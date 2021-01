Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"25c46660-8082-4334-85cf-02684a3f09a6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Mesterséges megtermékenyítéssel sikerült az állatkertben szaporítani a súlyosan veszélyeztetett krokodilfaj egyedeit. ","shortLead":"Mesterséges megtermékenyítéssel sikerült az állatkertben szaporítani a súlyosan veszélyeztetett krokodilfaj egyedeit. ","id":"20210128_Ritka_bebikrokodilok_szulettek_egy_perui_allatkertben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25c46660-8082-4334-85cf-02684a3f09a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd4ce306-25b3-4827-b955-de076571639e","keywords":null,"link":"/zhvg/20210128_Ritka_bebikrokodilok_szulettek_egy_perui_allatkertben","timestamp":"2021. január. 28. 18:29","title":"Ritka bébikrokodilokkal gyarapodott egy perui állatkert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf3f17a6-d9a4-4aa7-b6e5-6546e65aa787","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A Deutsch Tamás-féle Sportegyesületek Országos Szövetsége fogja kiosztani a támogatásokat.","shortLead":"A Deutsch Tamás-féle Sportegyesületek Országos Szövetsége fogja kiosztani a támogatásokat.","id":"20210128_sport_tamogatas_egyesulet_deutsch_tamas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf3f17a6-d9a4-4aa7-b6e5-6546e65aa787&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3adfa497-7880-4cf7-acf6-7738eefc1be0","keywords":null,"link":"/itthon/20210128_sport_tamogatas_egyesulet_deutsch_tamas","timestamp":"2021. január. 28. 14:07","title":"2,1 milliárd forintot oszt ki a kormány 45 vidéki sportegyesületnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47251f15-8376-4c50-93e3-375395c485fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jelenlegi országgyűlési képviselők, volt polgármesterek, ismert roma politikusok is szerepelnek azok között, akiket a Márki-Zay Péter vezette Mindenki Magyarországért Mozgalom támogatni fog a majdani ellenzéki előválasztáson.","shortLead":"Jelenlegi országgyűlési képviselők, volt polgármesterek, ismert roma politikusok is szerepelnek azok között, akiket...","id":"20210128_markizay_ellenzeki_elovalasztas_jeloltek_mindeki_magyarorszagert_mozgalom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=47251f15-8376-4c50-93e3-375395c485fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a632194-5694-41eb-bee2-b55bc8fb4c08","keywords":null,"link":"/itthon/20210128_markizay_ellenzeki_elovalasztas_jeloltek_mindeki_magyarorszagert_mozgalom","timestamp":"2021. január. 28. 14:55","title":"Mellár Tamástól Szél Bernadettig – itt van Márki-Zayék első 17 jelöltje 2022-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98417a37-3bb1-48e4-a6d7-19f9a3de3f7b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A támogatást nem csak a városban dolgozók igényelhetik.","shortLead":"A támogatást nem csak a városban dolgozók igényelhetik.","id":"20210129_szekesfehervar_cser_palkovics_andras_vendeglatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98417a37-3bb1-48e4-a6d7-19f9a3de3f7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94fee208-678e-4b6e-9471-3bea79c467a0","keywords":null,"link":"/kkv/20210129_szekesfehervar_cser_palkovics_andras_vendeglatas","timestamp":"2021. január. 29. 07:30","title":"Székesfehérváron 100 ezer forintot kapnak azok a vendéglátósok, akik elveszítették az állásukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d6fbaea-b2a4-4e1e-baa2-3684a359ff67","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alig több, mint egy hónap múlva kellene aláírniuk az új szerződéseiket a dolgozóknak, csak éppen még mindig nem tudják, mi lesz benne.","shortLead":"Alig több, mint egy hónap múlva kellene aláírniuk az új szerződéseiket a dolgozóknak, csak éppen még mindig nem tudják...","id":"20210128_orvoskamara_mok_jogviszony","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d6fbaea-b2a4-4e1e-baa2-3684a359ff67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eac9e3b-3179-4df0-bc87-a95bbcd2da30","keywords":null,"link":"/itthon/20210128_orvoskamara_mok_jogviszony","timestamp":"2021. január. 28. 13:18","title":"Orvoskamara: Még mindig nem tudják az egészségügyi dolgozók, mit kellene aláírniuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ab0cffe-7b53-42b5-be17-cdba6be93d00","c_author":"Füstmentes","category":"brandchannel","description":"Tudja, hogy hány szál cigarettát szívnak el naponta a Földön? És azon gondolkodott már, hogy a magyar felnőtt lakosság mekkora része dohányzik? Valóban a nikotin a legnagyobb ellenség? Mit tehetünk az ártalomcsökkentés érdekében? Töltse ki kvízünket, ahol minden kérdésre választ kap!","shortLead":"Tudja, hogy hány szál cigarettát szívnak el naponta a Földön? És azon gondolkodott már, hogy a magyar felnőtt lakosság...","id":"fustmentes_20201210_Fustmentes_kviz_a_dohanyzasrol_es_az_artalomcsokkentesrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ab0cffe-7b53-42b5-be17-cdba6be93d00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d3eb59f-4b9d-49e6-9d82-552260f91f3a","keywords":null,"link":"/brandchannel/fustmentes_20201210_Fustmentes_kviz_a_dohanyzasrol_es_az_artalomcsokkentesrol","timestamp":"2021. január. 28. 14:30","title":"Mennyit tud az ártalomcsökkentésről? Töltse ki füstmentes kvízünket!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Füstmentes","c_partnerlogo":"5606d0d7-dfa6-418b-8c21-9f81d280bf53","c_partnertag":"füstmentes"},{"available":true,"c_guid":"812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A törvényhozóknak nem a hatékonysággal vagy a minőséggel, hanem a származási hellyel van problémájuk.","shortLead":"A törvényhozóknak nem a hatékonysággal vagy a minőséggel, hanem a származási hellyel van problémájuk.","id":"20210129_Ukrajna_orosz_vakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5ad31d7-aaa7-4b14-98b5-99525f7b75fe","keywords":null,"link":"/vilag/20210129_Ukrajna_orosz_vakcina","timestamp":"2021. január. 29. 18:28","title":"Ukrajna letiltotta az orosz vakcinát, mert agresszor államból érkezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e8e7250-9fbf-413c-99cc-31cde8c0e663","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ahhoz, hogy az orvosok jó lelkiismerettel adják be az oltást, továbbra is szükség van a megfelelő bevizsgálásra az engedély kiadása előtt – írja a MOK. ","shortLead":"Ahhoz, hogy az orvosok jó lelkiismerettel adják be az oltást, továbbra is szükség van a megfelelő bevizsgálásra...","id":"20210129_mok_vakcina_engedely_sinopharm","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e8e7250-9fbf-413c-99cc-31cde8c0e663&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"227443cb-1392-4e9e-b777-8ec9bd8f0c72","keywords":null,"link":"/itthon/20210129_mok_vakcina_engedely_sinopharm","timestamp":"2021. január. 29. 16:17","title":"Nem ért egyet az Orvosi Kamara a lazább oltásengedélyezéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]