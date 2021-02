Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c1565c9f-e8f7-4a1f-85ce-257e1dc84e4b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Elmaradt a járulékok fizetésével a Megyeri csárda, emiatt hiába kapott bértámogatást, az adóhatóság a köztartozásra utalta át a teljes összeget. Egy adószakértő szerint hiába követel az állam pénzt egy cégtől, az nem veszélyeztetheti a dolgozók kifizetését.","shortLead":"Elmaradt a járulékok fizetésével a Megyeri csárda, emiatt hiába kapott bértámogatást, az adóhatóság a köztartozásra...","id":"20210202_nav_megyeri_csarda_bertamogatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1565c9f-e8f7-4a1f-85ce-257e1dc84e4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b941031-1bef-4625-b429-eda414358d50","keywords":null,"link":"/kkv/20210202_nav_megyeri_csarda_bertamogatas","timestamp":"2021. február. 02. 11:07","title":"Azonnal elvitte a NAV a Megyeri csárdának kiutalt bértámogatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a57bf1fe-1270-4389-ac65-e42337dbdc8f","c_author":"Csatlós Hanna – Kovács Bálint","category":"elet","description":"A járvány ellenére nyitva tartanak a hazai sípályák, így most ezek a terepek lehetnek az alternatívák az egyébként külföldi síparadicsomokba járóknak. De mennyire Covid-biztosak ezek a helyek, és mekkora a tömeg Mátraszentistvánon vagy Eplényben? Kárpótolhatnak-e a magyar lejtők az elmaradt alpesi élményekért? Felkerestük a két legnagyobb magyar síterepet. ","shortLead":"A járvány ellenére nyitva tartanak a hazai sípályák, így most ezek a terepek lehetnek az alternatívák az egyébként...","id":"20210201_magyar_sipalyak_epleny_siarena_matraszentistvan_sipark_hol_lehet_sielni_itthon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a57bf1fe-1270-4389-ac65-e42337dbdc8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8b89fd6-d196-4f02-87b8-51c5933f79ab","keywords":null,"link":"/elet/20210201_magyar_sipalyak_epleny_siarena_matraszentistvan_sipark_hol_lehet_sielni_itthon","timestamp":"2021. február. 01. 20:00","title":"Két perc alatt túl vagy rajta, de így is jobb a semminél ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eae410d3-67eb-4dcc-9c29-5f6bf8dcea05","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Annak ellenére volt több mint 10 millió forintja városi terepjáróra a Fidesz frakciószóvivőjének, hogy előző évből nem volt megtakarítása.","shortLead":"Annak ellenére volt több mint 10 millió forintja városi terepjáróra a Fidesz frakciószóvivőjének, hogy előző évből nem...","id":"20210201_halasz_janos_terepjaro_vagyonnyilatkozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eae410d3-67eb-4dcc-9c29-5f6bf8dcea05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ca68baa-816d-43db-ae0f-d96ee750a7fc","keywords":null,"link":"/itthon/20210201_halasz_janos_terepjaro_vagyonnyilatkozat","timestamp":"2021. február. 01. 12:44","title":"A fideszes Halász János drágább Mercedest vett, mint amennyit egész évben megkeresett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"368a3a32-6a9c-4079-88e2-47adadf4c3ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőn folytatódott a Tüntetés az életért és a szabadságért című demonstráció Budapesten, a Hősök terén, ahol a rendőrök, akárcsak az előző napon, ismét megjelentek.","shortLead":"Hétfőn folytatódott a Tüntetés az életért és a szabadságért című demonstráció Budapesten, a Hősök terén, ahol...","id":"20210201_tuntetes_demonstracio_hosok_tere_vendeglatosok_koronavirus_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=368a3a32-6a9c-4079-88e2-47adadf4c3ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e7cf9fc-c8ca-4906-a863-f12f0060cb9d","keywords":null,"link":"/itthon/20210201_tuntetes_demonstracio_hosok_tere_vendeglatosok_koronavirus_rendorseg","timestamp":"2021. február. 01. 18:35","title":"Tizennyolc tüntetővel szemben intézkedtek a rendőrök a Hősök terén ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc9396a4-9669-41d1-a9dc-b231d37bc1d2","c_author":"Fekő Ádám","category":"kkv","description":"Valóban világrekord összeget keres az FC Barcelona focistája, de az ezen való felháborodáshoz három tényező is kellett: a koronavírus, a Barcelona katasztrofális anyagi helyzete, és egy eldurvuló elnökválasztási kampány.","shortLead":"Valóban világrekord összeget keres az FC Barcelona focistája, de az ezen való felháborodáshoz három tényező is kellett...","id":"20210201_lionel_messi_szerzodes_555_millio_barcelona","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc9396a4-9669-41d1-a9dc-b231d37bc1d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f111bebd-48b9-4c57-bcdd-362411fd1225","keywords":null,"link":"/kkv/20210201_lionel_messi_szerzodes_555_millio_barcelona","timestamp":"2021. február. 01. 17:00","title":"Valaki jól járhat Lionel Messi rekordszerződésének kiszivárogtatásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc06bf27-37f1-4392-9637-5de4bf8c8ec9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szerb férfi öt embert hozott át Magyarországra.","shortLead":"A szerb férfi öt embert hozott át Magyarországra.","id":"20210202_embercsempesz_tisza","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc06bf27-37f1-4392-9637-5de4bf8c8ec9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38ed948c-7956-43c5-afff-25b332d6d3a6","keywords":null,"link":"/itthon/20210202_embercsempesz_tisza","timestamp":"2021. február. 02. 12:44","title":"Embercsempészt mentettek ki a jeges Tiszából rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a461ae3-3f36-4610-a372-02eb9baea2bf","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Pierre Gasly Dubajban fertőződhetett meg, azonban elmondása szerint jól érzi magát. ","shortLead":"Pierre Gasly Dubajban fertőződhetett meg, azonban elmondása szerint jól érzi magát. ","id":"20210201_F1_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a461ae3-3f36-4610-a372-02eb9baea2bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6bf4205-02ce-41fe-a7d1-7846e1c83d96","keywords":null,"link":"/sport/20210201_F1_koronavirus","timestamp":"2021. február. 01. 10:46","title":"Már hat Forma–1-es versenyző kapta el a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"486418a5-6dfc-43e9-a890-319a24c3a6a2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Meghirdetett néhány állást a Microsoft. A megüresedett pozíciókra olyanokat várnak, akik a Windows 10-hez készítenének – többek közt – új funkciókat.","shortLead":"Meghirdetett néhány állást a Microsoft. A megüresedett pozíciókra olyanokat várnak, akik a Windows 10-hez készítenének...","id":"20210201_microsoft_windows_10_funkciok_allashirdetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=486418a5-6dfc-43e9-a890-319a24c3a6a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c05f1844-ca01-435a-b1cf-e00337e068c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210201_microsoft_windows_10_funkciok_allashirdetes","timestamp":"2021. február. 01. 13:03","title":"Árulkodó jelek: új funkciók és alkalmazások jöhetnek a Windows 10-hez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]