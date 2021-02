Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4af7a53e-4b8d-4fd0-a483-8aa7887a6e08","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Google Maps képes egy útvonal tervezésénél kijelölni az ideálisan útba eső töltőpontokat, és kalkulál a töltési idővel is. De nem használhatja bárki.","shortLead":"A Google Maps képes egy útvonal tervezésénél kijelölni az ideálisan útba eső töltőpontokat, és kalkulál a töltési...","id":"20210201_A_villanyautosokra_is_gondol_mar_a_Google_Maps","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4af7a53e-4b8d-4fd0-a483-8aa7887a6e08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dd11e1b-7a50-419a-86ae-6f96940d1053","keywords":null,"link":"/cegauto/20210201_A_villanyautosokra_is_gondol_mar_a_Google_Maps","timestamp":"2021. február. 01. 14:26","title":"A villanyautósokra is gondol már a Google Maps","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69934b14-3558-44d1-ab55-bedb897f3e6d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A márka új kompakt sportszedánja kevesebb mint 4 másodperc alatt tudja le a 0–100-as gyorsulást. ","shortLead":"A márka új kompakt sportszedánja kevesebb mint 4 másodperc alatt tudja le a 0–100-as gyorsulást. ","id":"20210202_a_cadillac_a_bmw_m3ra_is_utos_valaszt_adott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=69934b14-3558-44d1-ab55-bedb897f3e6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0300db6d-3d93-417a-b3f2-64d6fa5d68f3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210202_a_cadillac_a_bmw_m3ra_is_utos_valaszt_adott","timestamp":"2021. február. 02. 12:07","title":"A Cadillac a BMW M3-ra is ütős választ adott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cf280d2-9eee-49f9-9f06-4268f930ad24","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A következő HVG Extra Pszichológia Szalonban a Kapcsolódó Nevelés módszeréről is beszélgetünk.","shortLead":"A következő HVG Extra Pszichológia Szalonban a Kapcsolódó Nevelés módszeréről is beszélgetünk.","id":"20210201_Letezik_a_csoda_elkerulheto_a_gyereknevelessel_jaro_stressz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2cf280d2-9eee-49f9-9f06-4268f930ad24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6346ba1-8a39-4374-a4a0-3cfba756ca7e","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210201_Letezik_a_csoda_elkerulheto_a_gyereknevelessel_jaro_stressz","timestamp":"2021. február. 01. 11:30","title":"Létezik a csoda: elkerülhető a gyerekneveléssel járó stressz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03dd38c7-f043-48ca-b04c-aaf7c1affc29","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"Február elejétől lesz pontosabb a keresés.","shortLead":"Február elejétől lesz pontosabb a keresés.","id":"20210201_arcanum_kereses_bert_optikai_karakterfelismeres","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03dd38c7-f043-48ca-b04c-aaf7c1affc29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c28d116-1026-45cd-bd31-ef14e87c057e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210201_arcanum_kereses_bert_optikai_karakterfelismeres","timestamp":"2021. február. 01. 11:03","title":"Még intelligensebb lesz a nagy magyar internetes tudástár, az Arcanum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fda2630-61e9-4b9c-944b-730257ac929d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vasárnap pár százan, hétfőn már ennél is kevesebben vonultak ki a Hősök terére a korlátozások ellen. ","shortLead":"Vasárnap pár százan, hétfőn már ennél is kevesebben vonultak ki a Hősök terére a korlátozások ellen. ","id":"20210201_tuntetes_korlatozasok_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3fda2630-61e9-4b9c-944b-730257ac929d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c55606eb-6bc7-4b64-a1cb-c51c1a80e689","keywords":null,"link":"/itthon/20210201_tuntetes_korlatozasok_ellen","timestamp":"2021. február. 01. 15:12","title":"Hétfőn is volt tüntetés a Hősök terén, a rendőrség megbírságolta a résztvevőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7158aaa6-0cea-499a-bbcb-7ebc230281d1","c_author":"Földvári Zsuzsa","category":"360","description":"Egyszerre volt befelé forduló individualista és világmegváltó. A 100 éve született svájci író műveit sokszor temették, ám darabjai aktualitást hordozó üzeneteikkel világszerte ma is a színházi repertoár részei.","shortLead":"Egyszerre volt befelé forduló individualista és világmegváltó. A 100 éve született svájci író műveit sokszor temették...","id":"202104__friedrich_durrenmatt__lelkes_keleteuropa__mai_formulak__orok_darab","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7158aaa6-0cea-499a-bbcb-7ebc230281d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cec08c8-e45e-4c49-81a5-a1c1a6f577ca","keywords":null,"link":"/360/202104__friedrich_durrenmatt__lelkes_keleteuropa__mai_formulak__orok_darab","timestamp":"2021. február. 01. 17:00","title":"Ünnepelték is, támadták is, de Dürrenmatt dacol az idővel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c438720-2f72-450d-a9fa-754b53786e41","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A MOK azt kéri, hogy hozzák nyilvánosságra az oltóanyagok engedélyeztetésével kapcsolatos dokumentumokat.","shortLead":"A MOK azt kéri, hogy hozzák nyilvánosságra az oltóanyagok engedélyeztetésével kapcsolatos dokumentumokat.","id":"20210202_Magyar_Orvosi_Kamara_orosz_kinai_vakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c438720-2f72-450d-a9fa-754b53786e41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afdcc149-e8c5-4ccc-9a7f-811629b99ff0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210202_Magyar_Orvosi_Kamara_orosz_kinai_vakcina","timestamp":"2021. február. 02. 21:06","title":"A Magyar Orvosi Kamara \"nem tudja tiszta lelkiismerettel\" ajánlani az orosz és a kínai vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0a6b1cd-e86e-43de-ab98-597f010019e0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A kettős állampolgár Kerkez Milost a Győrből igazolta Paolo Maldini, különgépet is küldtek érte.","shortLead":"A kettős állampolgár Kerkez Milost a Győrből igazolta Paolo Maldini, különgépet is küldtek érte.","id":"20210202_kerkez_milos_ac_milan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0a6b1cd-e86e-43de-ab98-597f010019e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ebb2c8c-f83e-4a3d-8b6f-26c833bfae08","keywords":null,"link":"/sport/20210202_kerkez_milos_ac_milan","timestamp":"2021. február. 02. 12:10","title":"17 éves magyar focistát szerződtetett az NB II.-ből az AC Milan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]