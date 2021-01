Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"44181c49-e7dd-4f69-869d-d19990f4f066","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Több településen is romlott a levegő minősége, sok a szálló por.","shortLead":"Több településen is romlott a levegő minősége, sok a szálló por.","id":"20210101_levego_minosiege_veszelyes_szallo_por","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=44181c49-e7dd-4f69-869d-d19990f4f066&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4768c3f-a6d4-48ab-a1cb-1ee4894f858e","keywords":null,"link":"/itthon/20210101_levego_minosiege_veszelyes_szallo_por","timestamp":"2021. január. 01. 12:44","title":"Sajószentpéteren veszélyes belélegezni a levegőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56930449-4ba6-4fb0-bbc5-7660a8b08d2e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Stanley Johnson a Brexit után is EU-polgár szeretne maradni.","shortLead":"Stanley Johnson a Brexit után is EU-polgár szeretne maradni.","id":"20201231_stanley_johnson_francia_eu_brexit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56930449-4ba6-4fb0-bbc5-7660a8b08d2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2dd293b-ea52-4644-b11a-67bc97e11b34","keywords":null,"link":"/vilag/20201231_stanley_johnson_francia_eu_brexit","timestamp":"2020. december. 31. 15:13","title":"Francia állampolgárságot kér a brit miniszterelnök apja, hogy EU-polgár maradjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26a25f6d-719f-4a6f-b8ee-5aad291e4d95","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Tízezrek várakozhattak volna naponta a gibraltári-spanyol határon, ha nincs egyezség.","shortLead":"Tízezrek várakozhattak volna naponta a gibraltári-spanyol határon, ha nincs egyezség.","id":"20201231_gibraltar_brexit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=26a25f6d-719f-4a6f-b8ee-5aad291e4d95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20cabb0e-d6f0-4eff-b232-fd92b673ff6d","keywords":null,"link":"/vilag/20201231_gibraltar_brexit","timestamp":"2020. december. 31. 16:16","title":"Az utolsó pillanatban állapodtak meg: Gibraltár a schengeni övezet része lesz a Brexit után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"922ba595-855a-4198-8259-82600af57091","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Isiász okozta fájdalmai vannak a katolikus egyházfőnek.","shortLead":"Isiász okozta fájdalmai vannak a katolikus egyházfőnek.","id":"20201231_ferenc_papa_mise_ujev","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=922ba595-855a-4198-8259-82600af57091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f6b300b-b1eb-40cf-979e-bac210d700ee","keywords":null,"link":"/vilag/20201231_ferenc_papa_mise_ujev","timestamp":"2020. december. 31. 14:55","title":"Egészségügyi okok miatt nem a pápa tartja a vatikáni újévi misét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f74134b-f080-4c5f-be01-13572a91b811","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szilveszter napján kis időre 365-re is gyengült a forint, de egy kicsit erősödött az év utolsó óráiban.","shortLead":"Szilveszter napján kis időre 365-re is gyengült a forint, de egy kicsit erősödött az év utolsó óráiban.","id":"20201231_forint_arfolyam_euro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f74134b-f080-4c5f-be01-13572a91b811&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b44226c-2c20-4e05-8121-a27292e5e01f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201231_forint_arfolyam_euro","timestamp":"2020. december. 31. 21:46","title":"362-es árfolyamon zárta a forint 2020-at","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e17b062-8d75-44dd-a7b2-1400a1fbca4f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A gazdasági és a tudományos sikerekről beszélt Hszi Csin-ping az újévi köszöntőjében.","shortLead":"A gazdasági és a tudományos sikerekről beszélt Hszi Csin-ping az újévi köszöntőjében.","id":"20201231_kinai_elnok_szegenyseg_ujev_2021","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e17b062-8d75-44dd-a7b2-1400a1fbca4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3cbb069-bfbc-4757-9ff8-a3b44f562b36","keywords":null,"link":"/vilag/20201231_kinai_elnok_szegenyseg_ujev_2021","timestamp":"2020. december. 31. 18:26","title":"A kínai elnök tavaly ilyenkor megígérte a szegénység felszámolását, és most bejelentette, megtörtént","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef25e6ed-7bc2-4657-b783-f06ee54759bc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar háztartások az összes kiadásuk 2,9 százalékát költötték alkoholra.","shortLead":"A magyar háztartások az összes kiadásuk 2,9 százalékát költötték alkoholra.","id":"20201231_alkohol_eurostat_ivas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef25e6ed-7bc2-4657-b783-f06ee54759bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44d8537f-ce7d-4f20-aef0-58ac16e10f0c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201231_alkohol_eurostat_ivas","timestamp":"2020. december. 31. 20:45","title":"Öt országban költenek csak többet alkoholra, mint nálunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8ccc884-ff63-4d4f-8155-ece30d1325c4","c_author":"Kovács Bálint","category":"elet","description":"Az év szava a nyunyóka lett a hvg.hu szavazásán, de korántsem ez volt az egyetlen olyan szó, amely meghatározta 2020-at: egy évvel ezelőtt még eszünkbe se jutott volna, hogy bizonyos kifejezések ilyen fontossá válnak majd az életünkben. Vagy hogy egyáltalán megismerjük őket. ","shortLead":"Az év szava a nyunyóka lett a hvg.hu szavazásán, de korántsem ez volt az egyetlen olyan szó, amely meghatározta...","id":"20210101_Nyunyokak_es_covidiotak_2020_meg_azt_is_megvaltoztatta_ahogyan_beszelunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a8ccc884-ff63-4d4f-8155-ece30d1325c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"287a3ec1-4fa6-4150-880a-666ee4b1fb0b","keywords":null,"link":"/elet/20210101_Nyunyokak_es_covidiotak_2020_meg_azt_is_megvaltoztatta_ahogyan_beszelunk","timestamp":"2021. január. 01. 16:00","title":"Nyunyókák és covidióták: 2020 még azt is megváltoztatta, ahogyan beszélünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]