Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ab9ef894-4465-41ad-b89a-9d41b8d36db0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A másfél éves kisfiút az anya élettársa rendszeresen bántalmazta. A 21 éves anya mindenről tudott, mégsem jelentett a hatóságoknak. Mindkettőjük ellen vádat emeltek.

","shortLead":"A másfél éves kisfiút az anya élettársa rendszeresen bántalmazta. A 21 éves anya mindenről tudott, mégsem jelentett...","id":"20210107_Vademeles_bantalmazas_nevelt_fiat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab9ef894-4465-41ad-b89a-9d41b8d36db0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbb3a714-1ae5-4684-8b4a-3a100c837b44","keywords":null,"link":"/itthon/20210107_Vademeles_bantalmazas_nevelt_fiat","timestamp":"2021. január. 07. 09:50","title":"Annyira megverték a másfél éves kisfiút, hogy eltört a bordája és több csontja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00a3bbe6-df19-40a8-8138-af318cf9bc4c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az év végére leállhatnak a közszolgáltatások és több intézményt is be kell zárni a fővárosban az iparűzési adó csökkentése miatt.","shortLead":"Az év végére leállhatnak a közszolgáltatások és több intézményt is be kell zárni a fővárosban az iparűzési adó...","id":"20210107_Iparuzesi_ado_csod_Budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00a3bbe6-df19-40a8-8138-af318cf9bc4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67b18531-ee91-4a9b-a5b9-b45c876faa9f","keywords":null,"link":"/itthon/20210107_Iparuzesi_ado_csod_Budapest","timestamp":"2021. január. 07. 10:11","title":"Novemberre fizetésképtelenné válhat Budapest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"499bf95f-94b2-495d-9fe3-9c116c7cd970","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Puccskísérletnek nevezte az ALDE vezetője azt, ahogy Donald Trump hívei megostromolták az amerikai Capitoliumot.","shortLead":"Puccskísérletnek nevezte az ALDE vezetője azt, ahogy Donald Trump hívei megostromolták az amerikai Capitoliumot.","id":"20210107_guy_verhofstadt_capitolium_orban_viktor_hallgat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=499bf95f-94b2-495d-9fe3-9c116c7cd970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0d3e9f2-509c-4f59-a12c-92f5303eb08b","keywords":null,"link":"/vilag/20210107_guy_verhofstadt_capitolium_orban_viktor_hallgat","timestamp":"2021. január. 07. 18:07","title":"Guy Verhofstadt: Halljátok Orbán hallgatását?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bde6f75-1dcc-45db-8706-c5d4d61ca9e6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sadiq Khan londoni polgármester szerint a vírus elszabadult a városban, a kórházak közel teljes kapacitáson működnek.","shortLead":"Sadiq Khan londoni polgármester szerint a vírus elszabadult a városban, a kórházak közel teljes kapacitáson működnek.","id":"20210108_london_korhazak_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9bde6f75-1dcc-45db-8706-c5d4d61ca9e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16faa623-a49a-4731-8e78-21c1f92c69b5","keywords":null,"link":"/vilag/20210108_london_korhazak_koronavirus","timestamp":"2021. január. 08. 17:23","title":"Majdnem tele vannak a londoni kórházak, a polgármester szerint katasztrófa jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a09bcdbf-47b3-4803-bfa2-b1ae28697db4","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Magyar Teátrumi Társaság is tulajdonosa annak a nonprofit vállalkozásnak, amely a felújítandó szombathelyi Megyei Művelődési és Ifjúsági Központért lesz felelős. ","shortLead":"A Magyar Teátrumi Társaság is tulajdonosa annak a nonprofit vállalkozásnak, amely a felújítandó szombathelyi Megyei...","id":"202101_magyar_muveszeti_innovacios_kozpont_vidnyanszkyek_mindenutt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a09bcdbf-47b3-4803-bfa2-b1ae28697db4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d23b1f74-9142-4368-ac19-727191df9680","keywords":null,"link":"/360/202101_magyar_muveszeti_innovacios_kozpont_vidnyanszkyek_mindenutt","timestamp":"2021. január. 08. 12:00","title":"Vidnyánszkyék \"kulturális teret foglalnak\" az ellenzéki vezetésű Szombathelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27461b10-2d49-42ca-afa0-985745f87df6","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az eredetileg tervezettnél nagyobb átalakítást végeznek az Országházzal szemben található Agrárminisztérium (ismertebb régi nevén Földművelésügyi Minisztérium) épületén, a troliknak pedig megint új helyet kell keresni. A kormány döntései csütörtök este jelentek meg a Magyar Közlönyben.","shortLead":"Az eredetileg tervezettnél nagyobb átalakítást végeznek az Országházzal szemben található Agrárminisztérium (ismertebb...","id":"20210108_kossuth_ter_agrarminiszterium_trianoni_emlekmu_atalakitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27461b10-2d49-42ca-afa0-985745f87df6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e8ddc4c-a13c-4543-9c6f-7927d4fe8ad6","keywords":null,"link":"/itthon/20210108_kossuth_ter_agrarminiszterium_trianoni_emlekmu_atalakitas","timestamp":"2021. január. 08. 09:07","title":"Étterem is nyílik a Kossuth téri minisztériumban, újra elterelik a trolit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68e4240b-4624-49c0-8c7c-a0f6dacd727e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tocilizumab és sarilumab hatóanyagokkal ellátott gyulladáscsökkentő szerek alkalmazásával sikerült csökkenteni az intenzív osztályon fekvő koronavírusos betegek halálozási arányát.","shortLead":"A tocilizumab és sarilumab hatóanyagokkal ellátott gyulladáscsökkentő szerek alkalmazásával sikerült csökkenteni...","id":"20210108_uj_gyogyszerek_koronavirusos_beteg_kezelese_sarilumab_tocilizumab","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68e4240b-4624-49c0-8c7c-a0f6dacd727e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a8a458b-3ab1-4bfe-b157-ccc9754a5ce0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210108_uj_gyogyszerek_koronavirusos_beteg_kezelese_sarilumab_tocilizumab","timestamp":"2021. január. 08. 11:03","title":"Találtak két új gyógyszert, melyek segíthetnek megmenteni a koronavírusos betegek életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset áldozata a helyszínen meghalt.","shortLead":"A baleset áldozata a helyszínen meghalt.","id":"20210107_gazolas_csepel_kamion","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fa196d3-c6cb-44d3-af4f-bff5573cc574","keywords":null,"link":"/cegauto/20210107_gazolas_csepel_kamion","timestamp":"2021. január. 07. 18:30","title":"Kamion gázolt halálra egy férfit Csepelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]