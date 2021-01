Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cf1b35f3-dac9-48d6-b827-42c4535da7bc","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"A magyar nyomozók futárszolgálatokkal együttműködve azonosították a megrendelőt. ","shortLead":"A magyar nyomozók futárszolgálatokkal együttműködve azonosították a megrendelőt. ","id":"20210123_Darknet_bitcoin_drogotkereskedo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf1b35f3-dac9-48d6-b827-42c4535da7bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09993fc5-e890-4d60-b4fc-dc472544a3cd","keywords":null,"link":"/tudomany/20210123_Darknet_bitcoin_drogotkereskedo","timestamp":"2021. január. 23. 08:17","title":"Darknetről, bitcoinnal vette az eladásra szánt drogot, de így is lebukott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcbb0da9-2a3f-44fa-8c9f-7f58c711a5b6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Közös gyártásról is szó lehet, amennyiben az Európai Gyógyszerügynökség engedélyezi az oltóanyag forgalomba hozatalát.","shortLead":"Közös gyártásról is szó lehet, amennyiben az Európai Gyógyszerügynökség engedélyezi az oltóanyag forgalomba hozatalát.","id":"20210121_Merkel_Nemetorszag_Szputnyik_V","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bcbb0da9-2a3f-44fa-8c9f-7f58c711a5b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89acfa23-faf9-425e-9a85-b118563877e1","keywords":null,"link":"/vilag/20210121_Merkel_Nemetorszag_Szputnyik_V","timestamp":"2021. január. 21. 16:13","title":"Merkel: Németország segíthet a Szputnyik V uniós engedélyeztetésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c297d9d3-ffb7-4e21-b97d-e70397c134c3","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A francia lap cikke szerint Moszkva szeretné, ha nem csak a befolyási övezetéhez tartozó országoknak adhatná el az oltóanyagot, de itt még nem tart. ","shortLead":"A francia lap cikke szerint Moszkva szeretné, ha nem csak a befolyási övezetéhez tartozó országoknak adhatná el...","id":"20210122_vakcina_orosz_kinai_le_monde_lapszemle","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c297d9d3-ffb7-4e21-b97d-e70397c134c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"564580c8-5136-4ca9-8fdb-bab94b869794","keywords":null,"link":"/360/20210122_vakcina_orosz_kinai_le_monde_lapszemle","timestamp":"2021. január. 22. 07:30","title":"Le Monde: A Szputnyik vakcina Putyin politikai fegyvere, és nem fél használni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73bb9fd7-2d7f-4baf-abe9-d1d1d6366361","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Azonnali értesülése szerint a pártelnök lehet a Momentum jelöltje az ellenzéki előválasztáson.","shortLead":"Az Azonnali értesülése szerint a pártelnök lehet a Momentum jelöltje az ellenzéki előválasztáson.","id":"20210122_FeketeGyor_miniszterelnokjelolt_lesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73bb9fd7-2d7f-4baf-abe9-d1d1d6366361&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7396f4d4-d684-4b19-b270-e4fb593a0285","keywords":null,"link":"/itthon/20210122_FeketeGyor_miniszterelnokjelolt_lesz","timestamp":"2021. január. 22. 13:11","title":"Fekete-Győr miniszterelnök-jelölt lesz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0908cc76-6cbe-4e4f-a0ca-51c530cbdb2f","c_author":"Ballai Vince - Csányi Nikolett - Kovács Bálint","category":"elet","description":"Nemcsak sétálni indulhat, de akár kimerítő túrákra is vállalkozhat az, aki ha már sok a megkötés, tömegbe menni nem ajánlott, korcsolyázni nincs hol, és külföldi síelés sem lesz idén, akkor most felfedezi, mit érdemes télen megnézni Magyarországon. Kollégáink tehát ismét bakancsot vettek és elindultak a Gaja-völgybe. Nem mondjuk, hogy egyáltalán nem fáradtak el. ","shortLead":"Nemcsak sétálni indulhat, de akár kimerítő túrákra is vállalkozhat az, aki ha már sok a megkötés, tömegbe menni nem...","id":"20210121_Hazai_Palya_2","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0908cc76-6cbe-4e4f-a0ca-51c530cbdb2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6776874-d119-40a1-86f4-9120a08cf204","keywords":null,"link":"/elet/20210121_Hazai_Palya_2","timestamp":"2021. január. 21. 21:00","title":"Hazai pálya: Mit keresett Sobri Jóska ott, túl a kidőlt fán? (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c72d019f-1adc-466e-97b8-de647751b8b2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Beszédes címlappal jelentkezik a Time magazin következő lapszáma. ","shortLead":"Beszédes címlappal jelentkezik a Time magazin következő lapszáma. ","id":"20210122_Marie_Kondoert_kialt_az_Ovalis_Irodaban_hagyott_rumli__felfordulast_orokolt_Biden_Trumptol_a_Time_cimlapjan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c72d019f-1adc-466e-97b8-de647751b8b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ade503d-f2ca-4dde-a55c-2fcb240502fc","keywords":null,"link":"/elet/20210122_Marie_Kondoert_kialt_az_Ovalis_Irodaban_hagyott_rumli__felfordulast_orokolt_Biden_Trumptol_a_Time_cimlapjan","timestamp":"2021. január. 22. 11:15","title":"Marie Kondóért kiált ez a rumli: felfordulást örökölt Biden Trumptól a Time címlapján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e36b5dca-fda7-4220-9afc-d846ad86f1ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az első hónapban 300 ezer embernek elég Szputnyik V érkezik. ","shortLead":"Az első hónapban 300 ezer embernek elég Szputnyik V érkezik. ","id":"20210122_Szijjarto_1_millio_ember_beoltasahoz_eleg_orosz_vakcinat_vettunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e36b5dca-fda7-4220-9afc-d846ad86f1ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8f6ef64-5f00-465c-9f4d-a79bbc8d1bb0","keywords":null,"link":"/itthon/20210122_Szijjarto_1_millio_ember_beoltasahoz_eleg_orosz_vakcinat_vettunk","timestamp":"2021. január. 22. 12:43","title":"Szijjártó: 1 millió ember beoltásához elég orosz vakcinát vettünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"791fdbe5-728c-4362-8823-a44f9bd85fd2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Harci repülőket, drónokat és egyéb taktikai eszközöket adott el a korábbi elnök. A vevő az Egyesült Arab Emírségek.","shortLead":"Harci repülőket, drónokat és egyéb taktikai eszközöket adott el a korábbi elnök. A vevő az Egyesült Arab Emírségek.","id":"20210122_donald_trump_fegyveruzlet_egyesult_arab_emirsegek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=791fdbe5-728c-4362-8823-a44f9bd85fd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ea59bd3-dc95-4c08-a811-ebc3c5ece9b2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210122_donald_trump_fegyveruzlet_egyesult_arab_emirsegek","timestamp":"2021. január. 22. 21:18","title":"Trump utolsó elnöki napján még megkötött egy 23 milliárd dolláros fegyverüzletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]