Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c79ea755-2b3f-4837-83c2-426a4e6b2034","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyre inkább távolodnak a 2012-ben megfogalmazott felsőoktatási stratégiai céljaitól a magyar intézmények.","shortLead":"Egyre inkább távolodnak a 2012-ben megfogalmazott felsőoktatási stratégiai céljaitól a magyar intézmények.","id":"20210127_felsooktatas_rangsor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c79ea755-2b3f-4837-83c2-426a4e6b2034&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73d1458e-76aa-47f9-b78a-3335edd03fae","keywords":null,"link":"/itthon/20210127_felsooktatas_rangsor","timestamp":"2021. január. 27. 10:22","title":"Hiába a modellváltás, a legjobb 200 közelébe sem kerülnek a magyar egyetemek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5149d1d4-3f1f-4599-b798-5c1739db5a9a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Idén egyre többször fogunk találkozni kijelző alatti ujjlenyomat-szkennerekkel, sőt akár az összehajtható telefonokba is beköltözhet ez a megoldás.","shortLead":"Idén egyre többször fogunk találkozni kijelző alatti ujjlenyomat-szkennerekkel, sőt akár az összehajtható telefonokba...","id":"20210128_samsung_galaxy_z_fold3_kijelzo_alatti_ujjlenyomatolvaso","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5149d1d4-3f1f-4599-b798-5c1739db5a9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b37b0c35-b41b-4ca0-9bbb-320df21acb9d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210128_samsung_galaxy_z_fold3_kijelzo_alatti_ujjlenyomatolvaso","timestamp":"2021. január. 28. 11:03","title":"Az összehajtható képernyőbe is betenné az ujjlenyomat-olvasót a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"673592a0-954d-4dde-9fb1-c610834954a6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Elhúzódó munkaerőpiaci válsággal számol a magyar dolgozók nagy többsége.","shortLead":"Elhúzódó munkaerőpiaci válsággal számol a magyar dolgozók nagy többsége.","id":"20210126_munka_allas_ingazas_felmeres","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=673592a0-954d-4dde-9fb1-c610834954a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c44cfdb-4a00-48c8-935e-5bf5836d0d88","keywords":null,"link":"/kkv/20210126_munka_allas_ingazas_felmeres","timestamp":"2021. január. 26. 20:39","title":"Nehezebb munkát, hosszú ingázást is vállalna a magyarok többsége, hogy megtarthassa az állását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85318bfc-ff2e-4555-96dd-3d665b282022","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Martin Ødegaard nyárig az angol első osztályban léphet pályára.","shortLead":"Martin Ødegaard nyárig az angol első osztályban léphet pályára.","id":"20210127_Real_Madrid_Arsenal_Odegaard_transzfer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85318bfc-ff2e-4555-96dd-3d665b282022&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc50bd69-0684-4d06-8f3c-dd6d19f8a070","keywords":null,"link":"/sport/20210127_Real_Madrid_Arsenal_Odegaard_transzfer","timestamp":"2021. január. 27. 13:25","title":"A Real Madrid mellőzte, az Arsenal megszerezte a norvég „csodagyereket”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c29e5faf-68c8-4b33-b90e-0a5c19abc0b9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ahogy a felmenőből, úgy az újkori Breadvanből is egyetlen példány készült.","shortLead":"Ahogy a felmenőből, úgy az újkori Breadvanből is egyetlen példány készült.","id":"20210127_ikonikus_ferrarinak_allit_emleket_ez_az_uj_kenyeres_auto_sportkocsi_breadvan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c29e5faf-68c8-4b33-b90e-0a5c19abc0b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61c864b3-72af-4fc5-a09e-f00b3186944d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210127_ikonikus_ferrarinak_allit_emleket_ez_az_uj_kenyeres_auto_sportkocsi_breadvan","timestamp":"2021. január. 27. 11:21","title":"Ikonikus Ferrarinak állít emléket ez az új kenyeres autó sportkocsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbc161c7-c345-4d94-b4cc-e28f8c91ef51","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A csőd szélén táncol a katalán klub, távol vannak attól, hogy bármit is megnyerjenek a szezon végén. Argentin támadójukat most a PSG-vel hozták szóba.","shortLead":"A csőd szélén táncol a katalán klub, távol vannak attól, hogy bármit is megnyerjenek a szezon végén. Argentin...","id":"20210127_Messi_PSG","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cbc161c7-c345-4d94-b4cc-e28f8c91ef51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97ce7d34-668e-4d19-8ee1-7c835f7178b4","keywords":null,"link":"/sport/20210127_Messi_PSG","timestamp":"2021. január. 27. 14:32","title":"Messi a családjával beiratkozott francia nyelvtanfolyamra, és aligha passzióból teszi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f232e9c3-7c15-4505-b726-074269d7e388","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Március 1-től egy munkatárs alapbére sem lesz bruttó 260 ezer forintnál kevesebb az áruházláncnál.","shortLead":"Március 1-től egy munkatárs alapbére sem lesz bruttó 260 ezer forintnál kevesebb az áruházláncnál.","id":"20210127_Beremeles_Auchan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f232e9c3-7c15-4505-b726-074269d7e388&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c68c96d-329c-43e8-adbc-27b214b8bfc3","keywords":null,"link":"/kkv/20210127_Beremeles_Auchan","timestamp":"2021. január. 27. 16:07","title":"A béremelés után bruttó 400 ezret kereshet egy pék az Auchannál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56bc49ac-1fc2-4a9c-8b57-5cf12582e732","c_author":"Nagy Gábor","category":"itthon","description":"Ez a HVG hetilap ajánlója.","shortLead":"Ez a HVG hetilap ajánlója.","id":"202104_kasszas_jani","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56bc49ac-1fc2-4a9c-8b57-5cf12582e732&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"007d2fa5-0067-48a9-84b5-3567c2bdd1b3","keywords":null,"link":"/itthon/202104_kasszas_jani","timestamp":"2021. január. 28. 14:05","title":"Nagy Gábor: Kasszás Jani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]