Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d69e5b01-6722-41da-aeb8-600230a28684","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Giuseppe Conte miniszterelnök a felsőházban is bizalmat kapott kedd este a kormányzás folytatásához. \r

","shortLead":"Giuseppe Conte miniszterelnök a felsőházban is bizalmat kapott kedd este a kormányzás folytatásához. \r

","id":"20210120_olaszorszag_kormany_szenatus_szavazas_giuseppe_conte","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d69e5b01-6722-41da-aeb8-600230a28684&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f84b2d8-7abc-473e-99d8-4a8a4a1ea1bd","keywords":null,"link":"/vilag/20210120_olaszorszag_kormany_szenatus_szavazas_giuseppe_conte","timestamp":"2021. január. 20. 05:32","title":"Megmenekült az olasz kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40817614-7b1e-4efc-92a5-eb317c116a7d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jelenlegi csúcsmodell, Rolls-Royce Phantom alapjaira épülő \"Csendes Árnyék\" hatalmas akkumulátorral és négy elektromos motorral érkezik.","shortLead":"A jelenlegi csúcsmodell, Rolls-Royce Phantom alapjaira épülő \"Csendes Árnyék\" hatalmas akkumulátorral és négy...","id":"20210120_Nema_arnyek_lesz_az_elso_elektromos_RollsRoyce","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=40817614-7b1e-4efc-92a5-eb317c116a7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc804462-65d7-48c6-8077-57b5dd93d085","keywords":null,"link":"/cegauto/20210120_Nema_arnyek_lesz_az_elso_elektromos_RollsRoyce","timestamp":"2021. január. 20. 12:13","title":"Silent Shadow néven jöhet az első elektromos Rolls-Royce","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cb37839-8482-4a87-8470-c447ae40aa23","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint az Asus egy plusz kijelzőt tett a legújabb ROG Phone hátlapjára, amin keresztül értesítéseket tud megjeleníteni a készülék.","shortLead":"A jelek szerint az Asus egy plusz kijelzőt tett a legújabb ROG Phone hátlapjára, amin keresztül értesítéseket tud...","id":"20210119_asus_rog_phone_4_rog_phone_5_kiszivargott_video_hands_on_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7cb37839-8482-4a87-8470-c447ae40aa23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ffc9dd8-8cd0-4c0e-8691-35aa3509eab4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210119_asus_rog_phone_4_rog_phone_5_kiszivargott_video_hands_on_video","timestamp":"2021. január. 19. 17:03","title":"Már videón is látni az Asus játékosoknak szánt csúcsmobilját, a ROG Phone 4-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a83520f5-45d9-4670-ae43-397a3cc78264","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Angol nyelvű, randizásról és szexről szóló tartalmakat helyeztek el ismeretlenek a Nemzeti Színház angol nyelvű weboldalán.","shortLead":"Angol nyelvű, randizásról és szexről szóló tartalmakat helyeztek el ismeretlenek a Nemzeti Színház angol nyelvű...","id":"20210120_hackertamadas_nemezti_szinhaz_randioldal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a83520f5-45d9-4670-ae43-397a3cc78264&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e688c1a2-8f97-4b71-bc70-3c2790f52b58","keywords":null,"link":"/tudomany/20210120_hackertamadas_nemezti_szinhaz_randioldal","timestamp":"2021. január. 20. 09:25","title":"Hackerek törhették fel a Nemzeti Színház honlapját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72946998-ddf8-4c13-add7-a499705c1f58","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"kkv","description":"Rég nem látott gonddal küzdenek világszerte a járműipari cégek: nincs elég chip, márpedig az nélkülözhetetlen a négy kereken guruló számítógépekhez. Nagyon úgy tűnik: elszámolta magát az autóipar, és felülbecsülte a koronavírus-járvány miatti visszaesést. A háttérben pedig felsejlenek az eddig nem kimondottan vetélytárs cégek, mint az Apple, a Sony vagy a Microsoft. ","shortLead":"Rég nem látott gonddal küzdenek világszerte a járműipari cégek: nincs elég chip, márpedig az nélkülözhetetlen a négy...","id":"20210119_Mi_koze_az_Applenek_ahhoz_hogy_leallt_a_kecskemeti_Mercedesgyar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72946998-ddf8-4c13-add7-a499705c1f58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6e501ec-bced-440b-b468-0a3d67ba8a96","keywords":null,"link":"/kkv/20210119_Mi_koze_az_Applenek_ahhoz_hogy_leallt_a_kecskemeti_Mercedesgyar","timestamp":"2021. január. 19. 15:30","title":"Mi köze az Apple-nek ahhoz, hogy leáll a kecskeméti Mercedes-gyár?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7544c4a1-a245-4de3-a50f-c44be212ecf0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy kis hideg nem rettenti el a rettenthetetlen orosz elnököt.","shortLead":"Egy kis hideg nem rettenti el a rettenthetetlen orosz elnököt.","id":"20210120_Vlagyimir_Putyin_20_fokban_merult_jeghideg_vizbe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7544c4a1-a245-4de3-a50f-c44be212ecf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f68c5ec-d5ff-405f-9dc7-eb15cd328450","keywords":null,"link":"/elet/20210120_Vlagyimir_Putyin_20_fokban_merult_jeghideg_vizbe","timestamp":"2021. január. 20. 11:03","title":"Vlagyimir Putyin –20 fokban merült jéghideg vízbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e62e33d-cb9b-4dd4-93d0-ac5bc22bc61b","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Szerdán, helyi idő szerint délelőtt távozott a Fehér Házból Donald Trump. Az üzletemberből lett politikus ellentmondásos örökséget hagy maga után négyéves elnöki periódusa után, vezetésének legfontosabb momentumaira lapunk címlapjaival emlékezhetünk. ","shortLead":"Szerdán, helyi idő szerint délelőtt távozott a Fehér Házból Donald Trump. Az üzletemberből lett politikus...","id":"20210120_Trump_cimlapok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e62e33d-cb9b-4dd4-93d0-ac5bc22bc61b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41f2ec2b-8ad9-4f6f-a15f-85ac1218f286","keywords":null,"link":"/vilag/20210120_Trump_cimlapok","timestamp":"2021. január. 20. 19:00","title":"Véget ért a Trump-éra, emlékezzünk rá a HVG címlapjaival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"460fffbb-f3e9-43e7-b4ae-1cfd9d78dfb1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az 2019–2020-as tanévben 82 684-ből mindössze 12-en vétettek a szabályok ellen.","shortLead":"Az 2019–2020-as tanévben 82 684-ből mindössze 12-en vétettek a szabályok ellen.","id":"20210120_nyelvvizsga_csalas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=460fffbb-f3e9-43e7-b4ae-1cfd9d78dfb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6d80eda-e90e-4e2b-8fe1-d137b542cb9f","keywords":null,"link":"/itthon/20210120_nyelvvizsga_csalas","timestamp":"2021. január. 20. 08:14","title":"Elhanyagolható a nyelvvizsgacsalások száma Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]