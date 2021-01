Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"451efb17-0244-448b-9215-9583ef531ada","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azóta, hogy 2017-ben öt mérővel kezdte számlálni a BKK a fővárosi kerékpáros forgalmat, soha nem bicikliztek annyian, mint tavaly. Úgy tűnik, sokan rájöttek, hogy a hideg sem akadály, decemberben 61 százalékos növekedést regisztráltak.","shortLead":"Azóta, hogy 2017-ben öt mérővel kezdte számlálni a BKK a fővárosi kerékpáros forgalmat, soha nem bicikliztek annyian...","id":"20210112_kerekparos_forgalom_budapest_bkk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=451efb17-0244-448b-9215-9583ef531ada&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79cd6196-e992-4127-b7ec-297a13f25037","keywords":null,"link":"/itthon/20210112_kerekparos_forgalom_budapest_bkk","timestamp":"2021. január. 12. 10:50","title":"Óriásit nőtt a kerékpáros forgalom Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7a00cae-137d-4c69-9cb3-efdbc407ddd5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelentések szerint messze nem olyan kapós az iPhone 12 mini, mint társai. Vannak, akik úgy vélik, ezzel korábban is tisztában volt az Apple, mi több, egyfajta taktika állhat mögötte.","shortLead":"A jelentések szerint messze nem olyan kapós az iPhone 12 mini, mint társai. Vannak, akik úgy vélik, ezzel korábban is...","id":"20210112_apple_iphone12_mini_eladasi_adatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d7a00cae-137d-4c69-9cb3-efdbc407ddd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26e51468-2342-42d9-8296-8043b477b9d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210112_apple_iphone12_mini_eladasi_adatok","timestamp":"2021. január. 12. 12:03","title":"A legkisebb iPhone-t csak azért adta ki az Apple, hogy jobban vegyék a többit?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17d9f853-2a90-4588-ba11-b02890adb7ee","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Alkotmányos felelősségre vonási eljárás (impeachment) megindítását javasolja a Demokrata Párt a nyolc nap múlva távozó amerikai elnök, Donald Trump ellen – adták hírül amerikai médiumok. ","shortLead":"Alkotmányos felelősségre vonási eljárás (impeachment) megindítását javasolja a Demokrata Párt a nyolc nap múlva távozó...","id":"20210111_impeachment_demokrata_part_nancy_pelosi_donald_trump_mike_pence","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=17d9f853-2a90-4588-ba11-b02890adb7ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dcc9af6-1e5c-418b-85f6-11ef8aa850c7","keywords":null,"link":"/vilag/20210111_impeachment_demokrata_part_nancy_pelosi_donald_trump_mike_pence","timestamp":"2021. január. 11. 18:24","title":"Léptek a demokraták: impeachment indulhat Trump ellen, ha nem távozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6ffb761-5aed-451b-a997-0a89bf509abf","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"A klímaharc szempontjából aggasztó, hogy a nyugati országok a járvány ellen sem védekeztek kellő határozottsággal. Ugyanakkor történelmi jelentőségű változások indultak el, amelyeket nem lehet megállítani – véli Ürge-Vorsatz Diána klímakutató.","shortLead":"A klímaharc szempontjából aggasztó, hogy a nyugati országok a járvány ellen sem védekeztek kellő határozottsággal...","id":"202101__urgevorsatz_diana__klimavaltozasrol_valsaghatasokrol__fordulopont","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6ffb761-5aed-451b-a997-0a89bf509abf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"190358d4-7a1f-4dca-93c5-ac33dcc49b5c","keywords":null,"link":"/360/202101__urgevorsatz_diana__klimavaltozasrol_valsaghatasokrol__fordulopont","timestamp":"2021. január. 13. 11:00","title":"Ürge-Vorsatz Diána klímakutató: Nem lehet csak ígérgetni cselekedetek nélkül, már holnap muszáj lépni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5585e0a-8967-422f-86c0-1a9ae5d36c8e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nagyjából 80 millió évesek lehetnek azok a nyomok, amelyeket a Kínai Földtudományi Egyetem szakemberei találtak.","shortLead":"Nagyjából 80 millió évesek lehetnek azok a nyomok, amelyeket a Kínai Földtudományi Egyetem szakemberei találtak.","id":"20210112_dinoszaurusz_labonyom_lelet_paleontologia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5585e0a-8967-422f-86c0-1a9ae5d36c8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc935449-6ae8-4cb6-9b7c-dcf25f90b1b2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210112_dinoszaurusz_labonyom_lelet_paleontologia","timestamp":"2021. január. 12. 15:03","title":"Több mint 240 dinoszaurusz-lábnyomot fedeztek fel Kelet-Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8ccec47-4e35-4cc0-8169-f42859329de8","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"A koronavírus miatt a mostani végzősöknek már eddig is öt hónapot kellett, és ha nem lesz változás, még négyet kell az érettségiig távoktatásban tanulni. Ennek hatékonysága nem ér fel a hagyományos iskolával. Maradjon el az érettségi? Legyen csak írásbeli vagy csak szóbeli? Legyen minden a szokásos rendben? A kormány jelenlegi álláspontja az utóbbi, és úgy tűnik, ez egybeesik az iskolaigazgatók véleményével.","shortLead":"A koronavírus miatt a mostani végzősöknek már eddig is öt hónapot kellett, és ha nem lesz változás, még négyet kell...","id":"20210112_Az_erettsegi_eltorlese_Egy_tisztessegtelen_ajanlat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8ccec47-4e35-4cc0-8169-f42859329de8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a64dc8fe-ba83-4ba6-8273-7313f0d1d50b","keywords":null,"link":"/elet/20210112_Az_erettsegi_eltorlese_Egy_tisztessegtelen_ajanlat","timestamp":"2021. január. 12. 14:30","title":"Az érettségi eltörlése: egy tisztességtelen ajánlat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2fbfb6b-fc9f-4d61-97f7-136f67be822c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Intel jó néhány processzort mutat be és dob majd piacra az év során, többségüket az első negyedévben. A cég most megmutatta, mire számíthatunk tőlük.","shortLead":"Az Intel jó néhány processzort mutat be és dob majd piacra az év során, többségüket az első negyedévben. A cég most...","id":"20210112_intel_processzorok_ces_2021_intel_alder_lake_tiger_lage_jasper_lake_rocket_lake","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2fbfb6b-fc9f-4d61-97f7-136f67be822c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39d16aa3-86ba-486c-9374-239aa73d9bf2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210112_intel_processzorok_ces_2021_intel_alder_lake_tiger_lage_jasper_lake_rocket_lake","timestamp":"2021. január. 12. 17:06","title":"Több fronton is frissítette a processzorait az Intel, az Apple M1-nek is készítettek konkurenciát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd16eecc-600e-4dab-b0d5-c00bbb196b39","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Még Obama idején került le Kuba a listáról.","shortLead":"Még Obama idején került le Kuba a listáról.","id":"20210111_Pompeo_Kuba_terrorizmust_tamogato_orszagok_listaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd16eecc-600e-4dab-b0d5-c00bbb196b39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32d60b4c-15df-4569-a528-c77f04dc52c4","keywords":null,"link":"/vilag/20210111_Pompeo_Kuba_terrorizmust_tamogato_orszagok_listaja","timestamp":"2021. január. 11. 22:03","title":"Pompeo: Kubát visszateszik a terrorizmust támogató országok listájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]