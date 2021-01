Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Károsabb lehet a trófeavadászat meggondolatlan, teljes betiltása az állatok populációjára, mint ha szabályozott körülmények között, de engednék a vadászatot – állítják tudósok.
2021. január. 18. 16:44
Keresztbe tehetnek a hírességek a természetvédők erőfeszítéseinek

A Kínai Nemzeti Űrügynökség (CNSA) közlése szerint bár kevesebb holdmintát sikerült begyűjteni, mint amennyit terveztek a Csang'o-5 űrszondával, továbbra is külföldi tudósok közreműködésével fogják vizsgálni a kőzeteket.
2021. január. 18. 18:03
A tervezettnél kevesebb holdmintát gyűjtött a Csang'o-5 kínai űrszonda Az amerikai tudományos akadémia előrejelzése szerint a születéskor várható élettartam 77,48 év lesz az Egyesült Államokban, ami a legalacsonyabb 2003 óta. A csökkenés még jelentősebb a kisebbségek körében.
2021. január. 19. 05:35
A koronavírus 1,13 évvel csökkentette a várható élettartamot Amerikában

14 megyében az országos átlag alatti volt a nettó kereset 2019-ben a GKI szerint.
2021. január. 19. 05:05
A Budán élők átlagosan 110 ezer forinttal kerestek többet a pestieknél

Rio de Janeiróban tömegek vették semmibe a járványelőírásokat.
2021. január. 18. 16:35 Tele volt a Copacabana a hétvégén

Kedd reggel közölte a MÁV, hogy az egy nappal korábbi síntörés kijavításához le kell zárni a Kőér utcai vasúti átjárót, de ezt csak este fogják megtenni, amikor nem lesz akkora a forgalom. Addig sebességkorlátozással haladhatnak ott a vonatok, a monori személyvonatok pedig csak Kőbánya-Kispestig járnak.
2021. január. 19. 07:22
A hétfő reggeli síntörés miatt még ma is késnek a vonatok Kőbánya-Kispestnél, este az utat is le fogják zárni

A továbblépéshez fióktelepet nyitott Budapesten a luxemburgi bejegyzésű Network4 Media Group S.a.r.l.
2021. január. 18. 12:00
Frei Tamásék tévéhálózata terjeszkedni készül a régióban

A törmelékek egy furgont találtak el Egyházasfalunál. 2021. január. 18. 05:42
Kisteherautóról leszóródó lomok törtek össze egy autót