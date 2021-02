Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6cc5f8af-4a29-40e7-bd02-c2dcc2a67718","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb tortúratesztet hajtottak végre a Samsung új csúcsmobiljával, a Galaxy S21 Ultrával, ám ezúttal nem volt egyedül a készülék: mellette volt egy iPhone 12 Pro Max is, hogy kiderüljön, melyik bírja jobban, ha különböző magasságokból leejtik a földre.","shortLead":"Újabb tortúratesztet hajtottak végre a Samsung új csúcsmobiljával, a Galaxy S21 Ultrával, ám ezúttal nem volt egyedül...","id":"20210201_samsung_galaxy_s21_ultra_iphone_12_pro_max_ejtesteszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6cc5f8af-4a29-40e7-bd02-c2dcc2a67718&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afea0c79-b760-4189-834a-7ffce8b41284","keywords":null,"link":"/tudomany/20210201_samsung_galaxy_s21_ultra_iphone_12_pro_max_ejtesteszt","timestamp":"2021. február. 01. 20:03","title":"Videó: ejtésteszten a Samsung Galaxy S21 Ultra és az iPhone 12 Pro Max","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56c1fcef-cf68-4908-8ad8-e909e187ec65","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A jelölőnek is van köze a volt amerikai elnökhöz.","shortLead":"A jelölőnek is van köze a volt amerikai elnökhöz.","id":"20210201_Beke_Nobeldijra_jeloltek_Donald_Trump_vejet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56c1fcef-cf68-4908-8ad8-e909e187ec65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59b6c154-cde7-4e81-8faf-94fb320c4703","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210201_Beke_Nobeldijra_jeloltek_Donald_Trump_vejet","timestamp":"2021. február. 01. 11:23","title":"Nobel-békedíjra jelölték Donald Trump vejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d31a5286-7a81-4835-a04b-776f23e91c2b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egy jó mém többet mond ezer szónál – tudják ezt a Duma Aktuálnál is. Kovács András Péter összeszedte, mivel kellene próbálkoznia az állami szerveknek az interneten, hogy kicsit lazábbnak tűnjenek. ","shortLead":"Egy jó mém többet mond ezer szónál – tudják ezt a Duma Aktuálnál is. Kovács András Péter összeszedte, mivel kellene...","id":"20210201_Duma_Aktual_Allami_memek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d31a5286-7a81-4835-a04b-776f23e91c2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcffc4e3-a3fb-4a5e-b9a6-9d68d76370c6","keywords":null,"link":"/360/20210201_Duma_Aktual_Allami_memek","timestamp":"2021. február. 01. 19:00","title":"Duma Aktuál: Ilyen lenne, ha KAP posztolhatna az állam nevében ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13a970c1-c361-43b8-b619-62a058c8b0de","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új rekordot állított fel a Lufthansa az Airbus A350-900 típusú repülőgépével, miután 13 600 kilométer megtétele után szerencsésen landolt a cég járata.","shortLead":"Új rekordot állított fel a Lufthansa az Airbus A350-900 típusú repülőgépével, miután 13 600 kilométer megtétele után...","id":"20210201_lufthansa_airbus_a350_900_repulogep_rekord_repulesi_ido","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13a970c1-c361-43b8-b619-62a058c8b0de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8742b60-b0b7-4629-aeb9-51c926cfdcd0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210201_lufthansa_airbus_a350_900_repulogep_rekord_repulesi_ido","timestamp":"2021. február. 01. 18:03","title":"Tizenöt és fél órát repült egyhuzamban egy kutatókat szállító repülőgép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b723e2aa-e053-4362-82f1-20df005f31b0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A köztársasági elnök takarékoskodott, közben szépen törlesztette 2019-ben felvett 45 milliós hitelét is. Devizaszámláján euró mellett dollárt is tart.



","shortLead":"A köztársasági elnök takarékoskodott, közben szépen törlesztette 2019-ben felvett 45 milliós hitelét is...","id":"20210131_ader_janos_vagyonnyilatkozat_2021","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b723e2aa-e053-4362-82f1-20df005f31b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e95f1fdf-0963-47d2-bd83-c9d58950abf6","keywords":null,"link":"/itthon/20210131_ader_janos_vagyonnyilatkozat_2021","timestamp":"2021. január. 31. 21:08","title":"Áder János csaknem 30 millióra növelte forintmegtakarításait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5abc2793-2d27-4118-b64d-d9733152e15f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyanú szerint a 39 éves férfi társaival egy fiatal lányt futtatott, szállásért és ételért cserébe.\r

\r

","shortLead":"A gyanú szerint a 39 éves férfi társaival egy fiatal lányt futtatott, szállásért és ételért cserébe.\r

\r

","id":"20210201_Emberkereskedelem_Szekszard","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5abc2793-2d27-4118-b64d-d9733152e15f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34a1ed37-81d1-400b-aa22-f0aaadd3be28","keywords":null,"link":"/itthon/20210201_Emberkereskedelem_Szekszard","timestamp":"2021. február. 01. 05:43","title":"Emberkereskedelem miatt letartóztattak egy szekszárdi férfit, egy 16 éves lány is a gyanúsítottak között van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e14009f-e3d9-4bf7-a6e2-0fdf6e52a2f8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nő vizsga közben lett rosszul, gyorsan a segítségére siettek. ","shortLead":"A nő vizsga közben lett rosszul, gyorsan a segítségére siettek. ","id":"20210201_mento_eletmentes_budai_fosuli","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e14009f-e3d9-4bf7-a6e2-0fdf6e52a2f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"566347ca-3d8c-4ed4-a026-8dc87fd5b319","keywords":null,"link":"/elet/20210201_mento_eletmentes_budai_fosuli","timestamp":"2021. február. 01. 16:07","title":"Diáktársai mentették meg egy főiskolás életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d917fed-cef0-4622-a73c-f146554f2710","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ecsenyi Áront és testvérét „gyűlés tartása” és „gyűlés szervezése” miatt büntették meg.","shortLead":"Ecsenyi Áront és testvérét „gyűlés tartása” és „gyűlés szervezése” miatt büntették meg.","id":"20210201_500_ezres_buntetes_tuntetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d917fed-cef0-4622-a73c-f146554f2710&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7906efe4-4495-4094-8e78-30021af27807","keywords":null,"link":"/itthon/20210201_500_ezres_buntetes_tuntetes","timestamp":"2021. február. 01. 11:58","title":"Fejenként 500 ezer forintra büntették a vasárnapi tüntetés szervezőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]