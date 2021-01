Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"72d7987c-704f-4bc9-a9e6-b873181443be","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A terepjáró az eredetileg tervezettnél később kerül gyártásba. ","shortLead":"A terepjáró az eredetileg tervezettnél később kerül gyártásba. ","id":"20210104_majusban_kezdodik_meg_az_uj_ford_bronco_gyartasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72d7987c-704f-4bc9-a9e6-b873181443be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c1398e4-49b3-418b-8644-fbb16b47b4b3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210104_majusban_kezdodik_meg_az_uj_ford_bronco_gyartasa","timestamp":"2021. január. 04. 11:39","title":"Májusban kezdődik az új Ford Bronco gyártása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7bdcee6-2e11-4df5-a571-1e572eebdafc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hét eltüntet tartanak számon a norvégiai földcsuszamlás után, az áldozatok száma háromra emelkedett. ","shortLead":"Hét eltüntet tartanak számon a norvégiai földcsuszamlás után, az áldozatok száma háromra emelkedett. ","id":"20210102_Norvegiai_foldcsuszamlas_Megtalaltak_a_harmadik_holttestet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7bdcee6-2e11-4df5-a571-1e572eebdafc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0e0db90-76f0-46d7-b032-66d287df435e","keywords":null,"link":"/vilag/20210102_Norvegiai_foldcsuszamlas_Megtalaltak_a_harmadik_holttestet","timestamp":"2021. január. 02. 21:18","title":"Norvégiai földcsuszamlás: Megtalálták a harmadik holttestet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a7aadcc-c9ce-43d0-ab72-3fc4e011fb48","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pénzügyminiszter szerint az euróövezethez való csatlakozás nem oldja meg a versenyképességi és hatékonysági problémákat.","shortLead":"A pénzügyminiszter szerint az euróövezethez való csatlakozás nem oldja meg a versenyképességi és hatékonysági...","id":"20210104_Varga_Mihaly_Magyarorszag_versenykepesseget_ne_az_eurotol_varjuk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a7aadcc-c9ce-43d0-ab72-3fc4e011fb48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"605125db-ba71-47bd-b15f-5f3a6a041dc6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210104_Varga_Mihaly_Magyarorszag_versenykepesseget_ne_az_eurotol_varjuk","timestamp":"2021. január. 04. 10:21","title":"Varga Mihály: Magyarország versenyképességét ne az eurótól várjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"940c8995-2b60-4072-b171-f3f91febc5af","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy új törvény értelmében Irán évente 120 kilogramm 20 százalékos dúsítású uránt állíthat elő, az alacsonyabb dúsítási szintű uránból pedig 500 kilogrammot.","shortLead":"Egy új törvény értelmében Irán évente 120 kilogramm 20 százalékos dúsítású uránt állíthat elő, az alacsonyabb dúsítási...","id":"20210104_iran_urandusitas_uran","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=940c8995-2b60-4072-b171-f3f91febc5af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"363a4a74-f40e-4ff8-b94e-e34966940671","keywords":null,"link":"/vilag/20210104_iran_urandusitas_uran","timestamp":"2021. január. 04. 13:53","title":"Irán újra 20 százalékos dúsítású uránt állít elő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31c102a4-d53f-45bb-94b7-50f1d6885c10","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Amit szokni kell: keletnémetek a nyugati sportklubokban és a hadseregben. – A német újraegyesítésről szóló Eljött a paradicsom című sorozatunk következő darabja.","shortLead":"Amit szokni kell: keletnémetek a nyugati sportklubokban és a hadseregben. – A német újraegyesítésről szóló Eljött...","id":"20210103_gyogyszer_sportklubok_hadsereg_ingajarat_1991_januar_4","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=31c102a4-d53f-45bb-94b7-50f1d6885c10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b82b718-3143-4b55-b608-61ec39656645","keywords":null,"link":"/360/20210103_gyogyszer_sportklubok_hadsereg_ingajarat_1991_januar_4","timestamp":"2021. január. 03. 16:30","title":"Doppingvádak, vitatott rekordok: ilyen a német egységsport – 1991. január 4.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7df3e27d-0f83-404f-ac91-1c4f119e2b0b","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Keserves szenvedés után éhen halt szülők összevert gyerekei és országukat tönkretevő, hazug, gyilkos, velejükik romlott politikusok népesítik be a Harry Potter-könyvek írója, J. K. Rowling új gyerekkönyvének világát. Az Ickabog nem széplelkeknek való, de csupa jót akar.","shortLead":"Keserves szenvedés után éhen halt szülők összevert gyerekei és országukat tönkretevő, hazug, gyilkos, velejükik romlott...","id":"20210103_jk_rowling_az_ickabog_kritika_gyerekkonyv_harry_potter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7df3e27d-0f83-404f-ac91-1c4f119e2b0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb957bd6-1d4d-42d6-8797-941698be639c","keywords":null,"link":"/kultura/20210103_jk_rowling_az_ickabog_kritika_gyerekkonyv_harry_potter","timestamp":"2021. január. 03. 20:00","title":"Kegyetlen politikai horror lett J. K. Rowling új gyerekkönyve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b2cfe2a-9e71-4c94-b53d-ff5bd9e40e09","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pártpreferenciákat vizsgáló felmérések átlagát elemző 444.hu szerint, ha most lenne az országgyűlési választás, akkor 57 százalékos parlamenti Fidesz–KDNP-többséget hozna. ","shortLead":"A pártpreferenciákat vizsgáló felmérések átlagát elemző 444.hu szerint, ha most lenne az országgyűlési választás, akkor...","id":"20210104_kozvelemenykutatasok_kritikaja_ellenzek_nem_biztos_hogy_vezet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b2cfe2a-9e71-4c94-b53d-ff5bd9e40e09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8692fd83-3b4f-4bf4-b6fb-2a1b2fc40f3b","keywords":null,"link":"/itthon/20210104_kozvelemenykutatasok_kritikaja_ellenzek_nem_biztos_hogy_vezet","timestamp":"2021. január. 04. 13:31","title":"Hiába vezet az ellenzék a közvélemény-kutatások szerint, így is fideszes parlamenti többséget hozhatna egy választás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f08eb12-395f-464c-bda9-f2422a8007d2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Milyen társaságban járhatott a szerző? - tette fel a kérdést Ungár Péter a legújabb 11.-es online tankönyv láttán.","shortLead":"Milyen társaságban járhatott a szerző? - tette fel a kérdést Ungár Péter a legújabb 11.-es online tankönyv láttán.","id":"20210103_szexista_tankonyv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f08eb12-395f-464c-bda9-f2422a8007d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e00ef900-6a7a-42b0-9980-1f988d3ce882","keywords":null,"link":"/itthon/20210103_szexista_tankonyv","timestamp":"2021. január. 03. 17:17","title":"A férfi politizál, a nő érzelmi életet él - újabb NER-tankönyv hirdeti a nemi sztereotípiákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]