Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ca5c6322-a21d-4d21-8f0e-23909a6a522d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A huszonéves fiatalok egy utcai vita után, a lépcsőházban szúrták halálra a 19 éves áldozatot. ","shortLead":"A huszonéves fiatalok egy utcai vita után, a lépcsőházban szúrták halálra a 19 éves áldozatot. ","id":"20210123_Letartoztattak_a_ferencvarosi_keseles_gyanusitottjait","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca5c6322-a21d-4d21-8f0e-23909a6a522d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24bf2eeb-ffe9-422d-9273-8f62d4bc25b8","keywords":null,"link":"/itthon/20210123_Letartoztattak_a_ferencvarosi_keseles_gyanusitottjait","timestamp":"2021. január. 23. 14:31","title":"Letartóztatták a ferencvárosi késelés gyanúsítottjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89e5233e-31ed-42df-9fc3-408f3924dfde","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A két elnök \"nagyon szoros\" kapcsolatban lesz a következő hetekben.","shortLead":"A két elnök \"nagyon szoros\" kapcsolatban lesz a következő hetekben.","id":"20210125_macron_biden_telefon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=89e5233e-31ed-42df-9fc3-408f3924dfde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a51bb046-50d8-4a88-964d-1a2d37814cfb","keywords":null,"link":"/vilag/20210125_macron_biden_telefon","timestamp":"2021. január. 25. 05:27","title":"Macron az első uniós vezető, akit elnökként felhívott Biden, nagy a véleményegyezés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6faed5fa-0103-409b-8f4e-5f932d7da43e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég hamburgi üzemében egy kisebb járványgóc alakult ki: 21 munkatárs pozitív mintát adott.","shortLead":"A cég hamburgi üzemében egy kisebb járványgóc alakult ki: 21 munkatárs pozitív mintát adott.","id":"20210125_koronavirus_airbus_karanten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6faed5fa-0103-409b-8f4e-5f932d7da43e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45d05b09-aa00-409a-8242-77b5ef1c2dce","keywords":null,"link":"/kkv/20210125_koronavirus_airbus_karanten","timestamp":"2021. január. 25. 08:20","title":"Karanténba került az Airbus 500 dolgozója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d419339-563a-4267-89e1-d55c746a42b6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kellemetlen hibára figyeltek fel a Windows 10-ben: egy adott linket követve megjelenhet a kékhalál, azaz összeomlik a rendszer.","shortLead":"Kellemetlen hibára figyeltek fel a Windows 10-ben: egy adott linket követve megjelenhet a kékhalál, azaz összeomlik...","id":"20210125_windows_10_kekhalal_url","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d419339-563a-4267-89e1-d55c746a42b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35bafaa8-2e72-4cc9-80f6-67b88b0b6684","keywords":null,"link":"/tudomany/20210125_windows_10_kekhalal_url","timestamp":"2021. január. 25. 09:03","title":"Kékhalált okozhat a Windows 10-ben egy linkre kattintás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9160d12e-719c-41a1-a450-27a62b14970d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kuvaiti külképviseletet vezető Rju Hjun Vo a gyermekei jövőjét szeretné biztosítani.","shortLead":"A kuvaiti külképviseletet vezető Rju Hjun Vo a gyermekei jövőjét szeretné biztosítani.","id":"20210125_Eszakkorea_delkorea_szokes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9160d12e-719c-41a1-a450-27a62b14970d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00822637-b23c-47af-bad3-c3f488231ec1","keywords":null,"link":"/vilag/20210125_Eszakkorea_delkorea_szokes","timestamp":"2021. január. 25. 07:41","title":"Észak-koreai diplomata szökött Dél-Koreába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a55164a-3321-4de2-a800-32a2491d528a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az erzsébetvárosi utca egyik oldalán párhuzamos parkolást vezetnek be. ","shortLead":"Az erzsébetvárosi utca egyik oldalán párhuzamos parkolást vezetnek be. ","id":"20210123_Parkolohely_Nefelejcs_utca_troli","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a55164a-3321-4de2-a800-32a2491d528a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b4864e5-57a1-41d8-b5c0-dfcd202c6da1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210123_Parkolohely_Nefelejcs_utca_troli","timestamp":"2021. január. 23. 15:48","title":"Parkolóhelyeket szüntetnek meg a Nefelejcs utcában, ahol évente 466-szor akad el a troli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autóban ülőket mentők szállították kórházba. ","shortLead":"Az autóban ülőket mentők szállították kórházba. ","id":"20210125_Videon_is_lathato_ahogy_egy_Ford_Mustanggal_tetore_borulnak_Nyiregyhazan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8875f7e-8cc7-433b-b33a-3a9a285572ec","keywords":null,"link":"/cegauto/20210125_Videon_is_lathato_ahogy_egy_Ford_Mustanggal_tetore_borulnak_Nyiregyhazan","timestamp":"2021. január. 25. 08:11","title":"Videón is látható, ahogy egy Ford Mustanggal tetőre borulnak Nyíregyházán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53d42202-422c-4009-aa0d-18c813627d20","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A V8-as benzinmotor egy jókora kompresszornak köszönheti hatalmas teljesítményét.","shortLead":"A V8-as benzinmotor egy jókora kompresszornak köszönheti hatalmas teljesítményét.","id":"20210125_870_loerore_huztak_a_ford_mustangot_shelby_hennessey","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=53d42202-422c-4009-aa0d-18c813627d20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e74b2d4-3318-4dbb-87fc-46ba49ec0c0b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210125_870_loerore_huztak_a_ford_mustangot_shelby_hennessey","timestamp":"2021. január. 25. 11:21","title":"870 lóerőre húzták a Ford Mustangot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]