[{"available":true,"c_guid":"e2f1e11c-8603-4f06-ba12-c665556108ec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A műemléki védettségi eljárás befejezéséig, amit gyorsított ütemben folytatnak le, az ingatlanokon tilos bármilyen bontási vagy építési munkálatot végezni – közölte a Miniszterelnökség.","shortLead":"A műemléki védettségi eljárás befejezéséig, amit gyorsított ütemben folytatnak le, az ingatlanokon tilos bármilyen...","id":"20210116_wichmann_marvany_menyasszony_muemleki_vedettseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e2f1e11c-8603-4f06-ba12-c665556108ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3132b3b-5597-4a6b-8ba4-cc13942df334","keywords":null,"link":"/itthon/20210116_wichmann_marvany_menyasszony_muemleki_vedettseg","timestamp":"2021. január. 16. 10:50","title":"Műemléki védettséggel mentheti meg a kormány a Márványmenyasszonyt és a Wichmann épületét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c8bd276-4940-4eb0-9e2b-3772fc1a8019","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Pályatársai emlékeznek a vasárnap elhunyt Sas Józsefre. ","shortLead":"Pályatársai emlékeznek a vasárnap elhunyt Sas Józsefre. ","id":"20210117_Galvolgyi_Nemcsak_Sas_Jozseftol_kell_elbucsuzni_hanem_egy_mufajtol_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c8bd276-4940-4eb0-9e2b-3772fc1a8019&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58889505-a447-4564-94d2-2ff7bf7c2cf8","keywords":null,"link":"/kultura/20210117_Galvolgyi_Nemcsak_Sas_Jozseftol_kell_elbucsuzni_hanem_egy_mufajtol_is","timestamp":"2021. január. 17. 21:22","title":"Gálvölgyi: Nemcsak Sas Józseftől kell elbúcsúzni, hanem egy műfajtól is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"108f21b0-cbf5-4b7b-8925-3ee9ae6bdd2c","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Csak az nem mindegy, mennyivel. A munkaadók hajlanak a 4 százalékra, a szakszervezetek nem engednek az 5 százalékból. A labda a kormány térfelén pattog.","shortLead":"Csak az nem mindegy, mennyivel. A munkaadók hajlanak a 4 százalékra, a szakszervezetek nem engednek az 5 százalékból...","id":"20210116_Perlusz_Laszlo_a_Fulkeben_Biztosan_no_februartol_a_minimalber","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=108f21b0-cbf5-4b7b-8925-3ee9ae6bdd2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81833692-0f08-4523-a6b5-1413180899d4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210116_Perlusz_Laszlo_a_Fulkeben_Biztosan_no_februartol_a_minimalber","timestamp":"2021. január. 16. 14:00","title":"Perlusz László a Fülkében: Biztosan nő februártól a minimálbér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c01cd9ac-dd16-4362-908d-72756a8e5054","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Joe Biden hivatalba lépésével az Obama-kormány több veterán diplomatája visszatér az amerikai külügyminisztériumba - derült ki Biden szombati bejelentéséből.","shortLead":"Joe Biden hivatalba lépésével az Obama-kormány több veterán diplomatája visszatér az amerikai külügyminisztériumba...","id":"20210116_Visszater_az_amerikai_kormanyzatba_Victoria_Nuland_aki_tobbszor_tamadta_elesen_az_Orbankormanyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c01cd9ac-dd16-4362-908d-72756a8e5054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba894d17-268e-4807-ac7c-39fc0e0796cc","keywords":null,"link":"/vilag/20210116_Visszater_az_amerikai_kormanyzatba_Victoria_Nuland_aki_tobbszor_tamadta_elesen_az_Orbankormanyt","timestamp":"2021. január. 16. 18:01","title":"Visszatér az amerikai kormányzatba Victoria Nuland, aki többször támadta élesen az Orbán-kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f75284d7-9a2f-417d-aa20-04cbe70ff005","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A világszerte legismertebb kínai milliárdos, Jack Ma eltűnése a nyilvánosság elől, és a cégbirodalma elleni vizsgálatok jelzik, hogy Hszi Csin-ping kínai pártfőtitkár-államfő a techcégeket és azok vezetőit is figyelmezteti: a kommunista párt hatalmát tilos megkérdőjelezni.","shortLead":"A világszerte legismertebb kínai milliárdos, Jack Ma eltűnése a nyilvánosság elől, és a cégbirodalma elleni vizsgálatok...","id":"202102__jack_ma_eltunese__kinai_techcegek_a_celkeresztben__lecsap_apart__statualas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f75284d7-9a2f-417d-aa20-04cbe70ff005&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6752fdc7-cf78-4422-8894-faa5f3c058df","keywords":null,"link":"/360/202102__jack_ma_eltunese__kinai_techcegek_a_celkeresztben__lecsap_apart__statualas","timestamp":"2021. január. 17. 16:00","title":"A kommunista párt leckézteti a legismertebb kínai milliárdost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c34076c1-c683-4138-9c1f-3d1603829152","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Visszalépteti az USA-t a párizsi klímaegyezménybe, megszünteti a muszlimok beutazási tilalmát, és rendelkezik a maszkviselésről is.","shortLead":"Visszalépteti az USA-t a párizsi klímaegyezménybe, megszünteti a muszlimok beutazási tilalmát, és rendelkezik...","id":"20210117_Joe_Biden_elso_lepese_lesz_visszavonni_Trump_intezkedeseit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c34076c1-c683-4138-9c1f-3d1603829152&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"307bb73d-8d3e-41bc-ba24-67e424bd3012","keywords":null,"link":"/vilag/20210117_Joe_Biden_elso_lepese_lesz_visszavonni_Trump_intezkedeseit","timestamp":"2021. január. 17. 12:16","title":"Joe Biden első lépése lesz visszavonni Trump több fontos intézkedését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bd03a41-a3c0-4a81-8f26-7c39e7193348","c_author":"HVG","category":"360","description":"Kutatás-fejlesztési cégbe szállt be kockázatitőke-alapjával Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója. ","shortLead":"Kutatás-fejlesztési cégbe szállt be kockázatitőke-alapjával Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója. ","id":"202102_appercell_hernadi_sejtjei","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3bd03a41-a3c0-4a81-8f26-7c39e7193348&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66e132f4-8360-4fa1-8c26-a0c7a227df90","keywords":null,"link":"/360/202102_appercell_hernadi_sejtjei","timestamp":"2021. január. 16. 14:00","title":"Kockáztat a Mol-vezér, új választottja a neurobiológia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f072ca37-0422-4bea-a9c6-8a3757f2b2e4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Teljes jövedelemadó-mentességet ígért legkésőbb 2022-től a 25 év alatti munkavállalóknak Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggeli rádióinterjújában. A bejelentett intézkedés jelentős hatással lehet az érintettek hitelfelvevő képességére, ugyanakkor a Bank360 elemzése szerint érdemes lesz résen lenni, amikor a fiatalok hitelfelvételről döntenek. Elképzelhető ugyanis, hogy a 25. életév betöltésekor csökkenő fizetésből kell majd kigazdálkodni a törlesztőrészleteket.","shortLead":"Teljes jövedelemadó-mentességet ígért legkésőbb 2022-től a 25 év alatti munkavállalóknak Orbán Viktor miniszterelnök...","id":"20210116_Erdemes_lesz_vigyazni_Orban_ajandekaval_a_25_even_aluliaknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f072ca37-0422-4bea-a9c6-8a3757f2b2e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adbd5f4c-6c1b-425f-916c-7c5c699c4e88","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210116_Erdemes_lesz_vigyazni_Orban_ajandekaval_a_25_even_aluliaknak","timestamp":"2021. január. 16. 12:55","title":"Érdemes lesz vigyázni Orbán ajándékával a 25 éven aluliaknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]