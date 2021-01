Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ee2c194c-8e42-414b-9ade-80dcf7c3cbb8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Az indonéziai barlang falára 45 500 éve festette fel valaki egy vaddisznó képét.\r

","shortLead":"Az indonéziai barlang falára 45 500 éve festette fel valaki egy vaddisznó képét.\r

","id":"20210114_baralng_festmeny_allatabrazolas_vaddiszno_szulavezi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee2c194c-8e42-414b-9ade-80dcf7c3cbb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b47f0203-f2ba-4b3a-a899-0e22c95ca657","keywords":null,"link":"/tudomany/20210114_baralng_festmeny_allatabrazolas_vaddiszno_szulavezi","timestamp":"2021. január. 14. 13:03","title":"Nem találtak még ennél ősibb, állatot ábrázoló barlangrajzot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db730d09-a787-4e34-b92e-25e37038d00c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A miniszterelnök veje vissza nem térítendő támogatáshoz jutott.","shortLead":"A miniszterelnök veje vissza nem térítendő támogatáshoz jutott.","id":"20210114_unios_tamogatas_erdosites_tiborcz_istvan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db730d09-a787-4e34-b92e-25e37038d00c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5d71d46-a7a5-4d94-a874-111edddec0e8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210114_unios_tamogatas_erdosites_tiborcz_istvan","timestamp":"2021. január. 14. 09:04","title":"Uniós támogatásból erdősít Tiborcz István","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22c17d7e-9956-4b52-bac8-85adf1e57859","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz pártigazgatója szerint a Facebook bárkit letörölhet a felületéről, miután Donald Trumppal ezt megtették. A következő választáson 106 körzetet akarnak nyerni a párttal és védte a róla elnevezett listát.","shortLead":"A Fidesz pártigazgatója szerint a Facebook bárkit letörölhet a felületéről, miután Donald Trumppal ezt megtették...","id":"20210113_kubatov_gabor_valasztas_facebook_kampany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22c17d7e-9956-4b52-bac8-85adf1e57859&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e58b2564-3ee3-45b2-a0ae-334a2e538bec","keywords":null,"link":"/itthon/20210113_kubatov_gabor_valasztas_facebook_kampany","timestamp":"2021. január. 13. 10:49","title":"Kubatov: Hiszek abban, hogy a választási kampányban tiszta módszereket kell használni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a83f2f01-dac7-4054-be1e-ea7975c32297","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A belügyminiszter az uniós szabályozáshoz való illeszkedéssel indokolta a döntést.","shortLead":"A belügyminiszter az uniós szabályozáshoz való illeszkedéssel indokolta a döntést.","id":"20210114_Szulo_olasz_szemelyi_igazolvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a83f2f01-dac7-4054-be1e-ea7975c32297&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f30d0ad-199a-4168-a6f3-09e29cd7e477","keywords":null,"link":"/elet/20210114_Szulo_olasz_szemelyi_igazolvany","timestamp":"2021. január. 14. 10:41","title":"Anya és apa helyett egyes és kettes szülő megnevezést használnak az olasz személyi igazolványokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43db395e-e5d8-4472-8e5f-c0ec0840fb70","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Nem kis bátorságról tesz tanúbizonyságot Alekszej Navalnij, a legismertebb orosz ellenzéki. Vasárnap ugyanis annak ellenére visszatér hazájába, hogy tavaly augusztusban – minden bizonnyal az orosz titkosszolgálat ügynökei – megmérgezték őt, most pedig bejelentették, korábbi felfüggesztett börtönbüntetését letöltendőre változtatják, így akár rendőrök is várhatják a reptéren. ","shortLead":"Nem kis bátorságról tesz tanúbizonyságot Alekszej Navalnij, a legismertebb orosz ellenzéki. Vasárnap ugyanis annak...","id":"20210113_Navalnij_a_bortonfenyegetes_ellenere_is_visszater_Oroszorszagba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43db395e-e5d8-4472-8e5f-c0ec0840fb70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c1f77ae-90b6-4738-89a7-005270387428","keywords":null,"link":"/vilag/20210113_Navalnij_a_bortonfenyegetes_ellenere_is_visszater_Oroszorszagba","timestamp":"2021. január. 13. 17:00","title":"Törheti a fejét a Kreml: Navalnij visszatér Oroszországba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A kurd házaspár évekig a Kurdisztáni Munkáspárt kötelékéhez tartozott. A szervezetet terrorcsoportnak tekinti az EU. A vádlottak már tavaly nyáron elhagyták az országot.","shortLead":"A kurd házaspár évekig a Kurdisztáni Munkáspárt kötelékéhez tartozott. A szervezetet terrorcsoportnak tekinti az EU...","id":"20210113_magyarorszag_hazaspar_terrorszervezet_kurdok_pkk_kiutasitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08394904-a3b5-4803-8e1d-c120aebceb1e","keywords":null,"link":"/itthon/20210113_magyarorszag_hazaspar_terrorszervezet_kurdok_pkk_kiutasitas","timestamp":"2021. január. 13. 14:47","title":"Terrorszervezetnél szolgált házaspárt utasítottak ki Magyarországról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74420742-6d24-419c-8d09-a6e2e125ce63","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az első Orbán-kormány még törvényt alkotott „az állam kizárólagos tulajdonában tartandó műemlékekről”, a mai már bőkezűen osztogat belőlük.","shortLead":"Az első Orbán-kormány még törvényt alkotott „az állam kizárólagos tulajdonában tartandó műemlékekről”, a mai már...","id":"20210113_A_Fidesz_ugy_osztogatja_az_allami_muemlek_epuleteket_mintha_nem_lenne_holnap","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=74420742-6d24-419c-8d09-a6e2e125ce63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6da6def0-fc75-41d2-bba2-32f9e67db54d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210113_A_Fidesz_ugy_osztogatja_az_allami_muemlek_epuleteket_mintha_nem_lenne_holnap","timestamp":"2021. január. 13. 13:56","title":"A Fidesz úgy osztogatja az állami műemlék épületeket, mintha nem lenne holnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa15a9a4-b689-4128-974c-0e48941b19b1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több elhunyt is kimaradt a korábbi beszámolókból, ezeket most adták hozzá az adatokhoz.\r

","shortLead":"Több elhunyt is kimaradt a korábbi beszámolókból, ezeket most adták hozzá az adatokhoz.\r

","id":"20210113_Koronavirus_NagyBritannia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa15a9a4-b689-4128-974c-0e48941b19b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f76c799a-2e7f-4cd1-9ce7-f99e90a247a8","keywords":null,"link":"/vilag/20210113_Koronavirus_NagyBritannia","timestamp":"2021. január. 13. 19:28","title":"1500-nál is több halálesetet jelentettek Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]