/elet/20201230_allatkert","timestamp":"2020. december. 30. 17:43","title":"Ilyen sokat nőttek a fővárosi állatkert kisállatai – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afd15441-4c73-4449-b4af-e355f45d9440","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Maratoni vita után szavazták meg a törvényt, ők az elsők Latin-Amerikában.","shortLead":"Maratoni vita után szavazták meg a törvényt, ők az elsők Latin-Amerikában.","id":"20201230_argentina_legalis_abortusz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=afd15441-4c73-4449-b4af-e355f45d9440&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"191ca0da-6e61-4c9a-b754-2f72fb1cec7b","keywords":null,"link":"/vilag/20201230_argentina_legalis_abortusz","timestamp":"2020. december. 30. 10:03","title":"A kongresszus is megszavazta az abortusz legalizálását Argentínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bef7d6bb-edd3-4d93-a0fa-766059303998","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szilveszter éjszaka akár hó is hullhat az ország egyes területein.","shortLead":"Szilveszter éjszaka akár hó is hullhat az ország egyes területein.","id":"20201230_Fagyosan_kezdodik_az_ujev","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bef7d6bb-edd3-4d93-a0fa-766059303998&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bb8e9e3-abb6-4392-ac75-52b2a6f2c83e","keywords":null,"link":"/itthon/20201230_Fagyosan_kezdodik_az_ujev","timestamp":"2020. december. 30. 21:35","title":"Fagyosan kezdődik az újév","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"613819c7-578b-4d84-937c-165f887381a6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elvégzett tesztek majdnem fele pozitív lett.","shortLead":"Az elvégzett tesztek majdnem fele pozitív lett.","id":"20201230_csehorszag_rekord_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=613819c7-578b-4d84-937c-165f887381a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca0a72df-67a9-4195-ab64-8aac3636fee8","keywords":null,"link":"/vilag/20201230_csehorszag_rekord_jarvany","timestamp":"2020. december. 30. 11:42","title":"Rekordot döntött az egy nap alatt regisztrált új fertőzöttek száma Csehországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc0f958f-4ebf-4416-b354-f47063d55425","c_author":"MTI","category":"elet","description":"II. Erzsébet királynő Hamilton mellett kitüntette a koronavírus-járvány elleni küzdelem hőseit, és lovagi rangra emelte Roger Deakins operatőrt is. ","shortLead":"II. Erzsébet királynő Hamilton mellett kitüntette a koronavírus-járvány elleni küzdelem hőseit, és lovagi rangra emelte...","id":"20201231_Lovagi_rangot_kapott_Lewis_Hamilton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc0f958f-4ebf-4416-b354-f47063d55425&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee8ef81c-b4ae-410d-a1d2-0fd1c49a29c8","keywords":null,"link":"/elet/20201231_Lovagi_rangot_kapott_Lewis_Hamilton","timestamp":"2020. december. 31. 10:55","title":"Lovagi rangot kapott Lewis Hamilton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f4c9f28-f2ab-4426-86e2-6f7c9eb3b610","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Kaposváron, Lentiben, Nagykanizsán, Pécsen és Zalaegerszegen is lehetett érezni a mai földrengéseket.","shortLead":"Kaposváron, Lentiben, Nagykanizsán, Pécsen és Zalaegerszegen is lehetett érezni a mai földrengéseket.","id":"20201230_foldrenges_magyarorszag_horvatorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f4c9f28-f2ab-4426-86e2-6f7c9eb3b610&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35060f90-f55c-433d-8d22-4afdf6550192","keywords":null,"link":"/vilag/20201230_foldrenges_magyarorszag_horvatorszag","timestamp":"2020. december. 30. 12:21","title":"A szerda reggeli földrengéseket is lehetett érezni Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e0b6b27-af1a-4ae2-ac7e-19a7a8555158","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jézus születését december 25-én ünneplik, az munkaszüneti nap – válaszolta az államtitkár.","shortLead":"Jézus születését december 25-én ünneplik, az munkaszüneti nap – válaszolta az államtitkár.","id":"20201230_munkaszuneti_nap_december_24","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e0b6b27-af1a-4ae2-ac7e-19a7a8555158&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b62a662-6bfa-472a-a133-7d542a7ed68b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201230_munkaszuneti_nap_december_24","timestamp":"2020. december. 30. 06:01","title":"Nem lesz munkaszüneti nap december 24-e, mert a kormány szerint ártana a gazdaságnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]