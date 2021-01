Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"adce2bb0-6f48-4108-bcc2-d16758437f68","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az újgenerációs konzolok elég nagyok, így nem férnek be mindenhova. A svéd bútoróriás ezen igyekszik segíteni egy kreatív megoldással.","shortLead":"Az újgenerációs konzolok elég nagyok, így nem férnek be mindenhova. A svéd bútoróriás ezen igyekszik segíteni...","id":"20210105_konzol_ps5_xbox_series_x_ikea","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=adce2bb0-6f48-4108-bcc2-d16758437f68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9014e5d6-5397-48fb-853b-6acf66d6b480","keywords":null,"link":"/tudomany/20210105_konzol_ps5_xbox_series_x_ikea","timestamp":"2021. január. 05. 12:03","title":"Kartonkonzolokkal segíti a PS5 és az új Xbox vásárlóit az IKEA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4a7402e-59d1-4321-a810-2b75c2ef2055","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országos Mentőszolgálat szóvivője azt írja, meghatódott, és mindenkinek ajánlja, hogy oltassa be magát. ","shortLead":"Az Országos Mentőszolgálat szóvivője azt írja, meghatódott, és mindenkinek ajánlja, hogy oltassa be magát. ","id":"20210104_Gyorfi_Pal_koronavirus_vakcina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4a7402e-59d1-4321-a810-2b75c2ef2055&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ba9278a-3fdb-4294-9209-99be5ec0538f","keywords":null,"link":"/itthon/20210104_Gyorfi_Pal_koronavirus_vakcina","timestamp":"2021. január. 04. 17:28","title":"Győrfi Pál is megkapta a koronavírus elleni oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d48d1c61-2246-45e2-b679-ea106cc7ad02","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kétszer annyian haltak meg koronavírusban, mint egy nappal ezelőtt.","shortLead":"Kétszer annyian haltak meg koronavírusban, mint egy nappal ezelőtt.","id":"20210105_Koronavirus_fertozes_NagyBritannia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d48d1c61-2246-45e2-b679-ea106cc7ad02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1d97651-8143-4f02-a025-85c1bd8f2fa4","keywords":null,"link":"/vilag/20210105_Koronavirus_fertozes_NagyBritannia","timestamp":"2021. január. 05. 18:25","title":"Több mint 60 ezer új fertőzöttet regisztráltak Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc7e7b90-9a00-48ff-bbb8-e5780bb4bdd1","c_author":"Bihari Ádám","category":"itthon","description":"A koronavírus új mutációja – amely miatt lezárták egész Nagy-Britanniát – jóval ragadósabban kapcsolódik az emberi testben lévő receptorokhoz, ezért egyrészt jobban fertőz, mint az előző változat, másrészt éppen ezért fertőzi meg könnyebben a gyerekeket is. ","shortLead":"A koronavírus új mutációja – amely miatt lezárták egész Nagy-Britanniát – jóval ragadósabban kapcsolódik az emberi...","id":"20210105_brit_mutans_virus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc7e7b90-9a00-48ff-bbb8-e5780bb4bdd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87234a98-a53f-4c92-9d6b-89df843760d7","keywords":null,"link":"/itthon/20210105_brit_mutans_virus","timestamp":"2021. január. 05. 17:25","title":"Mit tudunk eddig a koronavírus új, brit mutációjáról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e32b9071-ac6f-44cb-bc8f-2689662bde8c","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A félelem és a járvány összefüggéséről is elméletet gyárt Főnix című új könyvében a megosztó és provokatív pszichiáter. Csernus Imre az önmagát is elégetve újjászülető mitikus madárral jelképezi a kívánatos megújulást. ","shortLead":"A félelem és a járvány összefüggéséről is elméletet gyárt Főnix című új könyvében a megosztó és provokatív pszichiáter...","id":"20210106_Csernus_Imre_A_magyarok_jelentos_resze_ontudatlanul_viszonyul_az_eletehez","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e32b9071-ac6f-44cb-bc8f-2689662bde8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a891d4a8-f09b-489b-8bbe-754f2b3ff59e","keywords":null,"link":"/elet/20210106_Csernus_Imre_A_magyarok_jelentos_resze_ontudatlanul_viszonyul_az_eletehez","timestamp":"2021. január. 06. 12:52","title":"Csernus Imre: A magyarok jelentős része öntudatlanul viszonyul az életéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd6b94a8-3210-44b3-81ec-99e93a6c7a14","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Vodafone Magyarország tavaly áprilisban jelentette be, hogy hitelkártya méretű SIM-kártya-tartóit fele akkora formátumra cseréli. Az intézkedésnek meg is lett az eredménye, itthon és globálisan is.","shortLead":"A Vodafone Magyarország tavaly áprilisban jelentette be, hogy hitelkártya méretű SIM-kártya-tartóit fele akkora...","id":"20210104_vodafone_kismeretu_sim_kartya_tarto_muanyagszemet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd6b94a8-3210-44b3-81ec-99e93a6c7a14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c62046e9-3c52-42d5-ac67-1dc0ccafa008","keywords":null,"link":"/tudomany/20210104_vodafone_kismeretu_sim_kartya_tarto_muanyagszemet","timestamp":"2021. január. 04. 16:33","title":"Már 1,6 tonna műanyagot spórolt a Vodafone csupán azzal, hogy megfelezte a SIM-kártyák tartóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b641252f-933c-4e47-9b12-092d91e8372c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kambodzsában egyre többen telepítenek patkánycsapdákat a rizsföldekre, hogy aztán a kártevőket eladják a vietnámi éttermek számára. Ám míg a koronavírus-válság az egyik oldalon felduzzasztotta a kínálatot, a másik oldalon visszavetette a keresletet. ","shortLead":"Kambodzsában egyre többen telepítenek patkánycsapdákat a rizsföldekre, hogy aztán a kártevőket eladják a vietnámi...","id":"20210104_A_koronavirusvalsag_a_patkanyhuspiacra_is_hatassal_van","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b641252f-933c-4e47-9b12-092d91e8372c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcda998c-2bed-4ebd-b699-8f6dc2d6b7f6","keywords":null,"link":"/elet/20210104_A_koronavirusvalsag_a_patkanyhuspiacra_is_hatassal_van","timestamp":"2021. január. 04. 15:39","title":"A koronavírus-válság a patkányhúspiacra is hatással van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05d5bbf4-ec58-4534-968e-aba72ec5e953","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre azt sem tudni, mikor mutathatja be az Apple a kiterjesztettvalóság-szemüvegét, de az könnyen lehet, hogy a megjelenése után másként fogunk majd számítógépezni és telefonozni, mint korábban.","shortLead":"Egyelőre azt sem tudni, mikor mutathatja be az Apple a kiterjesztettvalóság-szemüvegét, de az könnyen lehet...","id":"20210105_apple_macos_kiterjeszett_valosag_szemuveg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05d5bbf4-ec58-4534-968e-aba72ec5e953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0534706e-4ea5-4be8-8af4-47e6fc9714d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210105_apple_macos_kiterjeszett_valosag_szemuveg","timestamp":"2021. január. 05. 19:10","title":"Megálmodta egy tervező, mire lehetne használni az Apple még be sem mutatott csodaszemüvegét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]