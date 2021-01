Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dd1872ad-3385-4f7f-9a6a-c94c94ac16b0","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Egy év alatt 700 százalékkal nőtt a Tesla piaci értéke, többet ér, mint az őt követő kilenc nagy autógyár együtt. Akad, aki szerint a cég lufi, idő kérdése, mikor pukkad ki, de sok érv szól amellett, hogy folytatni tudják a sikersorozatot.","shortLead":"Egy év alatt 700 százalékkal nőtt a Tesla piaci értéke, többet ér, mint az őt követő kilenc nagy autógyár együtt. Akad...","id":"20210112_Elon_Musk_Teslaja_szarnyal_az_a_kerdes_lufie_vagy_urhajo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd1872ad-3385-4f7f-9a6a-c94c94ac16b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49a5b1ca-8a10-45ca-b348-3366ed5a3d84","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210112_Elon_Musk_Teslaja_szarnyal_az_a_kerdes_lufie_vagy_urhajo","timestamp":"2021. január. 12. 17:14","title":"Elon Musk Teslája szárnyal, az a kérdés, lufi-e vagy űrhajó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb1fe97e-8edd-4ee9-a051-ec62c3781a9f","c_author":"MTI","category":"vallalat_vezeto","description":"A vidámparkban naponta ezreket fognak beoltani.","shortLead":"A vidámparkban naponta ezreket fognak beoltani.","id":"20210112_disneyland_orange_usa_oltokozpont","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb1fe97e-8edd-4ee9-a051-ec62c3781a9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7a0cf79-4754-43fd-9d62-001008157500","keywords":null,"link":"/vallalat_vezeto/20210112_disneyland_orange_usa_oltokozpont","timestamp":"2021. január. 12. 15:06","title":"Oltóközpontot csinálnak a kaliforniai Disneylandből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9706200c-aebf-43f0-8fdc-0266fed1459f","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A legjelentősebb pusztítást az Amazonas-őserdő szenvedte el Brazília, Kolumbia, Peru, Bolívia, Venezuela és Guyana területén","shortLead":"A legjelentősebb pusztítást az Amazonas-őserdő szenvedte el Brazília, Kolumbia, Peru, Bolívia, Venezuela és Guyana...","id":"20210113_WWF_oserdo_pusztitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9706200c-aebf-43f0-8fdc-0266fed1459f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac1c3dbd-a7e7-4a66-a516-2e22ac1c8ec3","keywords":null,"link":"/zhvg/20210113_WWF_oserdo_pusztitas","timestamp":"2021. január. 13. 06:15","title":"WWF: 43 millió hektáron pusztult el őserdő 2004 és 2018 között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"943be1c1-0d2d-40ee-b62c-08180c2fd1f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A német Boehringer Ingelheim nevű gyógyszeripari vállalat a Google kvantumszámítógépével és algoritmusaival kutatna újfajta gyógyszerek után.","shortLead":"A német Boehringer Ingelheim nevű gyógyszeripari vállalat a Google kvantumszámítógépével és algoritmusaival kutatna...","id":"20210111_google_kvantumszamitogep_gyogyszerfejlesztes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=943be1c1-0d2d-40ee-b62c-08180c2fd1f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28c36f0d-3649-4174-81ef-bd31056ea20f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210111_google_kvantumszamitogep_gyogyszerfejlesztes","timestamp":"2021. január. 11. 20:03","title":"Bevetik a Google kvantumszámítógépét, gyógyszereket fejlesztenének vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfc8c9bf-76cc-46c0-9ae1-06022d0313b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kereszténydemokrata Aradszki András elővigyázatosságra int mindenkit, és azt javasolja, hogy aki teheti, oltassa be magát a koronavírus ellen.","shortLead":"A kereszténydemokrata Aradszki András elővigyázatosságra int mindenkit, és azt javasolja, hogy aki teheti, oltassa be...","id":"20210111_aradszki_andras_kdnp_50_nap_intenziv_osztalyon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bfc8c9bf-76cc-46c0-9ae1-06022d0313b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a69b7f54-cab7-41d8-8889-e8679a904933","keywords":null,"link":"/itthon/20210111_aradszki_andras_kdnp_50_nap_intenziv_osztalyon","timestamp":"2021. január. 11. 14:30","title":"50 nap intenzív osztály után üzeni a KDNP-s képviselő: Ennek a vírusnak a fele sem tréfa!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"380be1c4-59ae-4367-9a4c-cec025e13bcb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hét végéig több mint 450 ezer embert oltanának be, eddig összesen 1 millió 51 ezer adag vakcina érkezett Lengyelországba.","shortLead":"A hét végéig több mint 450 ezer embert oltanának be, eddig összesen 1 millió 51 ezer adag vakcina érkezett...","id":"20210111_Lengyelorszag_korlatozas_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=380be1c4-59ae-4367-9a4c-cec025e13bcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14305ee6-fc21-49aa-8c5d-d8355b9cb4e9","keywords":null,"link":"/vilag/20210111_Lengyelorszag_korlatozas_koronavirus","timestamp":"2021. január. 11. 20:36","title":"Lengyelországban maradnak a járványügyi korlátozások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6883c6d2-6e1d-4ae3-bf34-93e5f2bef704","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután a hvg360 megírta, hogy Szabó Balázs egy oroszokhoz köthető szervezet pénzén ment Közép-Afrikába választási megfigyelőnek, a Jobbik felfüggesztette a párttagságát, és arra szólította fel, hogy adja vissza a mandátumát.","shortLead":"Miután a hvg360 megírta, hogy Szabó Balázs egy oroszokhoz köthető szervezet pénzén ment Közép-Afrikába választási...","id":"20210112_jobbik_szabo_balazs_felfuggesztes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6883c6d2-6e1d-4ae3-bf34-93e5f2bef704&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f705a8b1-506a-411a-9b04-01a00e467fd3","keywords":null,"link":"/itthon/20210112_jobbik_szabo_balazs_felfuggesztes","timestamp":"2021. január. 12. 10:57","title":"Felfüggeszti a Jobbik az újpesti képviselőjének párttagságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f5e704c-dd0a-4ebc-93a0-da49233b0f0c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hamarosan érkezik a német gyártó sportkocsijának hibrid technikával felvértezett új generációja.","shortLead":"Hamarosan érkezik a német gyártó sportkocsijának hibrid technikával felvértezett új generációja.","id":"20210112_kemfotokon_az_akar_800_loerore_is_kepes_uj_mercedes_sl","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f5e704c-dd0a-4ebc-93a0-da49233b0f0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79b9ce9c-1b3e-4f84-af86-a839280d317e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210112_kemfotokon_az_akar_800_loerore_is_kepes_uj_mercedes_sl","timestamp":"2021. január. 12. 11:21","title":"Kémfotókon az akár 800 lóerőre is képes új Mercedes SL","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]