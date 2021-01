Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aa643683-a9eb-4c85-998c-7ea28a324539","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"56 éves korában elhunyt Miskolc 2010 és 2019 közötti polgármestere.","shortLead":"56 éves korában elhunyt Miskolc 2010 és 2019 közötti polgármestere.","id":"20210119_Meghalt_Kriza_Akos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa643683-a9eb-4c85-998c-7ea28a324539&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d2f317e-fe02-4d51-b1e5-8e4cdf11a4f6","keywords":null,"link":"/itthon/20210119_Meghalt_Kriza_Akos","timestamp":"2021. január. 19. 08:18","title":"Meghalt Kriza Ákos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0e323b0-4536-4aa0-9772-87186645baa1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Már 72 teniszező van teljes karanténban azok közül, akik a bő három hét múlva kezdődő ausztrál nyílt bajnokságra érkeztek.","shortLead":"Már 72 teniszező van teljes karanténban azok közül, akik a bő három hét múlva kezdődő ausztrál nyílt bajnokságra...","id":"20210117_Ausztral_open_mar_72_teniszezo_van_karantenban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0e323b0-4536-4aa0-9772-87186645baa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98a49406-c2e1-436d-824d-51fc5abd77b3","keywords":null,"link":"/sport/20210117_Ausztral_open_mar_72_teniszezo_van_karantenban","timestamp":"2021. január. 17. 17:53","title":"Ausztrál open: már 72 teniszező van karanténban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31a1f69a-1b04-4178-9f49-9fcfaf88b687","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A járvány is rontott a helyzeten, de anélkül is évről évre kevesebben tesznek nyelvvizsgát.","shortLead":"A járvány is rontott a helyzeten, de anélkül is évről évre kevesebben tesznek nyelvvizsgát.","id":"20210118_nyelvvizsga_csokkenes_2020","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31a1f69a-1b04-4178-9f49-9fcfaf88b687&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3a30c28-b2e7-45ab-b548-be67d8be737f","keywords":null,"link":"/itthon/20210118_nyelvvizsga_csokkenes_2020","timestamp":"2021. január. 18. 14:30","title":"Csaknem 30 százalékkal csökkent tavaly a nyelvvizsgázók száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fec379b9-2f21-4bfb-99b2-0771f0d505a8","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Magyar kutatók a korábbi elképzeléseket is magába foglaló környezetoptikai magyarázatot találtak arra, hogy a Nap égi mozgását már nem követő érett napraforgóvirágzat miért néz állandóan kelet felé.","shortLead":"Magyar kutatók a korábbi elképzeléseket is magába foglaló környezetoptikai magyarázatot találtak arra, hogy a Nap égi...","id":"20210118_napraforgo_miert_fordul_kelet_fele_magyarazat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fec379b9-2f21-4bfb-99b2-0771f0d505a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb6ca71a-a697-4de8-9e77-84f388375c87","keywords":null,"link":"/tudomany/20210118_napraforgo_miert_fordul_kelet_fele_magyarazat","timestamp":"2021. január. 18. 07:03","title":"Végre megfejtették, miért fordul kelet felé a napraforgóvirág","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcf06041-72c0-430f-8de6-c89900503213","c_author":"Serdült Viktória","category":"elet","description":"Melyik a kockázatosabb: terhesen elkapni a koronavírust, vagy beadatni az ellene kifejlesztett oltóanyagot? Ám ez csak az egyik társaságuk, a másik vállalkozásuk, a Top News Hungary Kft. további 150 millió forintot hozott.

","shortLead":"Tavaly szeptemberben kellett volna megjelentetni a papírokat, ma kerültek fel az Elektromos Beszámoló Portálra. Ám...","id":"20210119_Ma_hoztak_nyilvanossagra_mennyi_penzt_vettek_ki_Rogan_Ceciliaek_a_Nakama__Partnersbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f53b03b7-1ae1-464d-a829-9dab112ba05a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6643a08-c165-4a38-a4f1-5ac6d63b301d","keywords":null,"link":"/kkv/20210119_Ma_hoztak_nyilvanossagra_mennyi_penzt_vettek_ki_Rogan_Ceciliaek_a_Nakama__Partnersbol","timestamp":"2021. január. 19. 12:30","title":"160 millió forintot vettek ki osztalékként Rogán Cecíliáék a Nakama & Partnersből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37bad7f0-6f2f-4e35-bb51-3f30ee7f25c1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha minden rendben zajlik, pontosan egy hónap múlva, február 18-án landol a vörös bolygón az újabb NASA-eszköz, a Perseverance.","shortLead":"Ha minden rendben zajlik, pontosan egy hónap múlva, február 18-án landol a vörös bolygón az újabb NASA-eszköz...","id":"20210118_mars_jaro_nasa_perseverance","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37bad7f0-6f2f-4e35-bb51-3f30ee7f25c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e34d9b9-5dfe-4bd7-a428-a20bbfcd2db9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210118_mars_jaro_nasa_perseverance","timestamp":"2021. január. 18. 09:33","title":"Egy hónap múlva ilyenkor már az élet nyomait keresi a Marson a NASA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4417d7e-3536-4170-9b54-22077ddd0db2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az orosz gyártó hosszított tengelytávú terepjárója hamarosan várhatóan távozik a kínálatból.","shortLead":"Az orosz gyártó hosszított tengelytávú terepjárója hamarosan várhatóan távozik a kínálatból.","id":"20210115_26_ev_utan_veget_er_az_5ajtos_lada_niva_gyartasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4417d7e-3536-4170-9b54-22077ddd0db2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe9c5ae8-055f-4804-b1c9-b499fdd4ad55","keywords":null,"link":"/cegauto/20210115_26_ev_utan_veget_er_az_5ajtos_lada_niva_gyartasa","timestamp":"2021. január. 19. 06:41","title":"26 év után véget érhet az 5-ajtós Lada Niva gyártása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]