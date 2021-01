Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"220 millió forintot ér a telitalálat a jövő héten.","shortLead":"220 millió forintot ér a telitalálat a jövő héten.","id":"20210124_Ismet_nem_volt_6_talalatos_szelveny_a_lotton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ed46119-ced5-44df-a441-43c0f17dec40","keywords":null,"link":"/itthon/20210124_Ismet_nem_volt_6_talalatos_szelveny_a_lotton","timestamp":"2021. január. 24. 17:06","title":"Ismét nem volt 6 találatos szelvény a lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6fe24a8-1e13-40e7-9ea2-2cffb71f6e48","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem kell többet fizetni a konzolokon az online játékért. ","shortLead":"Nem kell többet fizetni a konzolokon az online játékért. ","id":"20210124_Meghatralt_megsem_emeli_az_Xboxelofizetes_arat_a_Microsoft","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d6fe24a8-1e13-40e7-9ea2-2cffb71f6e48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2647862-43f1-4ebd-a497-788ab78a79ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20210124_Meghatralt_megsem_emeli_az_Xboxelofizetes_arat_a_Microsoft","timestamp":"2021. január. 24. 10:10","title":"Meghátrált, mégsem emeli az Xbox-előfizetés árát a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85868f41-4dd5-4fa5-b493-09c004d990f9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Meráv Michaelit a szavazatok elsöprő többségével választották meg.","shortLead":"Meráv Michaelit a szavazatok elsöprő többségével választották meg.","id":"20210124_Kasztner_Rezso_unokaja_lett_az_izraeli_Munkapart_elnoknoje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85868f41-4dd5-4fa5-b493-09c004d990f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dee8a836-a87e-4bef-adf3-ff2dbc10450c","keywords":null,"link":"/vilag/20210124_Kasztner_Rezso_unokaja_lett_az_izraeli_Munkapart_elnoknoje","timestamp":"2021. január. 24. 21:18","title":"Kasztner Rezső unokája lett az izraeli Munkapárt elnöknője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"320a216b-8f48-428f-a835-650e447188d6","c_author":"HVG","category":"360","description":"Németh Sándor és az ATV-t vezető Németh S. Szilárd fele-fele arányban tulajdonosai az X and A Marketing Kft.-nek.","shortLead":"Németh Sándor és az ATV-t vezető Németh S. Szilárd fele-fele arányban tulajdonosai az X and A Marketing Kft.-nek.","id":"202103_x_and_amarketing_a_hit_gyulekezete","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=320a216b-8f48-428f-a835-650e447188d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76102bc8-2622-4fea-856e-66f1a7ba7c33","keywords":null,"link":"/360/202103_x_and_amarketing_a_hit_gyulekezete","timestamp":"2021. január. 25. 14:00","title":"A Hit Gyülekezete alapítója fiát is bevette a reklámbizniszbe ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7752f7a9-0030-48e7-98f7-9bbe91392dd5","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A londoni futballcsapat nagyon rossz passzban van, vezetőségük edzőváltással próbálja orvosolni a bajokat. ","shortLead":"A londoni futballcsapat nagyon rossz passzban van, vezetőségük edzőváltással próbálja orvosolni a bajokat. ","id":"20210125_Frank_Lampard_kirugas_Chelsea","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7752f7a9-0030-48e7-98f7-9bbe91392dd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19327223-3a92-4065-ac01-4e3cf2a85007","keywords":null,"link":"/sport/20210125_Frank_Lampard_kirugas_Chelsea","timestamp":"2021. január. 25. 13:20","title":"Kirúgta Frank Lampardot a Chelsea ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abb2d5ed-6f06-4f90-9f0f-5106a76add89","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Az ingatlanvásárlásra fordított jelzáloghitel bölcs döntés lehet, ám ha hitelkártya-adósságokba verjük magunkat, hogy luxuscikkeket vásároljunk, azt környezetünk kártékony tékozlásnak tekinti. Mi erről a közgazdászok véleménye?","shortLead":"Az ingatlanvásárlásra fordított jelzáloghitel bölcs döntés lehet, ám ha hitelkártya-adósságokba verjük magunkat...","id":"20210124_Mekkora_adossagterhet_vehetek_a_vallamra_maganszemelykent","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=abb2d5ed-6f06-4f90-9f0f-5106a76add89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12e6426a-0b8f-46f0-a801-f3a84f9935b0","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210124_Mekkora_adossagterhet_vehetek_a_vallamra_maganszemelykent","timestamp":"2021. január. 24. 19:17","title":"Mekkora adósságterhet vehetek a vállamra magánszemélyként?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"788942e7-c943-4cbf-9bfa-b51b9af9b21d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Sándor L. István Szabadságszigetek című munkája Fodor Tamás és a Stúdió „K” történetét idézi fel 1978-ig.","shortLead":"Sándor L. István Szabadságszigetek című munkája Fodor Tamás és a Stúdió „K” történetét idézi fel 1978-ig.","id":"202103_konyv__kozosseg_sandor_l_istvan_szabadsagszigetek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=788942e7-c943-4cbf-9bfa-b51b9af9b21d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93a4f982-b6e7-4f75-b885-bc7cce4702dd","keywords":null,"link":"/360/202103_konyv__kozosseg_sandor_l_istvan_szabadsagszigetek","timestamp":"2021. január. 24. 16:15","title":"Utazás az 1960-as, 1970-es évek hazai „másszínházi” világában ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e5df54e-2182-40c6-8c40-cd2abad034af","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Nemzeti Bank elnöke szerint az első fronton döntő csatát nyert a magyar miniszterelnök.","shortLead":"A Magyar Nemzeti Bank elnöke szerint az első fronton döntő csatát nyert a magyar miniszterelnök.","id":"20210125_matolcsy_gyorgy_mnb_koronavirus_2020_valsag_orban_viktor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e5df54e-2182-40c6-8c40-cd2abad034af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"759d8bc0-c240-425c-bf2e-90a85c6610fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210125_matolcsy_gyorgy_mnb_koronavirus_2020_valsag_orban_viktor","timestamp":"2021. január. 25. 14:07","title":"Matolcsy: Magyarország három háborút vívott 2020-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]