[{"available":true,"c_guid":"3177936d-5aee-4bc8-8310-ecbcf0ed8ebf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A barátja bankkártyáján levő pénzt akarta megszerezni, de már a szervezésnél lebukott.","shortLead":"A barátja bankkártyáján levő pénzt akarta megszerezni, de már a szervezésnél lebukott.","id":"20201020_kecskemet_gyilkossag_kiserlet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3177936d-5aee-4bc8-8310-ecbcf0ed8ebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29857b67-89da-4ed9-a4f1-6793e4b702e2","keywords":null,"link":"/itthon/20201020_kecskemet_gyilkossag_kiserlet","timestamp":"2020. október. 20. 10:56","title":"Két évet kapott a kecskeméti férfi, aki meg akarta ölni az ismerősét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd785f20-718f-4736-a0f5-589bb8f02a90","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Daróczi Csilla a Rupphegyi utcai telephelyen \"terápiás munkatársként\" dolgozik tovább. Korábban egy szintén a XXII. kerületben lévő család- és gyermekjóléti központ éléről kellett távoznia.","shortLead":"Daróczi Csilla a Rupphegyi utcai telephelyen \"terápiás munkatársként\" dolgozik tovább. Korábban egy szintén a XXII...","id":"20201021_Daroczi_Csilla_Kamaraerdei_otthon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd785f20-718f-4736-a0f5-589bb8f02a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b32f9acf-7408-4482-94fe-0af0a6cda572","keywords":null,"link":"/itthon/20201021_Daroczi_Csilla_Kamaraerdei_otthon","timestamp":"2020. október. 21. 18:41","title":"A kamaraerdei otthon éléről is távozott a kamu doktorival lebukott Daróczi Csilla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fdf7fdb-6bdf-48b8-9a61-ac2915666657","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jó hírt kapott az Apple. Elkezdődött az idei iPhone-ok előrendelése, és az érdeklődés még az elemzők elvárásait is messze felülmúlta.","shortLead":"Jó hírt kapott az Apple. Elkezdődött az idei iPhone-ok előrendelése, és az érdeklődés még az elemzők elvárásait is...","id":"20201021_apple_iphone12_elorendelesek_elemzes_ming_chi_kuo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7fdf7fdb-6bdf-48b8-9a61-ac2915666657&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fde8c3e9-ce40-4d1e-ad92-e8cc4d16effb","keywords":null,"link":"/tudomany/20201021_apple_iphone12_elorendelesek_elemzes_ming_chi_kuo","timestamp":"2020. október. 21. 07:33","title":"Óriási az érdeklődés az új iPhone-ok iránt, a kiürített doboz ellenére is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8bfa91a-ad9b-4d7b-90d3-b6cc1ea6dfd2","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Nem a Monetáris Tanács által meghatározott kamatkondíciókkal, hanem az igazgatóság által meghatározott egyhetes betéti tender kamatával avatkozik be a jegybank, ha kell – közölte a Monetáris Tanács. Ezt egyelőre az alapkamatnál magasabban tartják, és csak az infláció számít.","shortLead":"Nem a Monetáris Tanács által meghatározott kamatkondíciókkal, hanem az igazgatóság által meghatározott egyhetes betéti...","id":"20201020_mnb_monetaris_tanacs_forintarfolyam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8bfa91a-ad9b-4d7b-90d3-b6cc1ea6dfd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea1875d7-36ce-406c-b75f-69e0b0665e4d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201020_mnb_monetaris_tanacs_forintarfolyam","timestamp":"2020. október. 20. 16:37","title":"A jegybank Monetáris Tanácsa: Ne ránk figyeljenek!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f371317-118e-4877-a907-197e213e2bb3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A válaszadók háromnegyede szerint tiszta és biztonságos hely a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér, csak nagyon rossz a megközelítése.","shortLead":"A válaszadók háromnegyede szerint tiszta és biztonságos hely a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér, csak nagyon rossz...","id":"20201021_repuloter_budapest_airport","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f371317-118e-4877-a907-197e213e2bb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d6ed7ff-3527-40b2-8521-9ee2e11af6fa","keywords":null,"link":"/kkv/20201021_repuloter_budapest_airport","timestamp":"2020. október. 21. 14:34","title":"Alig utaznak a magyarok, de nagyon jó a véleményük a repülőtérről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a56ccf39-fa04-425c-abec-421eb7d85191","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A dunaszerdahelyi focicsapat reméli, a gyorsan elvégezhető antigéntesztek lehetősége megmenti a sportot is.","shortLead":"A dunaszerdahelyi focicsapat reméli, a gyorsan elvégezhető antigéntesztek lehetősége megmenti a sportot is.","id":"20201021_dac_dunaszerdahely_slovan_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a56ccf39-fa04-425c-abec-421eb7d85191&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a12f120-1991-495e-8794-8ae58fdc3642","keywords":null,"link":"/sport/20201021_dac_dunaszerdahely_slovan_koronavirus","timestamp":"2020. október. 21. 15:01","title":"Fizeti szurkolói koronavírustesztjét a DAC a vasárnapi örökrangadó előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fa587f5-dee0-4878-af94-1a28fbd169a7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kifejezetten játékosok számára fejlesztett speciális szemüveglencsékkel állt elő az Oakley. A Prizm Gaming sorozat szemüvegei növelik a kontrasztot, segítik az éleslátást, és kékfényszűrőjükkel csökkentik a szemek fáradását.","shortLead":"Kifejezetten játékosok számára fejlesztett speciális szemüveglencsékkel állt elő az Oakley. A Prizm Gaming sorozat...","id":"20201021_oakley_prizm_gaming_szemuveg_gamereknek_esport","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5fa587f5-dee0-4878-af94-1a28fbd169a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"191ee766-abfd-49ce-9d8e-82467595ee6f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201021_oakley_prizm_gaming_szemuveg_gamereknek_esport","timestamp":"2020. október. 21. 07:03","title":"Ezeket a szemüvegeket azoknak tervezték, akik sokat játszanak a képernyő előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3fa57c3-e2d6-4e54-b4a8-569c77ec985d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Czeglédy ügyében a Vas Megyei Ügyvédi Kamara döntött, aki most nem praktizálhat. Erről szerdán kapott értesítést. ","shortLead":"Czeglédy ügyében a Vas Megyei Ügyvédi Kamara döntött, aki most nem praktizálhat. Erről szerdán kapott értesítést. ","id":"20201021_Befekezte_az_ugyvedi_kamara_Czegledy_Csabat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3fa57c3-e2d6-4e54-b4a8-569c77ec985d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1440f2b8-dd39-446e-8590-242d268893b9","keywords":null,"link":"/itthon/20201021_Befekezte_az_ugyvedi_kamara_Czegledy_Csabat","timestamp":"2020. október. 21. 21:46","title":"Felfüggesztették Czeglédy Csaba ügyvédi engedélyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]