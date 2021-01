Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"277f1743-c266-4ac4-a813-c8f7751af341","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész számos tévécsatornának és rádiónak volt a hangja. Ő volt Russell Crowe hangja is a Gladiátorban.","shortLead":"A színész számos tévécsatornának és rádiónak volt a hangja. Ő volt Russell Crowe hangja is a Gladiátorban.","id":"20210113_Meghalt_Vass_Gabor_szinesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=277f1743-c266-4ac4-a813-c8f7751af341&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfe1ecaa-0e38-4ce8-9f01-2822af5097e0","keywords":null,"link":"/kultura/20210113_Meghalt_Vass_Gabor_szinesz","timestamp":"2021. január. 13. 12:10","title":"Meghalt Vass Gábor színész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7b38930-230e-4950-9684-4faa30d3009a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Oroszországban már több mint másfél millió embert oltottak be a Szputnyik V-vel.","shortLead":"Oroszországban már több mint másfél millió embert oltottak be a Szputnyik V-vel.","id":"20210112_Sputnik_V_orosz_vakcina_Europai_Unio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7b38930-230e-4950-9684-4faa30d3009a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"584bb46f-cbdd-4a41-846d-da477c593cc5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210112_Sputnik_V_orosz_vakcina_Europai_Unio","timestamp":"2021. január. 12. 17:28","title":"Az orosz vakcina gyártójával is tárgyal az Európai Unió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9eab63a-1c2d-4cf9-98e6-56aa2b719eca","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A koronavírus-járvány miatt már korábban is rebesgették, hogy változhat a Formula–1 versenynaptára. Mint kiderült, ez nem csak a szezonnyitót érinti.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt már korábban is rebesgették, hogy változhat a Formula–1 versenynaptára. Mint kiderült...","id":"20210112_forma1_versenynaptar_valtozas_ausztralia_bahrein","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9eab63a-1c2d-4cf9-98e6-56aa2b719eca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88ea164e-1457-4c58-98da-e201f3393a7e","keywords":null,"link":"/sport/20210112_forma1_versenynaptar_valtozas_ausztralia_bahrein","timestamp":"2021. január. 12. 10:31","title":"Bahreinben kezdődik az F1-es szezon, Imola visszatér a naptárba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3906b37a-d3d1-4607-9d19-a62d107fb576","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A Koreai Munkapárt kongresszusának zárónapján beszélt a katonai képességek fejlesztéséről.","shortLead":"A Koreai Munkapárt kongresszusának zárónapján beszélt a katonai képességek fejlesztéséről.","id":"20210113_Kim_Dzsong_Un_nuklearis_elrettentes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3906b37a-d3d1-4607-9d19-a62d107fb576&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"400caf0d-d5db-413b-bcfa-25b9fc9e6d5f","keywords":null,"link":"/vilag/20210113_Kim_Dzsong_Un_nuklearis_elrettentes","timestamp":"2021. január. 13. 06:35","title":"Kim Dzsong Un nagyobb nukleáris elrettentést sürgetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a851fd91-8a06-4623-85f2-66340e59c0ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírus brit mutációja 50-70 százalékkal gyorsabban fertőz, jellemzően a fiatalokat érinti jobban, de a betegség lefolyása nem súlyosabb.","shortLead":"A koronavírus brit mutációja 50-70 százalékkal gyorsabban fertőz, jellemzően a fiatalokat érinti jobban, de a betegség...","id":"20210113_Magyarorszagon_is_feltunt_a_koronavirus_brit_mutacioja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a851fd91-8a06-4623-85f2-66340e59c0ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf5fad72-335d-4cd8-8482-7c8dfe2efb47","keywords":null,"link":"/itthon/20210113_Magyarorszagon_is_feltunt_a_koronavirus_brit_mutacioja","timestamp":"2021. január. 13. 12:07","title":"Magyarországon is megjelent a koronavírus brit mutációja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edf3a077-3fbc-4c92-8227-0a03857ed688","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lapértesülés szerint Botka László polgármester kihívója, illetve Rovó László rektor is kiválasztott lehet a tervezett testületben.","shortLead":"Lapértesülés szerint Botka László polgármester kihívója, illetve Rovó László rektor is kiválasztott lehet a tervezett...","id":"20210111_A_Botka_ellen_indulo_nem_fideszes_vallalkozo_kerulhet_a_szegedi_egyetemi_alapitvany_kuratoriumaba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=edf3a077-3fbc-4c92-8227-0a03857ed688&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"889f65d3-3b45-4b8e-bdb7-cbd0528686c3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210111_A_Botka_ellen_indulo_nem_fideszes_vallalkozo_kerulhet_a_szegedi_egyetemi_alapitvany_kuratoriumaba","timestamp":"2021. január. 11. 18:15","title":"Novák Katalin is bekerülhet a Szegedi Egyetemet átvevő alapítvány kuratóriumába? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44390c77-660a-4ba5-ad41-4fc5efe57d58","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az állatok köhögtek, ezért mintát vettek tőlük – ez pozitív lett.","shortLead":"Az állatok köhögtek, ezért mintát vettek tőlük – ez pozitív lett.","id":"20210112_allatkert_gorilla_koronavirus_san_diego","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=44390c77-660a-4ba5-ad41-4fc5efe57d58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f66c763-b2dd-4d3e-8570-f331ac5def5c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210112_allatkert_gorilla_koronavirus_san_diego","timestamp":"2021. január. 12. 06:20","title":"Állatkerti gorillák fertőződtek meg koronavírussal San Diegóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a00e470-b190-4962-a1e2-ccb30d67943d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Április elejéig maradhatnak a járvány miatti korlátozások – erről beszélt a Bild szerint a német kancellár.","shortLead":"Április elejéig maradhatnak a járvány miatti korlátozások – erről beszélt a Bild szerint a német kancellár.","id":"20210112_Merkel_brit_nemet_virus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a00e470-b190-4962-a1e2-ccb30d67943d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24f1d44e-e266-4582-936b-a14409509a7c","keywords":null,"link":"/vilag/20210112_Merkel_brit_nemet_virus_jarvany","timestamp":"2021. január. 12. 12:35","title":"Merkel: Tízszer súlyosabb lehet a járványhelyzet húsvétra, ha nem állítják meg a brit vírusvariánst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]