[{"available":true,"c_guid":"549eb05e-da68-4fcc-8b3d-87d596f2571b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"100 ezer antigénteszt beszerzését indítja el a főváros, ebből 50 ezret az önkormányzatoknak ad, hogy az oktatásban dolgozókat szűrhessék.","shortLead":"100 ezer antigénteszt beszerzését indítja el a főváros, ebből 50 ezret az önkormányzatoknak ad, hogy az oktatásban...","id":"20201104_karacsony_fovaros_sajat_tesztelesi_program_100_teszt_oktatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=549eb05e-da68-4fcc-8b3d-87d596f2571b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42b13974-8ce3-433f-a970-0580b4b6d48b","keywords":null,"link":"/itthon/20201104_karacsony_fovaros_sajat_tesztelesi_program_100_teszt_oktatas","timestamp":"2020. november. 04. 14:58","title":"Karácsony: Nem vár tovább a kormányra Budapest, saját tesztelési programba kezd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27185f38-61cc-4d71-be17-c7dbbeaa4c68","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány napja röppent fel a hír, hogy jövő tavasszal érkezhet a sminktükörszerűen összecsukható Galaxy telefon újabb változata, a Galaxy Z Flip 2. Az ugyan késhet, cserébe a jóval többek által kedvelt S-széria új modellje hamarabb kerülhet piacra.

","shortLead":"Néhány napja röppent fel a hír, hogy jövő tavasszal érkezhet a sminktükörszerűen összecsukható Galaxy telefon újabb...","id":"20201105_samsung_galaxy_z_flip2_keslekedes_galaxy_s21_megjelenes_datum","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=27185f38-61cc-4d71-be17-c7dbbeaa4c68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cc41a28-c0c6-4503-96c6-8cc74bf9816b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201105_samsung_galaxy_z_flip2_keslekedes_galaxy_s21_megjelenes_datum","timestamp":"2020. november. 05. 15:03","title":"A vártnál korábban jöhet a Samsung Galaxy S21","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d549d858-8884-4b58-b604-a99d06ea1af0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kompakt szabadidő-autó első körben két benzines és egy dízel kivitelben rendelhető.","shortLead":"A kompakt szabadidő-autó első körben két benzines és egy dízel kivitelben rendelhető.","id":"20201105_927_millio_forinttol_indul_itthon_a_felfrissitett_audi_q2","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d549d858-8884-4b58-b604-a99d06ea1af0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adcef6b7-8c1e-45d7-9a79-d4068f1527da","keywords":null,"link":"/cegauto/20201105_927_millio_forinttol_indul_itthon_a_felfrissitett_audi_q2","timestamp":"2020. november. 05. 06:41","title":"9,27 millió forinttól indul itthon a felfrissített Audi Q2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5792a15d-33a4-42af-8518-633757843311","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A demokrata földindulás elmaradt, és az utolsó szavazat megszerzéséig küzd majd egymással Donald Trump és Joe Biden. Az indulatok már most forrnak, és a szekértáborok közti konfliktus csak nagyobb lesz, ha a 2000-es elnökválasztáshoz hasonlóan ismét a legfelső bíróságig jutó jogi háború dönt a Fehér Ház birtoklásáról.","shortLead":"A demokrata földindulás elmaradt, és az utolsó szavazat megszerzéséig küzd majd egymással Donald Trump és Joe Biden...","id":"20201104_Trump_megint_behuzhatja_Biden_meg_kapaszkodik_a_remenybe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5792a15d-33a4-42af-8518-633757843311&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db1c19df-a267-45c1-b439-e3021c9c890d","keywords":null,"link":"/360/20201104_Trump_megint_behuzhatja_Biden_meg_kapaszkodik_a_remenybe","timestamp":"2020. november. 04. 11:00","title":"Trump és Biden az utolsó szavazatmorzsáért is lehajol ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd8679db-5750-4d74-92bb-3ffaa1401e1b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A regisztrált aktív fertőzöttek száma megközelítette a 67 700-at.","shortLead":"A regisztrált aktív fertőzöttek száma megközelítette a 67 700-at.","id":"20201104_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok_statisztika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd8679db-5750-4d74-92bb-3ffaa1401e1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cae6ce43-00d5-4320-a69a-5229e54e87ed","keywords":null,"link":"/itthon/20201104_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok_statisztika","timestamp":"2020. november. 04. 09:20","title":"Újabb 90 koronavírusos beteg halt meg, 4200 fölött az új fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2388467-9f58-498a-950d-be59fe95b990","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A farsang több tízezer embert vonz a városba, ami járvány idején veszélyes. ","shortLead":"A farsang több tízezer embert vonz a városba, ami járvány idején veszélyes. ","id":"20201105_Elmarad_a_mohacsi_busojaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d2388467-9f58-498a-950d-be59fe95b990&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"478e9f28-666f-43f9-ab6c-23da75dc40cf","keywords":null,"link":"/elet/20201105_Elmarad_a_mohacsi_busojaras","timestamp":"2020. november. 05. 14:12","title":"A járvány miatt elmarad a mohácsi busójárás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc9d3d53-ed7e-4e4c-b718-d44abc51b604","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország nagy részén esik csütörtök reggel, de lassan felszakadozik a felhőzet. Nappal 9 és 13 fok között lesz a hőmérséklet.","shortLead":"Az ország nagy részén esik csütörtök reggel, de lassan felszakadozik a felhőzet. Nappal 9 és 13 fok között lesz...","id":"20201105_idojaras_elorejelzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc9d3d53-ed7e-4e4c-b718-d44abc51b604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b46e464-2001-483a-a54b-7d9f9567d2aa","keywords":null,"link":"/itthon/20201105_idojaras_elorejelzes","timestamp":"2020. november. 05. 05:22","title":"Marad a felhős idő, az eső délutánra állhat el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cdc0307-47cc-4b18-a28a-4a9636fb75dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kórházakban folyó küzdelmeket egyszerre mutatná be a közvélemény és a döntéshozás számára a Magyar Orvosi Kamara a honlapján. ","shortLead":"A kórházakban folyó küzdelmeket egyszerre mutatná be a közvélemény és a döntéshozás számára a Magyar Orvosi Kamara...","id":"20201105_orvosi_kamara_realitas_projekt_anonim_beszamolok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8cdc0307-47cc-4b18-a28a-4a9636fb75dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bd5d165-a7ad-4016-866b-441f5eb394eb","keywords":null,"link":"/itthon/20201105_orvosi_kamara_realitas_projekt_anonim_beszamolok","timestamp":"2020. november. 05. 10:02","title":"Orvosok beszámolóiból derülhet ki, milyen a valós helyzet a magyar kórházakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]