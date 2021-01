Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ittas támadó azért támadott, mert a sofőr le akarta szállítani a buszról.","shortLead":"Az ittas támadó azért támadott, mert a sofőr le akarta szállítani a buszról.","id":"20210101_Megszurtak_egy_buszsofort_Ujpalotan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edd9b320-83bf-4ef6-94a6-43646734d223","keywords":null,"link":"/itthon/20210101_Megszurtak_egy_buszsofort_Ujpalotan","timestamp":"2021. január. 01. 17:05","title":"Megszúrtak egy buszsofőrt Újpalotán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d03ba14b-6e9a-40ca-b90d-1f9750ca267b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A 2008-as nemzetközi pénzügyi válság óta az első alkalommal csökkent tavaly az előző évihez képest, és a 2011-es szintre esett vissza az orosz olajtermelés az OPEC+ keretében vállalt termeléskorlátozás és a koronavírus-válság okán bekövetkezett keresletcsökkenés miatt.","shortLead":"A 2008-as nemzetközi pénzügyi válság óta az első alkalommal csökkent tavaly az előző évihez képest, és a 2011-es...","id":"20210102_Egy_evtizeddel_korabbi_szintre_vetette_vissza_az_orosz_olajtermelest_a_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d03ba14b-6e9a-40ca-b90d-1f9750ca267b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb20c51f-a78c-45b6-98b1-c7229d3e75e9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210102_Egy_evtizeddel_korabbi_szintre_vetette_vissza_az_orosz_olajtermelest_a_jarvany","timestamp":"2021. január. 02. 12:15","title":"Egy évtizeddel korábbi szintre vetette vissza az orosz olajtermelést a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7afe7b1-cdff-4a86-854b-74f1291b71ad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy ember meghalt ketten súlyosan megsérültek, amikor egy autó belehajtott egy útellenőrző teherkocsiba Győr irányában. Több órára lezárták az M1-est.","shortLead":"Egy ember meghalt ketten súlyosan megsérültek, amikor egy autó belehajtott egy útellenőrző teherkocsiba Győr irányában...","id":"20210101_Halalos_baleset_tortent_Babolnanal_teljes_utzar_az_M1esen_Gyor_fele","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7afe7b1-cdff-4a86-854b-74f1291b71ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97bdd373-b4d4-42fa-b078-355ccfa16e42","keywords":null,"link":"/itthon/20210101_Halalos_baleset_tortent_Babolnanal_teljes_utzar_az_M1esen_Gyor_fele","timestamp":"2021. január. 01. 09:15","title":"Halálos baleset történt Bábolnánál, teljes útzár volt az M1-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e10b55cd-de16-4a50-9c9d-53defd5d66cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210101_Sajat_anyjat_olhette_meg_egy_no_Obudan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e10b55cd-de16-4a50-9c9d-53defd5d66cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18ef247c-8d9a-4ee9-bd37-e0537d2ed57a","keywords":null,"link":"/itthon/20210101_Sajat_anyjat_olhette_meg_egy_no_Obudan","timestamp":"2021. január. 01. 16:10","title":"Saját anyját ölhette meg egy nő Óbudán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb4f3879-8e9b-4153-9b7c-f4a0bd0a74ab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Majomcsiga hernyót videózott le az ecuadori esőerdőben David Weiller természetfilmes, -fotós. A különös megjelenésű lény olyan álcát fejlesztett ki magának, hogy egy levélre terülve egy félelmetes, szőrös pókhoz hasonlít. Érthető, ha ezek után senki nem akarja piszkálni.","shortLead":"Majomcsiga hernyót videózott le az ecuadori esőerdőben David Weiller természetfilmes, -fotós. A különös megjelenésű...","id":"20210102_Nezze_meg_a_tarantulat_jatszo_hernyot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb4f3879-8e9b-4153-9b7c-f4a0bd0a74ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da51d9bf-a41c-499c-bf28-2ed07cf4d197","keywords":null,"link":"/tudomany/20210102_Nezze_meg_a_tarantulat_jatszo_hernyot","timestamp":"2021. január. 02. 19:38","title":"Nézze meg, hogyan játssza el a tarantulát ez a hernyó!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2961695-4e23-4ca2-915a-e6bbd1b266d9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump megvétózta a védelmi költségvetést, de hiába. ","shortLead":"Donald Trump megvétózta a védelmi költségvetést, de hiába. ","id":"20210101_Most_eloszor_a_szenatus_is_felulbiralta_Trumpot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2961695-4e23-4ca2-915a-e6bbd1b266d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c63e81a5-9192-43b2-9a4f-dc13f92e6030","keywords":null,"link":"/vilag/20210101_Most_eloszor_a_szenatus_is_felulbiralta_Trumpot","timestamp":"2021. január. 01. 21:07","title":"Most először a szenátus is felülbírálta Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4621f37-347b-4545-b195-3f9211b64712","c_author":"Hont András","category":"360","description":"2020-ra beérett és járványhelyzetben a maga teljességében mutatta meg magát az a szemlélet, ami biztonságos, puha és fájdalommentes életet – safe új világot – követel, a vitákat pedig elutasítja. Vélemény.","shortLead":"2020-ra beérett és járványhelyzetben a maga teljességében mutatta meg magát az a szemlélet, ami biztonságos, puha és...","id":"202053_az_infantilizmus_eve","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4621f37-347b-4545-b195-3f9211b64712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"129f7358-91e0-4068-b67e-6aaf89f6c4fd","keywords":null,"link":"/360/202053_az_infantilizmus_eve","timestamp":"2021. január. 01. 13:30","title":"Hont: Az infantilizmus éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"205f37f5-c529-439b-912c-63f60a2af5b4","c_author":"Bihari Ádám","category":"itthon","description":"Múlt szombaton megkezdődött az egészségügyi dolgozók beoltása. Úgy tudjuk az egészségügyisek között is sokan szkeptikusak, bár másokat meggyőztek a szakmai érvek az oltás szükségességéről. Az oltási terv egyelőre nem ismert, így jelenleg szinte lehetetlen megmondani, hogy mikor kaphat először oltást majd olyasvalaki, aki nem tartozik veszélyeztetett csoportba. ","shortLead":"Múlt szombaton megkezdődött az egészségügyi dolgozók beoltása. Úgy tudjuk az egészségügyisek között is sokan...","id":"20210102_oltas_vakcina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=205f37f5-c529-439b-912c-63f60a2af5b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"408184a9-cd03-4107-b617-b57733b7ace9","keywords":null,"link":"/itthon/20210102_oltas_vakcina","timestamp":"2021. január. 02. 14:00","title":"Ha ilyen tempóban oltunk, nagyon hosszú lesz az elkövetkező év","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]