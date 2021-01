Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bcdfa47d-e08e-4846-b151-2d8f7664e210","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az évértékelő beszédében jelentette be a pártelnök, hogy vállalja a megmérettetést.","shortLead":"Az évértékelő beszédében jelentette be a pártelnök, hogy vállalja a megmérettetést.","id":"20210125_jakab_peter_miniszterelnok_jelolt_elovalasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bcdfa47d-e08e-4846-b151-2d8f7664e210&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ccda260-b99b-4051-8842-5858f659dc30","keywords":null,"link":"/itthon/20210125_jakab_peter_miniszterelnok_jelolt_elovalasztas","timestamp":"2021. január. 25. 19:36","title":"Jakab Péter indul a miniszterelnök-jelölti előválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6270997-cf12-4955-97c3-ba34d12ede02","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Főleg ügyintézéshez kapcsolódó oldalakat támadtak meg, jellemzően külföldi IP-címekről.","shortLead":"Főleg ügyintézéshez kapcsolódó oldalakat támadtak meg, jellemzően külföldi IP-címekről.","id":"20210126_Kibetamadas_magyar_kormanyzati_portal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6270997-cf12-4955-97c3-ba34d12ede02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c42cba75-be65-4b81-bc72-67d2fdb1e7c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210126_Kibetamadas_magyar_kormanyzati_portal","timestamp":"2021. január. 26. 18:19","title":"Összehangolt kibertámadás ért több magyar kormányzati portált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae397c02-e23d-4f14-98af-3286f07f2bc6","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az Európai Néppárt (EPP) Hidvéghi Balázst, a Fidesz európai parlamenti képviselőjét delegálta a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (Europol) ellenőrzésért felelős közös parlamenti ellenőrző csoportba.","shortLead":"Az Európai Néppárt (EPP) Hidvéghi Balázst, a Fidesz európai parlamenti képviselőjét delegálta a Bűnüldözési...","id":"20210127_Fideszes_politikus_ellenorzi_az_unios_rendorseget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae397c02-e23d-4f14-98af-3286f07f2bc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7143353d-db8f-4c48-af69-ed8c103115dc","keywords":null,"link":"/eurologus/20210127_Fideszes_politikus_ellenorzi_az_unios_rendorseget","timestamp":"2021. január. 27. 10:50","title":"Fideszes politikus ellenőrzi az uniós rendőrséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f77bae7-fa5b-49e8-9abb-0fc8e4a34bf6","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210127_Marabu_Feknyuz_Ki_morgolodik_az_orosz_vakcina_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f77bae7-fa5b-49e8-9abb-0fc8e4a34bf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0086b2c7-54b3-4c0b-bf93-a3fe7b1a6759","keywords":null,"link":"/itthon/20210127_Marabu_Feknyuz_Ki_morgolodik_az_orosz_vakcina_miatt","timestamp":"2021. január. 27. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Ki morgolódik az orosz vakcina miatt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a833a01b-98f7-45c3-8608-6f85e6ac39e8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A levelet a külügyminiszter szerdai hivatalos kijevi látogatása előtt küldték szét, \"Ukrajnai hazafiak\" aláírással.","shortLead":"A levelet a külügyminiszter szerdai hivatalos kijevi látogatása előtt küldték szét, \"Ukrajnai hazafiak\" aláírással.","id":"20210127_ukrajna_szijjarto_peter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a833a01b-98f7-45c3-8608-6f85e6ac39e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4b9c90f-3876-41e5-9a4f-a52da5e34fec","keywords":null,"link":"/itthon/20210127_ukrajna_szijjarto_peter","timestamp":"2021. január. 27. 05:46","title":"Fenyegető levelet kapott több ukrajnai magyar képviselet, hogy ha Szijjártó odautazik, akkor \"cselekedni fognak\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a00e470-b190-4962-a1e2-ccb30d67943d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Joe Biden a járvány elleni harcról, Afganisztánról és Iránról, a kereskedelempolitikáról és a klímavédelemről egyeztetett a német kancellárral.","shortLead":"Joe Biden a járvány elleni harcról, Afganisztánról és Iránról, a kereskedelempolitikáról és a klímavédelemről...","id":"20210126_joe_biden_angela_merkel_targyalas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a00e470-b190-4962-a1e2-ccb30d67943d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14b38fe1-c64f-4f8a-aed5-0a963acb8577","keywords":null,"link":"/vilag/20210126_joe_biden_angela_merkel_targyalas","timestamp":"2021. január. 26. 06:14","title":"Macron után Merkellel tárgyalt az új amerikai elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8c72a4a-8bc2-4995-9ed3-7094b53f082b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyre több gyerekvállalást tervező nő kérdi azt, hogy várjon-e az oltásig, a Szülész-Nőgyászati Prevenciós Társaság elnöke pedig azt javasolja, hogy aki teheti, az várjon egy kicsit.","shortLead":"Egyre több gyerekvállalást tervező nő kérdi azt, hogy várjon-e az oltásig, a Szülész-Nőgyászati Prevenciós Társaság...","id":"20210126_koronavirus_terhesseg_orvos_rtl","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8c72a4a-8bc2-4995-9ed3-7094b53f082b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24dc23cf-22e4-47d9-ab59-753dad4ae529","keywords":null,"link":"/elet/20210126_koronavirus_terhesseg_orvos_rtl","timestamp":"2021. január. 26. 19:32","title":"Érdemes lehet kivárni a teherbe eséssel a koronavírus-oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c0c7e47-8c51-46db-a022-81c60725ee2e","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"itthon","description":"Felpörögtek az események Szegeden, ahol a szenátus várhatóan pénteken dönt a fenntartóváltásról. Ha a vezetés támogatja, alapítványi fenntartásba kerülhet az egyetem. Forrásaink szerint egyre több az ellenérzés, a véghajrában pedig a szegedi polgármester is bátorságra buzdítja az egyetemi polgárokat.","shortLead":"Felpörögtek az események Szegeden, ahol a szenátus várhatóan pénteken dönt a fenntartóváltásról. Ha a vezetés...","id":"20210127_szeged_egyetem_modellvaltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c0c7e47-8c51-46db-a022-81c60725ee2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68caee02-12d8-4cc7-936d-9046b91f7dff","keywords":null,"link":"/itthon/20210127_szeged_egyetem_modellvaltas","timestamp":"2021. január. 27. 16:00","title":"A szegedi rektor már tudja, kit ültetnek föléjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]