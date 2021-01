Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Az elnök egykori riválisa emlékeztetett arra, hogy ő már 2016-ban felszólította Donald Trumpot, hogy törölje a csatornáját. Hillary Clinton trollkodott kicsit Donald Trump kárára 2021. január. 09. 10:38 Zavargások után jelentette be a távozó amerikai elnök, hogy átadja a hatalmat; egész Európában, így Magyarországon is folyik a munka, hogy minél többen kaphassanak gyorsan oltást; kiszámolták, hogy a kormány megmenthette volna a válság alatt veszélybe került összes munkahelyet, ha jobban költi el a pénzt. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója. És akkor nagyot szólt a Trump-valóságshow évadzárója 2021. január. 10. 11:00 Nem tudja folytatni a Szaúd-Arábiában zajló Dakar-ralit a Szalay Balázs, Bunkoczi László páros. Az elejétől kezdve szenvedtek. Véget ért a Dakar a Szalay-Bunkoczi párosnak 2021. január. 09. 14:04 A cseh elnök türelmet kért az állampolgároktól. A járványügyi korlátozások ellen tüntettek Prágában 2021. január. 10. 21:32 A koronavírus-járvány miatt nagyon visszafogott, zártkörű tavalyi ceremónia után idén Londonban ünnepli születésnapját a brit uralkodó. Vasárnapi brit sajtóértesülések szerint II. Erzsébet királynőnek, aki áprilisban 95 éves lesz, eltökélt szándéka, hogy a júniusban esedékes "hivatalos" születésnapi parádét ismét a hagyományos pompával rendezzék meg, nem utolsósorban azért, mert az uralkodó ezzel is ki akarja fejezni elismerését a hadsereg által a járvány leküzdésére tett erőfeszítésekért. II. Erzsébet királynő korlátozásoktól mentes születésnapi ünnepséget szeretne 2021. január. 10. 20:33 A vádpontok megszavazásához kétharmados többség kell a szenátusban. Egyre több amerikai törvényhozó támogatja a Trump elleni impeachment-eljárást 2021. január. 10. 19:47