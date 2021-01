Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7d7aee58-6114-44f7-b21c-76477a09f58d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Magabiztos játékkal, 30-26-ra győzött a magyar férfi kézilabda-válogatott az egyiptomi világbajnokság középdöntőjében Lengyelország ellen.","shortLead":"Magabiztos játékkal, 30-26-ra győzött a magyar férfi kézilabda-válogatott az egyiptomi világbajnokság középdöntőjében...","id":"20210123_kezilabda_vb_lengyelorszag_magyarorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d7aee58-6114-44f7-b21c-76477a09f58d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"350b0601-5e49-43d2-a05d-fbe54355add3","keywords":null,"link":"/sport/20210123_kezilabda_vb_lengyelorszag_magyarorszag","timestamp":"2021. január. 23. 18:13","title":"Kézilabda-vb: újabb győzelem után negyeddöntős a magyar válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7b38930-230e-4950-9684-4faa30d3009a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kínai vakcinát is használnak a nyugatiak és az orosz mellett.","shortLead":"Kínai vakcinát is használnak a nyugatiak és az orosz mellett.","id":"20210124_Pakisztan_is_megrendeli_a_Szputnyik_Vot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7b38930-230e-4950-9684-4faa30d3009a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"305fd5ad-29a0-467c-8d80-6ade0ae9b95e","keywords":null,"link":"/vilag/20210124_Pakisztan_is_megrendeli_a_Szputnyik_Vot","timestamp":"2021. január. 24. 15:47","title":"Pakisztán is megrendeli a Szputnyik V-öt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdda8305-6e25-4f5b-8091-556c065617cd","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az áramfogyasztást figyeli, s annak a szokásostól eltérésekor avatkozik közbe egy új eszköz és alkalmazás. Az egyedül élő időseken segíthet a technológia.","shortLead":"Az áramfogyasztást figyeli, s annak a szokásostól eltérésekor avatkozik közbe egy új eszköz és alkalmazás. Az egyedül...","id":"202103_csak_semmi_panikgomb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fdda8305-6e25-4f5b-8091-556c065617cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94b42fb7-5332-4e27-9054-49c2e3928c92","keywords":null,"link":"/360/202103_csak_semmi_panikgomb","timestamp":"2021. január. 24. 08:30","title":"Csak semmi pánikgomb: okos megoldás az idősek rémálmára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"096d9a91-7ffb-4b93-830f-8226a3a3c1ba","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"1979 novemberében iráni diákok egy csoportja megrohamozta az USA teheráni nagykövetségét és túszul ejtett több mint hatvan embert, többségében amerikai állampolgárt. A hivatalban lévő elnök, Jimmy Carter képtelennek bizonyult a válság megoldására, sokan vélik úgy, hogy a politikus tehetetlensége is hozzájárult ahhoz, hogy Ronald Reagan nyerte meg az 1980-as elnökválasztást.","shortLead":"1979 novemberében iráni diákok egy csoportja megrohamozta az USA teheráni nagykövetségét és túszul ejtett több mint...","id":"20210124_Egy_tuszvalsag_amely_megvaltoztathatta_egy_amerikai_elnokvalasztas_eredmenyet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=096d9a91-7ffb-4b93-830f-8226a3a3c1ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f8a0926-3589-4bed-8954-cd86f7862f67","keywords":null,"link":"/vilag/20210124_Egy_tuszvalsag_amely_megvaltoztathatta_egy_amerikai_elnokvalasztas_eredmenyet","timestamp":"2021. január. 24. 13:00","title":"Egy túszválság, amely megváltoztathatta egy amerikai elnökválasztás eredményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8ad639e-0d67-4428-a857-fa177f0e18ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyanús, hogy nem az egyetem színvonalának emeléséről szól a folyamat – állapítják meg az állásfoglalás aláírói.","shortLead":"Gyanús, hogy nem az egyetem színvonalának emeléséről szól a folyamat – állapítják meg az állásfoglalás aláírói.","id":"20210125_debreceni_egyetem_modellvaltas_tiltakozo_professzorok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b8ad639e-0d67-4428-a857-fa177f0e18ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f6b973d-7454-4f5b-ba4b-0457ad33db2e","keywords":null,"link":"/itthon/20210125_debreceni_egyetem_modellvaltas_tiltakozo_professzorok","timestamp":"2021. január. 25. 07:34","title":"Szó sem volt a modellváltásról szóló széles körű egyeztetésről a Debreceni Egyetem professzorai szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93faed8c-a331-4d30-accb-5a3b6caa9719","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Brassótól nem messze történt kalandról videó is készült.\r

\r

","shortLead":"A Brassótól nem messze történt kalandról videó is készült.\r

\r

","id":"20210125_A_felvonorol_kiabaltak_le_a_sielonek_hogy_uldozi_egy_medve","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=93faed8c-a331-4d30-accb-5a3b6caa9719&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6b1f9b6-38df-4c15-8b8e-b4a9afd6c976","keywords":null,"link":"/elet/20210125_A_felvonorol_kiabaltak_le_a_sielonek_hogy_uldozi_egy_medve","timestamp":"2021. január. 25. 09:13","title":"A felvonóról kiabáltak le a síelőnek, hogy üldözi egy medve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41a9fb95-a395-4f62-92cc-0965584117f9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Frankó Endre, a 101. Puma Honi Légvédelmi Vadászrepülő Osztály utolsó pilótája 97 éves korában hunyt el. ","shortLead":"Frankó Endre, a 101. Puma Honi Légvédelmi Vadászrepülő Osztály utolsó pilótája 97 éves korában hunyt el. ","id":"20210123_Budapest_utolso_Puma_Gripen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41a9fb95-a395-4f62-92cc-0965584117f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1818a544-ce05-4de6-b0b8-9923f4a6cbba","keywords":null,"link":"/tudomany/20210123_Budapest_utolso_Puma_Gripen","timestamp":"2021. január. 23. 16:03","title":"Így repültek Budapest felett az utolsó Pumára emlékező Gripenek – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f660e7a7-fcdc-491a-b30d-88092b246427","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Róbert Károly körúton filmezték le a sokszoros szabálysértőt.","shortLead":"A Róbert Károly körúton filmezték le a sokszoros szabálysértőt.","id":"20210123_A_rendorseg_megtalalta_az_autost_aki_a_jardan_szaguldozott_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f660e7a7-fcdc-491a-b30d-88092b246427&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bb08779-015c-41c5-a7ac-65a326685a62","keywords":null,"link":"/cegauto/20210123_A_rendorseg_megtalalta_az_autost_aki_a_jardan_szaguldozott_Budapesten","timestamp":"2021. január. 23. 12:49","title":"A rendőrség megtalálta az autóst, aki a járdán száguldozott Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]